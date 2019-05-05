Способы заработка КД

Доброго времени суток, любители халявы. Сегодня я вам расскажу о легких способах заработка камней душ и опыта на сайте gamehag.com.

1. Прохождение туториала/ов - переходим во вкладку "Как это работает" сверху сайта, выбираем "Самоучитель" и быстро пробегаем все что нам втирает Мисти. В итоге мы получаем небольшую сумму КД и начальный сундук. Этот способ можно повторить единожды.



2. Просмотр рекламы в официальном мобильном приложении Gamehag - Этот способ очень простой и эффективный, скачиваем приложение Gamehag на свой смартфон, открываем меню сверху слева экрана, переходим в "Апп-Зону", нажимаем на треугольник и начинаем просмотр рекламы. Каждый 30-и секундный просмотр рекламы дает нам целый 1 камень душ. Думаете все так просто? К сожалению, существует дневной лимит по просмотру рекламы. В день примерно мы сможем просмотреть 100 рекламных роликов, что является 100 камнями душ. Этот способ займет менее часа, и повторять мы его сможем каждый день.

Для ОС Android (Google Play): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamehag.app&hl=ru

Для ОС iOS (iTunes): https://itunes.apple.com/us/app/gamehag/id1181425807?mt=8



3. Выполнение задач в играх - Более сложный способ, но не менее интересный. Лично я выполняю это если мне относительно нравится та или иная игра. На данный момент советую выполнить задания по игре "Game of Thrones Winter is Coming", "War Thunder" и "Crossout". За выполнение дают приличную сумму и немного опыта, и выполнять их не так уж и скучно. Чтобы их выполнить, переходим во вкладку "Получай камни душ" сверху сайта, "Игры", и выполняем понравившееся нам задание. Важно регистрироваться в игре через ссылку которую вам выдал сайт, а не использовать ваш личный аккаунт который вы зарегистрировали пару лет назад, иначе задание могут не принять.



4. Оценивание статей - переходим в вкладку "Сообщество" сверху сайта, выбираем вкладку "Статьи", и нажимаем на зеленую кнопку "Оценить статью". Сразу скажу, что кнопка не всегда доступна иза количественных соображений. Но я считаю что этот способ чистая халява - оцениваем статью в панели справа, и если ваша оценка будет правильной то вам начислят 10 камней душ.

5. Активность на форуме - Для тех кому нужен опыт, переходим во вкладку "Получай камни душ", "Все методы получения камней душ", "Пиши на форум". В день нужно оставить буквально 3-4 комментария, чтобы получить максимальный дневной опыт за этот способ. Настоятельно не рекомендую спамить, и писать адекватные комментарии по делу, иначе вы получите блокировку.

По моему мнению, эти 5 способов самые эффективные, не требуют особых инструментов и навыков, и вы вскоре сможете накопить на ваш желаемый приз. Удачного фарма, и побольше камней душ :). Спасибо за внимание!