Способы заработка КД

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Дождь

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novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem116 от Дождя.
novice rank iconDamian Lasek98: ....
adept rank iconLes Briacins: wsh
novice rank icondibilovich2007: привет
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Способы заработка КД

floyd1337 avatar

floyd1337

May 5, 2019 at 03:31 PM

Доброго времени суток, любители халявы. Сегодня я вам расскажу о легких способах заработка камней душ и опыта на сайте gamehag.com.


1. Прохождение туториала/ов - переходим во вкладку "Как это работает" сверху сайта, выбираем "Самоучитель" и быстро пробегаем все что нам втирает Мисти. В итоге мы получаем небольшую сумму КД и начальный сундук. Этот способ можно повторить единожды.

2. Просмотр рекламы в официальном мобильном приложении Gamehag - Этот способ очень простой и эффективный, скачиваем приложение Gamehag на свой смартфон, открываем меню сверху слева экрана, переходим в "Апп-Зону", нажимаем на треугольник и начинаем просмотр рекламы. Каждый 30-и секундный просмотр рекламы дает нам целый 1 камень душ. Думаете все так просто? К сожалению, существует дневной лимит по просмотру рекламы. В день примерно мы сможем просмотреть 100 рекламных роликов, что является 100 камнями душ. Этот способ займет менее часа, и повторять мы его сможем каждый день.

Для ОС Android (Google Play): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamehag.app&hl=ru 
Для ОС iOS (iTunes): https://itunes.apple.com/us/app/gamehag/id1181425807?mt=8

3. Выполнение задач в играх - Более сложный способ, но не менее интересный. Лично я выполняю это если мне относительно нравится та или иная игра. На данный момент советую выполнить задания по игре "Game of Thrones Winter is Coming", "War Thunder" и "Crossout". За выполнение дают приличную сумму и немного опыта, и выполнять их не так уж и скучно. Чтобы их выполнить, переходим во вкладку "Получай камни душ" сверху сайта, "Игры", и выполняем понравившееся нам задание. Важно регистрироваться в игре через ссылку которую вам выдал сайт, а не использовать ваш личный аккаунт который вы зарегистрировали пару лет назад, иначе задание могут не принять.

4. Оценивание статей - переходим в вкладку "Сообщество" сверху сайта, выбираем вкладку "Статьи", и нажимаем на зеленую кнопку "Оценить статью". Сразу скажу, что кнопка не всегда доступна иза количественных соображений. Но я считаю что этот способ чистая халява - оцениваем статью в панели справа, и если ваша оценка будет правильной то вам начислят 10 камней душ.

5. Активность на форуме - Для тех кому нужен опыт, переходим во вкладку "Получай камни душ", "Все методы получения камней душ", "Пиши на форум". В день нужно оставить буквально 3-4 комментария, чтобы получить максимальный дневной опыт за этот способ. Настоятельно не рекомендую спамить, и писать адекватные комментарии по делу, иначе вы получите блокировку.

По моему мнению, эти 5 способов самые эффективные, не требуют особых инструментов и навыков, и вы вскоре сможете накопить на ваш желаемый приз. Удачного фарма, и побольше камней душ :). Спасибо за внимание!

Vinston174 avatar

Vinston174

May 17, 2019 at 02:49 PM

Не как
edikbirnt avatar

edikbirnt

May 17, 2019 at 03:51 PM

Просмотр рекламы и моб. игры.
VanyGamer2008 avatar

VanyGamer2008

May 18, 2019 at 07:06 PM

спс помог

VanyGamer2008 avatar

VanyGamer2008

May 18, 2019 at 07:07 PM

очень
amigo83 avatar

amigo83

May 19, 2019 at 01:02 AM

перестала работать АПП-ЗОНА чё делать???????
SleTvRo avatar

SleTvRo

May 19, 2019 at 11:05 AM

Шоколад Анпенгод самыый лучший шоколад не в Росии :)
Wolf_YouTuber avatar

Wolf_YouTuber

May 19, 2019 at 11:11 AM

Незнаю)
TS_BananiSmen_TS avatar

TS_BananiSmen_TS

May 19, 2019 at 11:48 AM

привет

TS_BananiSmen_TS avatar

TS_BananiSmen_TS

May 19, 2019 at 11:51 AM

ну лады пока(
Gfgudcgg avatar

Gfgudcgg

May 19, 2019 at 11:53 AM

Привет всем я не понимаю вот в инвентарь захожу а там выполнено задание по lords Mobile а мне души не дают скажите пожалуйста как исправить
Gfgudcgg avatar

Gfgudcgg

May 19, 2019 at 11:54 AM

И ещё если подскажите то спасибо
Gfgudcgg avatar

Gfgudcgg

May 19, 2019 at 12:03 PM

Прнпмаспс
Darianna_ avatar

Darianna_

May 19, 2019 at 02:36 PM

Гадалка годная тема, но я там просрала очень много, но выиграла больше
adjucas_doodman avatar

adjucas_doodman

May 20, 2019 at 05:06 PM

Мдэ....
adjucas_doodman avatar

adjucas_doodman

May 20, 2019 at 05:06 PM

Гадалка годнота но любое казино расчитано что бы оставить тебя без кд
scream17 avatar

scream17

May 20, 2019 at 07:49 PM

ну такое как челик написал сойдет!
gamemehag avatar

gamemehag

May 20, 2019 at 08:13 PM

Сообщество Майнкрафт создало уже очень много модификаций. Здесь описаны три наиболее популярных. В следующей части мы рассмотрим еще несколько интересных модов
sadav avatar

sadav

May 20, 2019 at 08:54 PM

прикоьно помог

sinonsan527 avatar

sinonsan527

May 20, 2019 at 11:05 PM

можно делится кд
?

Kurotoko avatar

Kurotoko

May 20, 2019 at 11:12 PM

Да, по достижению 6 уровня, вы можете отправлять свои КД другим людям.
Alexaris avatar

Alexaris

May 21, 2019 at 08:29 PM

существует гадалка но с 3 лвл а с 6 лвл можно перевод КД делать
bolotovilia745 avatar

bolotovilia745

May 22, 2019 at 07:30 PM

а почему только с 3 лвла
FuzzyFan avatar

FuzzyFan

May 22, 2019 at 11:53 PM

Спасибо помагло
kendopraim avatar

kendopraim

May 23, 2019 at 05:18 PM

как-то совсем печально, все что названно просто копейки, самый лучший способ как обычно рефералки
niko__rodriguez avatar

niko__rodriguez

May 25, 2019 at 02:41 AM

:slight_smile: спс
BLACK_WRLD avatar

BLACK_WRLD

May 27, 2019 at 03:48 PM

Опеопшклктпщ отеппщалкоалашашококлклклклклклклклклклклклклклклклклклклклккллклклклклклклклалклуущулалаоптатткктклклудклалатуьыбдввдалптктулущаоатптадалаталкдклаоаоалаотптакодкщклалптмтмьсладвщакшалпоа
dimitry2606 avatar

dimitry2606

May 27, 2019 at 07:23 PM

2 скина для кс го вывожу уже неделю, саппорт написал что возможно ждать месяц, они скины что отправили почтой россии? куда уж проще выдать приз в виде скина чем отправлять различные карты, есть шанс что через месяц скажут ой мы не смогли вам отправить приз вот вам ваши кд, и потом опять ждать месяц и так бесконечно, задумайтесь стоит ли оно того, хотя может все таки призы придут и даже раньше чем месяц, будем проверять, потом обязательно напишу, и если призы не дойдут то тогда сделаем антирекламу сайту через ютуб блогеров.

sadav avatar

sadav

May 27, 2019 at 07:30 PM

прикольна

PepeRu avatar

PepeRu

May 27, 2019 at 08:57 PM

-_ -
OrionBelt avatar

OrionBelt

September 20, 2019 at 02:36 AM

смотрел рекламу, дней 5 и теперь он говорит, что чтобы получить с апп зоны надо выполнить задание в игре, то есть, есть лимит на количество заработанных камней душ через апп зону (подряд)! это не баг? реально надо в игре задание выполнять???
alexsnas21a avatar

alexsnas21a

September 20, 2019 at 06:09 PM

Hhshaha
AlexeyL avatar

AlexeyL

September 20, 2019 at 06:20 PM

Спасибо мне нравится просмотр рекламы.
AlexeyL avatar

AlexeyL

September 20, 2019 at 06:20 PM

И написание статей.
HandlyGamehag avatar

HandlyGamehag

September 20, 2019 at 07:58 PM

а как быть с заданиями из мини игр (флеш игр ) для ПК ? и из мобильных игр ? тоесть так же нужны доказательства со скриншотами или камни автоматом нащитываются после выполнения задания ?
xSTEPPEx avatar

xSTEPPEx

September 21, 2019 at 01:38 PM

большое спасибо))))
milkshake29 avatar

milkshake29

September 21, 2019 at 01:50 PM

привет всем
milkshake29 avatar

milkshake29

September 21, 2019 at 01:50 PM

Подскажытэ как прокачать 3лвл
milkshake29 avatar

milkshake29

September 21, 2019 at 02:05 PM

спасибо

dragonmaer avatar

dragonmaer

September 21, 2019 at 02:13 PM

Спсссссс помагли
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