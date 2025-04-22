Armor Blitz Online - компьютерная версия популярной мобильной игры с таким же названием. Онс сочетает в себе элементы стратегической и аркадной игры, а используемый стиль обязательно должен считаться специфическим или даже уникальным.

Действие происходит на магическом континенте Фактории, на который напали неизвестные вражеские силы. Игрок принимает на себя роль генерала, который должен возглавить армию и найти источник всего зла.

Сами войска нетипичны - мы командуем делением танков из Второй мировой войны, представленными женскими фигурами. Конечно, игрок имеет возможность так подобрать свои войска, чтобы максимально использовать их потенциал победить в каждым бою 1v1 с использованием указанных войск.

Игра явно вдохновлена аниме, где эти типы вещей не считаются необычными. Хотя не каждому понравится этот стиль, нужно признать, что красочная графика и атмосферная музыка находятся на высоком уровне.

Так чего же вы ждёте - соберите свою армию и спасите Факторию!