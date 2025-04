ArcheAge est un jeu MMO d’action, dont l’histoire, écrite par un écrivain très célèbre en Corée, se déroule dans un monde fantastique marqué par le conflit entre deux factions – les habitants du continent de Nuia et ceux de Harihara. L’ouest et l’est. L’ouest étant habité par les Nuiens (les humains) et les Elfes, une race caractérisée par leur beauté exceptionnelle. De l’autre côté, à l’est, on retrouve la race des félins nomades, les Firrans et les Haranis, qui par contre ressemblent aux Nuiens, mais ont des coutumes et une histoire très différentes. La création du personnage extrêmement étendue ne vous lâchera pas pendant même des heures entières! Le jeu est un sandbox – et il faut dire, que c’est un sandbox en sa toute entièreté. Veux-tu faire du commerce? Ou peut-être s’occuper tranquillement de ta ferme, de ton verger et maison? Tout cela y est possible! Et fais attention! Si tu feras quelque chose hors la loi, tu pourras te retrouver en prison! Tu peux me rappeler combien des classes sont disponibles dans les autres jeux? Dix? Cinq? Eh ben, ArcheAge en a 120. 120 manières différentes de faire notre personnage, car il n’y a aucun limite dans la sélection de ses compétences! Et si tu es plus attiré par l’action, ramènes ta guilde et captures la forteresse construite par tes ennemis! Le graphisme stupéfie avec ses couleurs et détails, tout comme la musique émouvante. ArcheAge est un jeu dans lequel chacun peut retrouver quelque chose à faire, car les possibilités sont si nombreuses, qu’il est difficile de les compter! Rejoins ce monde magnifique et laisses-y ta marque, en contribuant à son expansion!