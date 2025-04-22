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ArcheAge

ArcheAge

ArcheAge

Information

ArcheAge - игра MMO, локализованная в фантастическом мире, созданная известным корейским писателем. Действие происходит на фоне конфликта между двумя крупными фракциями - жителями континента Нуя и теми, кто живет в Харихаре. Запад и восток: на западе обитают нуйцы (Человек) и эльфы, раса, характеризующаяся выдающейся красотой. С другой стороны, на востоке у нас есть кошачьи кочевые расы, Firrans и Haranis, которые похожи на нуи, но имеют очень разные обычаи и историю. Расширенное создание персонажа и завораживающий сюжет не позволят Тебе уйти от монитора в течение долгих часов чистой игры!
ArcheAge - это песочница, и мы должны сказать, что это песочница во всей красе. Хочешь сделать свои собственные торговые маршруты? Или, может быть, мирно работать на ферме, в саду, или позаботиться о своем доме? Теперь всё это возможно! Но будь осторожен! Если нарушишь закон, можешь оказаться в тюрьме! Не напомнишь мне, сколько классов доступно в других играх? 10? 5? Ну, у ArcheAge их 120. 120 возможностей для создания нашего персонажа, так как нет никаких ограничений в выборе его навыков! Если Ты предпочитаешь чистый бой, то возьми с собой свою команду и уничтожь крепость врага!
Графика захватывает дух, всеми цветами и деталями, то же самое касается музыки, которая просто трогательная. ArcheAge - это игра, в которой каждый может найти что-то для себя, т.к. возможностей так много, что их трудно подсчитать! Присоединяйся к этому прекрасному миру и оставь свой след, поддерживая его развитие!

Recent Forum Posts

What is the level of your knight tower?

1 replies

Last reply: Dec 8, 2020

are you sure it was a good game? minecraft a way better

1 replies

Last reply: Dec 4, 2020

aecha age is a new game?

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Last reply: Nov 12, 2020

Have a nice day eveyone :D!

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Last reply: Nov 12, 2020

it is worth to play.

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Last reply: Nov 10, 2020

is this game pay to win?

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Last reply: May 8, 2020

Lore of the game

2 replies

Last reply: May 2, 2020

what is that game

5 replies

Last reply: Mar 28, 2020

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