Способы заработка КД

Для ОС Android (Google Play): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamehag.app&hl=ru Для ОС iOS (iTunes): https://itunes.apple.com/us/app/gamehag/id1181425807?mt=8 3. Выполнение задач в играх - Более сложный способ, но не менее интересный. Лично я выполняю это если мне относительно нравится та или иная игра. На данный момент советую выполнить задания по игре "Game of Thrones Winter is Coming", "War Thunder" и "Crossout". За выполнение дают приличную сумму и немного опыта, и выполнять их не так уж и скучно. Чтобы их выполнить, переходим во вкладку "Получай камни душ" сверху сайта, "Игры", и выполняем понравившееся нам задание. Важно регистрироваться в игре через ссылку которую вам выдал сайт, а не использовать ваш личный аккаунт который вы зарегистрировали пару лет назад, иначе задание могут не принять. 4. Оценивание статей - переходим в вкладку "Сообщество" сверху сайта, выбираем вкладку "Статьи", и нажимаем на зеленую кнопку "Оценить статью". Сразу скажу, что кнопка не всегда доступна иза количественных соображений. Но я считаю что этот способ чистая халява - оцениваем статью в панели справа, и если ваша оценка будет правильной то вам начислят 10 камней душ.

