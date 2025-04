Armor Blitz Online è una versione per dispositivi mobili del popolare gioco con lo stesso titolo. Armor Blitz Online combina assieme elementi di un gioco di strategia e di un gioco arcade. Lo stile del gioco deve essere considerato specifico o addirittura unico.

La trama si svolge sul magico continente di Factoria, che è stato attaccato da forze nemiche sconosciute. Il giocatore diventa un generale che deve comandare un esercito e trovare la fonte del male.

Le unità nel gioco sono insolite- guidiamo una divisione dei carri armati dalla seconda guerra mondiale rappresentata da figure femminili. Naturalmente, il giocatore può scegliere le sue truppe per sfruttare al massimo il proprio potenziale e vincere ogni battaglia.



Il gioco è ispirato all'anime, in cui questo tipo di cose non sono insolite. Anche se non a tutti piacerà questo stile, bisogna ammettere che la grafica e la musica sono di alto livello.



Allora, cosa stai aspettando? Raccogli il tuo esercito e salva Factoria!