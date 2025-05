Lootboy: ещё немного халявы

Я думаю, не секрет, что все мы здесь очень любим игры и халяву. Поэтому, помимо обзоров на игры, будет нелишним сделать обзор на ещё один сайт, где эту халяву можно получить.Сегодня я расскажу вам про весьма неплохой немецкий сайт (я-я, зер гуд!) lootboy.deСсылка на сайт: https://www.lootboy.de/ Сразу скажу, что сайт на английском, поэтому читайте внимательно всю инфу, которую я здесь выложу.В лутбое у вас есть 2 вида валюты: золото и кристаллы. Давайте поговорим по порядку про каждый из них.На золото можно купить халявный лутбокс за 2000. В нём обычно можно найти валюту на бесплатные онлайн-игры, типа Crossout, WoT, World of Warships и так далее. Также на момент написания статьи действует акция: у вас есть возможность выиграть скины на League of Legends на любой из серверов. Мне лично выпали Coven Camille и Cosmic Queen Ashe. Из стандартных лутбоксов иногда падают игры в Steam. Но обычно очень хреновые и крайне редко. Из 300+ открытых мной лутбоксов мне выпало всего 2 игры: Fergus the Fly и 3D Chess. Так что вашего времени это не стоит. Один лутбокс вы получаете при регистрации на сайте, а второй - если зайдёте на него под американским айпишником. Остальные, к сожалению, придётся покупать.Также за золото можно купить лимитированные лутбоксы с играми. Они появляются на сайте не слишком часто, но довольно годные. В разное время там раздавали: Blackguards, Caravan, Shadowrun: Hong Kong, Fortified, доступ на закрытую бетку Division 2 и так далее. Обычная стоимость премиального лутбокса — 9999 золота за всякую хрень и 19999-39999 за нормальные игры.А теперь самое интересное:. На самом деле, способов много:1) За ежедневный логин дают 150 золота2) За чтение комикса в разделе Comics дают 350 золота (их там около 90, но в день можно читать не более 4-х)3) Если скачаете мобильное приложение, то за каждый просмотр рекламы в нём получите 100 золота (максимум 2000 золота в день).4) Каждую неделю появляется 1-3 новых промокода, дающие 500-1000 золота нахаляву.5) Из сундуков, купленных за кристаллы, падает от 800 до 1750 золота.6) Выпавшие карточки можно уничтожать за дополнительное золото: 100, если не открыли с неё промокод, 10, если открыли.В общем, если будете регулярно закидывать свой аккаунт золотом, то сможете без проблем закупать все лимитки ещё на старте.. Кристаллы — это премиум-валюта, за которую можно купить премиальные лутбоксы с играми в Steam, скинами для Лола и Доты, лутом для Фифа, Фортнайт и прочих Батл Роялей, а также множество других ништяков. Самый крутой и популярный лутбокс на сайте (имхо) — это Full Steam Ahead. Из него можно выбить не только игры, но и карточки с валютой для Steam на 5, 10, 20 и 50 баксов (при активации конвертируются в рубли автоматом). Конечно же, здесь тоже падает и всякое Г и игры, которые уже раздавались нахаляву. Но затырить что-то годное шанс есть всегда. Тем более, что система никогда не выдаёт одну и ту же игру дважды.Личная статистика на 20+ открытых лутбоксов (исключая шлак):1 карточка в Steam на 5 долларовHer StoryCities in MotionMercenary KingsA New BeginningWitch ItDead AgeZanzarahWorms Revolutionа также Сталкер: Зов Припяти, Whispered World и Chains of Satinav для GOG.Неплохо, но бывает и лучше. Каждый такой лутбокс, к слову, стоит 100 кристаллов.Как заработать?1) Каждый день вы можете получить 2 кристалла за переход по ссылкам2) В стандартных лутбоксах иногда падаю 3-5 кристаллов (примерно в каждом 15-м)3) Иногда за золото можно купить специальные лутбоксы на 5-10 кристаллов с особыми заданиями, дающими 10-20 кристаллов. Обычно задания несложные и выполняются за 3-4 часа.4) После покупки 10 премиальных лутбоксов (сразу или по частям) вы можете бесплатно открыть 11-й в вашем инвентаре.А это только для мобильного приложения:5) В разделе It's Playtime можно запустить одну из игр на выбор на телефоне и нафармить 10 халявных кристаллов в день (1 кристалл падает примерно каждые 10 минут, экран телефона не должен выключаться)6) Выполнять задания в разделе Bonus Wall. Здесь есть маленькая тонкость. Задания для России - хрень, за которую дают 1-40 кристалликов. Чтобы получать нормальные задания, заходите в мобильное приложение через американский (это важно!) айпишник. Тогда вам будут падать задания на 100-1000 кристаллов. Выполняются они от одного дня до недели и постоянно обновляются.7) Промокоды, куда уж без них?Ниже небольшой список актуальных на данный момент промокодов (спешите, они не вечные!).CBLOCK - 1000 золотых (актуален до 01.03)RayMan - 1000 золотыхValentine - 15 кристалловIdee500 - 500 золотыхDiscord500 - 500 золотыхNacken500 - 500 золотыхWelcome500 - 500 золотыхSorry500 - 500 золотыхMehr444 - 444 золотхА это инструкция, как их ввести:Удачи и, надеюсь, gamehag меня не забанит! =D