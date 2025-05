I Wanna Be The Boshy,самая сложная игра в мире?

I Wanna Be The Guy

I Wanna Be The Boshy, это пиксельный 2D платформер с крайне высокой сложностью от компании Solgryn,вышла эта игра в 2010 году.В этой игре отсутствует сюжет, а главная цель игры пройти все уровни кол-во которых 11 штук.В конце которых всегда есть босс и имеется два секретных босса.Сейчас я хотел бы показать один видеоролик ютубера Рекви,который прошёл игру два раза на лёгком и среднем уровне сложности что достойно похвалы. В видео есть мат.В I Wanna Be The Boshy есть и персонажи за которых можно играть. Наверное вы уже заинтересовались,несмотря даже на частые и скрытые ловушки есть игра и посложней,. Который тоже является пиксельным 2D платформером, в игре 8 боссов и имеется некий сюжет.Мальчик покидает свой дом в 200X году на 15 дне рождении и встаёт на путь эпического квеста ,чтобы стать. I Wanna Be The Guy считается наиболее сложной из-за диких таймингов и трудных ловушек. Игра вышла на три года раньше чем I Wanna Be The Boshy, то есть в 2007 году от разработчика Майкл О`Релли.I Wanna Be The Boshy все боссы:1. Hello Kitty.2.Ryu3.Mario4.Biollante5.Sonic6.Skeleton King7.Mega Man8.Shang Tsung9.Ganon10.Missingno11.Solgryn12.Kappa (секретный босс)13.The Cheetahmen (секретный босс)I Wanna Be The Guy все боссы:1.Mike Tyson2.Mecha Birdo3.Dracula4.Kraidgief5.Bowser / Wart / Dr. Wily6.Mother Brain7.Dragon Devil8.The FatherВ обоих играх к боссам надо подбирать особую тактику.В этих играх вагон и маленькая тележка пасхалок.Лично я играл в обе игры,но не одну не прошёл,терпения не хватило. Для меня I Wanna Be The Guy будет сложней чем IWBTB если хотите то пишите ваше мнение насчёт двух игр.I Wanna Be The Boshy-IWBTB все персонажи:1.Boshy2.Dig Dug3.Simon Belmont4.The Kid5.Kirby6.Mr Game And Watch7.Quote8.Blob9.Pedobear10.Ice Climbers11.Nyan Cat12.Ryu13.Solgryn14.Mario15.Luigi16.Spike17.Sonic18.Bubblun19.Ash Ketchum20.Link21.Dark Boshy22.Logi Bear23.Sagat24.Quadrick25.Meat Boy26.Excite Bike27.Black Mage28.Megaman29.Yoshi30.Ness31.Orc32.Kappa33.Pit34.Ope35.ArthurI Wanna Be The Guy все персонажи: сейчас будет много персонажей1.The Kidэти игры абсолютно бесплатные и их можно скачать без особых усилий.ЭТО ТОЛЬКО МОЁ МНЕНИЕ Я НЕ ПРИНУЖДАЮ ВЕРИТЬ В НЕГО.Я старался, это моя первая статья не судите строго.я не знаю чё писать так что просто буду рассуждать обе игры хороши обе советую главное если у вас слабые нервы то лучше посмотрите видео. ок я пока поиграю я хз нах я пишу ну если эту статью не примут а шанс этого примерно 99% я напишу другую более нормальную а это мой первый раз. АААААААААА грёбаный енот я тебя ненавижу иди в сракотан