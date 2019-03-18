Metro Exodus - лучшая игра года?
Metro Exodus - это одиночная игра, созданная компанией 4A Games, игру можно отнести к жанру шутера от первого лица, но ней также много моментов, когда вам может стать страшно.
Игра поддерживает все популярные платформы Windows, Xbox One, PlayStation 4. Игра для PC была издана в Epic Game Store и в Steam, но в магазине стима продажи временно прекращены. Как заявили разработчики Metro Exodus, игра вернется на платформу Steam и в другие магазины после 14 февраля 2020 года. Сюжет игры основан на романах Дмитрия Глуховского
и продолжает историю Metro 2033 и Metro Last Light. В этой части игры вы впервые выходите на поверхность и исследуете столь таинственный мир. В игре отличная графика, которая полностью погружает тебя в атмосферу игры.
Мне кажется, это очень достойный продукт для получения титула "ИГРЫ ГОДА". Это атмосфера пропитывает тебя насквозь, ты становишься частью игры, ты полностью начинаешь ее ощущать, погружаясь в сюжет игры.
Это ощущение можно сравнить с ощущениями, которые ты испытываешь в очках виртуальной реальности, только с мышкой. На самом деле это очень достойный продукт. В игре будут, как трагичные моменты, так и забавные.
Не буду спойлерить сюжет, врятли вам или администрации проекта это понравится и темболее все кто ждал игру, давно уже ее прошел. Игру можно пройти за 2-3 дня интенсивной игры. Ночью будете спать, не волнуйтесь.
В игре присутствуют разнообразные монстры, чем-то они могут напомнить чудовищ из Stalker-a. Это кстати одна из тех игр, в которой используется технология трассировки лучей. Игра очень требовательна к ресурсам вашего
железного зверька. Можно конечно запустить ее на среднебюджетных видеокартах, но вы не получите полного погружения от игры, так как будете играть на средних или низких настройках. Для лучшего погружения в атмосферу
Metro Exodus рекомендуюю запускать игру на видеокартах линейки RTX, например RTX 2070, RTX 2080 или RTX 2080 Ti. Но такие мощные железки найдутся не у каждого.
Почему следует запускать игру только на видеокартах с поддержкой трассировки лучей? Потому что это очень крутая технология. Честно сказать, если вы поиграете с трассировкой лучей, а потом без нее то вы увидите существенную разницу, как в деталях, так и
в самом мире игры. Потом вам не захочется играть без нее. Вам предстоит погрузится в постапокалиптический мир, где вас ждут болота, старые заброшенные заводы, а также
зоны катакомб и то самое метро, которое было в предыдущих сериях игры. Проходя метро, каждое ваше решение будет учитываться и конец игры может меняться взависимости от ваших решений.
Главного героя, за которого вы будете играть зовут Артем. Это настоящий герой, который до последнего верит, что жители Метро не единственные выжившие и что есть места пригодные для проживания на поверхности.
С этой заветной мечтой, Артем вытаскивает на поверхность свою жену и небольшой отряд. И они, на паровозе Аврора отправляются в поисках новых мест обитания. Все это происходит в стране, которая существовала с 1922. Думаю вы знаете.
В игре очень много атрибутов указывающих на это. Можно даже немного поразмыслив, понять что так ничего и не изменилось и ничего так и не распадалось... Ну это так тема для размышлений. Игра наполнена нагнитающей атмосферой и
веющей в воздухе любовью. Не смотря на то, что в игре почти нет уцелевших зданий и почти все замерзло, в игре очень приятные для глаза ландшафты. И даже есть встроенная камера, которая снимает экран игры. Так сказать, вы можете снять лучшие моменты
вашей жизни. Игра действительно очень красивая и сделана на очень качественном уровне, да и не могло быть по-другому. Линейка игр метро всегда славилась своей
атмосферностью и за это ее так сильно любят. В конце игры есть видео-отрывок, как бы так не спойлернуть, указывающий на дальнейшее развитие сюжета игра и скорее всего
на новую часть метро. Для тех кто хочет приобрести игру повторюсь, она находится в Epic Game Store, на данный момент это игра является эксклюзивным продуктом для этого магазина, к сожалению продажа этой игры в Steam была прекращена на некоторое время.
Стандартная версия игры стоит 1999 рублей, также в продаже есть золотая версия, которая доступна за 2999 рублей. Про наилучшее погружение в игру уже рассказал, пришло время рассказать для тех у кого нет мощного
компьютера. Минимальные системные требования позволяют запустить игру на Windows 7, 8.1, 10 (есть ограничения по сборкам ОС), видеокарта должна иметь минимум 2Гб оперативной видеопамяти на борту с поддержкой DirectX 11, 12 ( В таком случае нужно иметь
видеокарту модели GEFORCE GTX 670 или аналогичной ей по мощности. Оперативной памяти нужно не менее 8Гб. Процессор Intel core I5-4440 или эквивалентный ему. Более подробные характеристики можно посмотреть на сайте магазина. Игра поддерживает русский язык.
Кстати если вы волнуетесь что купив стандартную версию игры вы в дальнейшем не сможете приобрести дополнительный контент для нее, то вы ошибаетесь, дополнение в любое время можно приобрести в магазине. Все кто оформил предварительную покупку, получили бонусы,
которые стали доступны вместе с выпуском полной версии игры доступной для скачивания, тоесть после релиза игры (15 февраля 2019 года). В заключении скажу, игра достойна вашего внимания. В конце игры я чуть не заплакал.