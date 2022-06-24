Правильно брошенные гранаты это неотъемлемая часть кс го которая поможет выиграть раунд. Их можно бросать с разных позиций поэтому лишь на одной карте таких гранат очень много. После этой статьи вы сможете сами искать что и откуда бросить.БЫСТРОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
Открыв консоль надо ввести команду "sv_cheats 1
" которая позволит нам вводить другие необходимые команды.Потом же команду "bot_kick
" если с вами есть боты. Для быстрого перемещения по карте советую ввести команду "noclip
" после активации вы сможете прилететь к нужному месту даже через стены! Чтобы снова по обычному ходить напишите команду ещё раз.БЕСКОНЕЧНЫЙ ЗАПАС ГРАНАТ
Прибыв на место с любой гранатой в руке впишите "sv_infinite_ammo 1
" что позволит кидать гранаты в неограниченном количестве. ПОВТОР ГРАНАТЫ
Если вы например кидаете светошумовую гранату и хотите узнать кого она сможет ослепить ,с помощью выше указанной команды на noclip переместитесь на предполагаемое место противника напишите в консоль эту команду "sv_rethrow_last_grenade
" после активации последняя брошенная вами граната полетит по той же траектории, и вы сможете увидеть сможет ли ваша светошумовая граната ослепить врагов или нет.ЗАЧЕМ JUMPTHROW?
Этот бинд поможет бросить гранату максимально высоко вот команда "bind "ваша кнопка" "+jump;-attack;-attack2;-jump
" просто зажмите левую кнопку мыши для начала и нажмите на вашу клавишу ваш персонаж сам бросит гранату как надоЧТО ТАКОЕ ONE WAY ДЫМ?
Что насчёт что попробовать найти "one way" дым? Что это значит? Суть его в том что в определённом месте вы будите видет врага, а он вас нет. Чтобы такой найти нужно минимум два человека. Можно взять в помощники бота противоположной команды для этого ставим в тренировке с ботами "Безобидные боты"
Потом же впишите команду "bot_kick
", а затем "bot_add
" чтобы оставить только одного своего помощника. После этого должно быть так как на картинке
И чтобы он никуда не двигался вписываем команду "bot_stop 1
". Чтобы его переместить пишем команду "bot_place
" и после бот будет прямо перед вами.УПРАВЛЕНИЕ БОТОМ
Например нужно чтобы бот присел эта команда это сделает "bot_crouch 1
" ,чтобы он встал напишите в консоль это "bot_crouch 0
" КОНЕЦ
На этом статья заканчивается, я попытался объяснить основы того как найти полезные раскидки, я впервые пишу статью и надеюсь ,что она кому нибудь помогла.