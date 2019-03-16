Lootboy: ещё немного халявы

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Дождь

Gem156

novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem116 от Дождя.
novice rank iconDamian Lasek98: ....
adept rank iconLes Briacins: wsh
novice rank icondibilovich2007: привет
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Lootboy: ещё немного халявы

Almark avatar

Almark

March 16, 2019 at 02:51 PM

Я думаю, не секрет, что все мы здесь очень любим игры и халяву. Поэтому, помимо обзоров на игры, будет нелишним сделать обзор на ещё один сайт, где эту халяву можно получить.

Сегодня я расскажу вам про весьма неплохой немецкий сайт (я-я, зер гуд!) lootboy.de
Ссылка на сайт: https://www.lootboy.de/
Сразу скажу, что сайт на английском, поэтому читайте внимательно всю инфу, которую я здесь выложу.

В лутбое у вас есть 2 вида валюты: золото и кристаллы. Давайте поговорим по порядку про каждый из них.



Золото. На золото можно купить халявный лутбокс за 2000. В нём обычно можно найти валюту на бесплатные онлайн-игры, типа Crossout, WoT, World of Warships и так далее. Также на момент написания статьи действует акция: у вас есть возможность выиграть скины на League of Legends на любой из серверов. Мне лично выпали Coven Camille и Cosmic Queen Ashe. Из стандартных лутбоксов иногда падают игры в Steam. Но обычно очень хреновые и крайне редко. Из 300+ открытых мной лутбоксов мне выпало всего 2 игры: Fergus the Fly и 3D Chess. Так что вашего времени это не стоит. Один лутбокс вы получаете при регистрации на сайте, а второй - если зайдёте на него под американским айпишником. Остальные, к сожалению, придётся покупать.

Также за золото можно купить лимитированные лутбоксы с играми. Они появляются на сайте не слишком часто, но довольно годные. В разное время там раздавали: Blackguards, Caravan, Shadowrun: Hong Kong, Fortified, доступ на закрытую бетку Division 2 и так далее. Обычная стоимость премиального лутбокса — 9999 золота за всякую хрень и 19999-39999 за нормальные игры.

А теперь самое интересное: как заработать голду. На самом деле, способов много:
1) За ежедневный логин дают 150 золота
2) За чтение комикса в разделе Comics дают 350 золота (их там около 90, но в день можно читать не более 4-х)
3) Если скачаете мобильное приложение, то за каждый просмотр рекламы в нём получите 100 золота (максимум 2000 золота в день).
4) Каждую неделю появляется 1-3 новых промокода, дающие 500-1000 золота нахаляву.
5) Из сундуков, купленных за кристаллы, падает от 800 до 1750 золота.
6) Выпавшие карточки можно уничтожать за дополнительное золото: 100, если не открыли с неё промокод, 10, если открыли.

В общем, если будете регулярно закидывать свой аккаунт золотом, то сможете без проблем закупать все лимитки ещё на старте.

Кристаллы. Кристаллы — это премиум-валюта, за которую можно купить премиальные лутбоксы с играми в Steam, скинами для Лола и Доты, лутом для Фифа, Фортнайт и прочих Батл Роялей, а также множество других ништяков. Самый крутой и популярный лутбокс на сайте (имхо) — это Full Steam Ahead. Из него можно выбить не только игры, но и карточки с валютой для Steam на 5, 10, 20 и 50 баксов (при активации конвертируются в рубли автоматом). Конечно же, здесь тоже падает и всякое Г и игры, которые уже раздавались нахаляву. Но затырить что-то годное шанс есть всегда. Тем более, что система никогда не выдаёт одну и ту же игру дважды.

Личная статистика на 20+ открытых лутбоксов (исключая шлак):
1 карточка в Steam на 5 долларов
Her Story
Cities in Motion
Mercenary Kings
A New Beginning
Witch It
Dead Age
Zanzarah
Worms Revolution
а также Сталкер: Зов Припяти, Whispered World и Chains of Satinav для GOG.


Неплохо, но бывает и лучше. Каждый такой лутбокс, к слову, стоит 100 кристаллов.

Как заработать?
1) Каждый день вы можете получить 2 кристалла за переход по ссылкам
2) В стандартных лутбоксах иногда падаю 3-5 кристаллов (примерно в каждом 15-м)
3) Иногда за золото можно купить специальные лутбоксы на 5-10 кристаллов с особыми заданиями, дающими 10-20 кристаллов. Обычно задания несложные и выполняются за 3-4 часа.
4) После покупки 10 премиальных лутбоксов (сразу или по частям) вы можете бесплатно открыть 11-й в вашем инвентаре.

А это только для мобильного приложения:

5) В разделе It's Playtime можно запустить одну из игр на выбор на телефоне и нафармить 10 халявных кристаллов в день (1 кристалл падает примерно каждые 10 минут, экран телефона не должен выключаться)
6) Выполнять задания в разделе Bonus Wall. Здесь есть маленькая тонкость. Задания для России - хрень, за которую дают 1-40 кристалликов. Чтобы получать нормальные задания, заходите в мобильное приложение через американский (это важно!) айпишник. Тогда вам будут падать задания на 100-1000 кристаллов. Выполняются они от одного дня до недели и постоянно обновляются.
7) Промокоды, куда уж без них?



Ниже небольшой список актуальных на данный момент промокодов (спешите, они не вечные!).
CBLOCK - 1000 золотых (актуален до 01.03)
RayMan - 1000 золотых
Valentine - 15 кристаллов
Idee500 - 500 золотых
Discord500 - 500 золотых
Nacken500 - 500 золотых
Welcome500 - 500 золотых
Sorry500 - 500 золотых
Mehr444 - 444 золотх

А это инструкция, как их ввести:




Удачи и, надеюсь, gamehag меня не забанит! =D
NataliaZ avatar

NataliaZ

March 16, 2019 at 05:54 PM

Ох, хоть кто-то выкладывает полезную информацию!
_16207 avatar

_16207

March 16, 2019 at 07:07 PM

Топ блин)
farhod_ortiqboyev avatar

farhod_ortiqboyev

March 16, 2019 at 10:03 PM

Можно и не долго. Главное вовремя новые коди писать и смотреть их стрими (просто поставить на плей в их сторонном сайте и заниматься своими делами). Во время стримов можно собрать кристаллы за каждые 5 мин.
mr_chupakek avatar

mr_chupakek

March 16, 2019 at 10:29 PM

Изи Xp

mr_chupakek avatar

mr_chupakek

March 16, 2019 at 10:29 PM

Ля
КЕК
mr_chupakek avatar

mr_chupakek

March 16, 2019 at 10:30 PM

Сорь, просто = XP

mr_chupakek avatar

mr_chupakek

March 16, 2019 at 10:30 PM

F{F{F{F{F{F{лол
mr_chupakek avatar

mr_chupakek

March 16, 2019 at 10:31 PM

lololololol free XP

mr_chupakek avatar

mr_chupakek

March 16, 2019 at 10:32 PM

*** BICH
ELLOW POIDGE
KILLER335 avatar

KILLER335

March 17, 2019 at 12:10 AM

прикольно
Demon_513 avatar

Demon_513

March 17, 2019 at 04:18 AM

Класно
capcruk avatar

capcruk

March 17, 2019 at 11:34 PM

Чот бред какой-то пачаны
akira_yukio avatar

akira_yukio

March 19, 2019 at 04:20 AM

Прикольно
genek87 avatar

genek87

March 20, 2019 at 09:33 PM

Прикольно, но у меня только 2 кода сработали
6E3YMHbI_KAKTYC avatar

6E3YMHbI_KAKTYC

March 20, 2019 at 09:37 PM

Интн
Qaqloli avatar

Qaqloli

March 20, 2019 at 11:16 PM

OPAAAAAA
Almark avatar

Almark

March 20, 2019 at 11:36 PM

Из указанных кодов осталось всего 2 рабочих. Вот ещё 1 ребзя, если кому интересно: Tutorialbonus
yury_bubnevich avatar

yury_bubnevich

March 21, 2019 at 12:01 AM

норм сайт, качнул замок 14 лвл по их ссылке в лордз мобайл, и на полученные кристаллы получил 16 игр и 5$ на стим
Kappa228 avatar

Kappa228

March 21, 2019 at 12:35 AM

хмммм... в правда работает?
Almark avatar

Almark

March 21, 2019 at 12:51 AM

Да, всё работает нормально. Иногда попадаются активированные ключи и некотоыре квесты не засчитываются, но чаще всего никаких проблем нет. Разве что по играм там дороже 400 рублей ничего обычно не падает. К примеру, из недавнего выпало (исключая повторы и г-но): The Beggar's Ride, Nuclear Dawn, Unbox, The Franz Kafka Videogame, Arma Tactics. Так себе игры, но есть парочка забавных + почти все с карточками
olesamucicka avatar

olesamucicka

March 21, 2019 at 12:52 AM

me the chempion
olesamucicka avatar

olesamucicka

March 21, 2019 at 12:53 AM

vatafak izzi
olesamucicka avatar

olesamucicka

March 21, 2019 at 12:53 AM

всем ку
olesamucicka avatar

olesamucicka

March 21, 2019 at 12:53 AM

как вы там
olesamucicka avatar

olesamucicka

March 21, 2019 at 12:53 AM

аллллло
olesamucicka avatar

olesamucicka

March 21, 2019 at 12:54 AM

в где ауууууууу
olesamucicka avatar

olesamucicka

March 21, 2019 at 12:54 AM

в где аууууууууу
olesamucicka avatar

olesamucicka

March 21, 2019 at 12:54 AM

в где ауууууууууу
olesamucicka avatar

olesamucicka

March 21, 2019 at 12:54 AM

в где аууууууууууу
Ksuha1625 avatar

Ksuha1625

March 21, 2019 at 01:04 AM

:laughing::grin::smile::wink::laughing:
090banan_Ukk090 avatar

090banan_Ukk090

March 22, 2019 at 08:01 PM

Я не верю
nastya8882 avatar

nastya8882

March 23, 2019 at 02:00 AM

понянто
_5580 avatar

_5580

March 24, 2019 at 01:11 AM

как

_5580 avatar

_5580

March 24, 2019 at 01:11 AM

багввв
_5580 avatar

_5580

March 24, 2019 at 01:11 AM

фывфывф
marcim33 avatar

marcim33

March 24, 2019 at 01:18 AM

кууууу типа ку ти чооо
Alibolityga avatar

Alibolityga

March 24, 2019 at 01:37 AM

крутооо
28gorg08 avatar

28gorg08

March 24, 2019 at 01:42 AM

крутоооооооооооооооооооооооооооооооооо:thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup:
090banan_Ukk090 avatar

090banan_Ukk090

March 24, 2019 at 12:56 PM

Крутоооо
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Lootboy: ещё немного халявы на форуме От пользователей на Gamehag