Metro - как стать Артемом.

i loved this game nd liked arytyem

Metro Exodus - это одиночная игра, созданная компанией 4A Games, игру можно отнести к жанру шутера от первого лица, но ней также много моментов, когда вам может стать страшно.Игра поддерживает все популярные платформы Windows, Xbox One, PlayStation 4. Игра для PC была издана в Epic Game Store и в Steam, но в магазине стима продажи временно прекращены. Как заявили разработчики Metro Exodus, игра вернется на платформу Steam и в другие магазины после 14 февраля 2020 года. Сюжет игры основан на романах Дмитрия Глуховскогои продолжает историю Metro 2033 и Metro Last Light. В этой части игры вы впервые выходите на поверхность и исследуете столь таинственный мир. В игре отличная графика, которая полностью погружает тебя в атмосферу игры.Мне кажется, это очень достойный продукт для получения титула "ИГРЫ ГОДА". Это атмосфера пропитывает тебя насквозь, ты становишься частью игры, ты полностью начинаешь ее ощущать, погружаясь в сюжет игры.Это ощущение можно сравнить с ощущениями, которые ты испытываешь в очках виртуальной реальности, только с мышкой. На самом деле это очень достойный продукт. В игре будут, как трагичные моменты, так и забавные.Не буду спойлерить сюжет, врятли вам или администрации проекта это понравится и темболее все кто ждал игру, давно уже ее прошел. Игру можно пройти за 2-3 дня интенсивной игры. Ночью будете спать, не волнуйтесь.В игре присутствуют разнообразные монстры, чем-то они могут напомнить чудовищ из Stalker-a. Это кстати одна из тех игр, в которой используется технология трассировки лучей. Игра очень требовательна к ресурсам вашегожелезного зверька. Можно конечно запустить ее на среднебюджетных видеокартах, но вы не получите полного погружения от игры, так как будете играть на средних или низких настройках. Для лучшего погружения в атмосферуMetro Exodus рекомендуюю запускать игру на видеокартах линейки RTX, например RTX 2070, RTX 2080 или RTX 2080 Ti. Но такие мощные железки найдутся не у каждого.Почему следует запускать игру только на видеокартах с поддержкой трассировки лучей? Потому что это очень крутая технология. Честно сказать, если вы поиграете с трассировкой лучей, а потом без нее то вы увидите существенную разницу, как в деталях, так ив самом мире игры. Потом вам не захочется играть без нее. Вам предстоит погрузится в постапокалиптический мир, где вас ждут болота, старые заброшенные заводы, а такжезоны катакомб и то самое метро, которое было в предыдущих сериях игры. Проходя метро, каждое ваше решение будет учитываться и конец игры может меняться взависимости от ваших решений.Главного героя, за которого вы будете играть зовут Артем. Это настоящий герой, который до последнего верит, что жители Метро не единственные выжившие и что есть места пригодные для проживания на поверхности.С этой заветной мечтой, Артем вытаскивает на поверхность свою жену и небольшой отряд. И они, на паровозе Аврора отправляются в поисках новых мест обитания. Все это происходит в стране, которая существовала с 1922. Думаю вы знаете.В игре очень много атрибутов указывающих на это. Можно даже немного поразмыслив, понять что так ничего и не изменилось и ничего так и не распадалось... Ну это так тема для размышлений. Игра наполнена нагнитающей атмосферой ивеющей в воздухе любовью. Не смотря на то, что в игре почти нет уцелевших зданий и почти все замерзло, в игре очень приятные для глаза ландшафты. И даже есть встроенная камера, которая снимает экран игры. Так сказать, вы можете снять лучшие моментывашей жизни. Игра действительно очень красивая и сделана на очень качественном уровне, да и не могло быть по-другому. Линейка игр метро всегда славилась своейатмосферностью и за это ее так сильно любят. В конце игры есть видео-отрывок, как бы так не спойлернуть, указывающий на дальнейшее развитие сюжета игра и скорее всегона новую часть метро. Для тех кто хочет приобрести игру повторюсь, она находится в Epic Game Store, на данный момент это игра является эксклюзивным продуктом для этого магазина, к сожалению продажа этой игры в Steam была прекращена на некоторое время.Стандартная версия игры стоит 1999 рублей, также в продаже есть золотая версия, которая доступна за 2999 рублей. Про наилучшее погружение в игру уже рассказал, пришло время рассказать для тех у кого нет мощногокомпьютера. Минимальные системные требования позволяют запустить игру на Windows 7, 8.1, 10 (есть ограничения по сборкам ОС), видеокарта должна иметь минимум 2Гб оперативной видеопамяти на борту с поддержкой DirectX 11, 12 ( В таком случае нужно иметьвидеокарту модели GEFORCE GTX 670 или аналогичной ей по мощности. Оперативной памяти нужно не менее 8Гб. Процессор Intel core I5-4440 или эквивалентный ему. Более подробные характеристики можно посмотреть на сайте магазина. Игра поддерживает русский язык.Кстати если вы волнуетесь что купив стандартную версию игры вы в дальнейшем не сможете приобрести дополнительный контент для нее, то вы ошибаетесь, дополнение в любое время можно приобрести в магазине. Все кто оформил предварительную покупку, получили бонусы,которые стали доступны вместе с выпуском полной версии игры доступной для скачивания, тоесть после релиза игры (15 февраля 2019 года). В заключении скажу, игра достойна вашего внимания. В конце игры я чуть не заплакал.

