Armor Blitz Online é a versão PC do popular jogo para dispositivos móveis com o mesmo título. Combina os elementos de um jogo de estratégia e arcade. Deve-se considerar este estilo certamente como específico ou até único.



A ação tem lugar no continente mágico de Factória, que foi atacado pelas forças hostis desconhecidas. O jogador personifica o papel de um general que deve dirigir um exército e encontrar a fonte do mal.



As unidades apresentados neste jogo não são típicas: lideramos a divisão de tanques da Segunda Guerra Mundial representada pelas figuras femininas. Claro que o jogador pode escolher as suas tropas como quiser para aproveitar ao máximo o seu potencial e ganhar todas as batahas 1v1 com as tropas adequadas.



O jogo está evidentemente inspirado no anime, onde este tipo de coisas não são incomuns. Ainda não todo o mundo gosta deste estilo, mas tem que se admitr que os seus gráficos coloridos e a sua fantástica música atmosférica encontra-se a um nível muito elevado.



Então, o que estás a esperar? Reune o seu exército e salva a Factória!