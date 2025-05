Как практиковать раскид гранат в кс го ?

Открыв консоль надо ввести команду "" которая позволит нам вводить другие необходимые команды.Потом же команду "" если с вами есть боты. Для быстрого перемещения по карте советую ввести команду "" после активации вы сможете прилететь к нужному месту даже через стены! Чтобы снова по обычному ходить напишите команду ещё раз.Прибыв на место с любой гранатой в руке впишите "" что позволит кидать гранаты в неограниченном количестве.Если вы например кидаете светошумовую гранату и хотите узнать кого она сможет ослепить ,с помощью выше указанной команды на noclip переместитесь на предполагаемое место противника напишите в консоль эту команду "" после активации последняя брошенная вами граната полетит по той же траектории, и вы сможете увидеть сможет ли ваша светошумовая граната ослепить врагов или нет.Этот бинд поможет бросить гранату максимально высоко вот команда "" просто зажмите левую кнопку мыши для начала и нажмите на вашу клавишу ваш персонаж сам бросит гранату как надоЧто насчёт что попробовать найти "one way" дым? Что это значит? Суть его в том что в определённом месте вы будите видет врага, а он вас нет. Чтобы такой найти нужно минимум два человека. Можно взять в помощники бота противоположной команды для этого ставим в тренировке с ботами "Безобидные боты"Потом же впишите команду "", а затем "" чтобы оставить только одного своего помощника. После этого должно быть так как на картинкеИ чтобы он никуда не двигался вписываем команду "". Чтобы его переместить пишем команду "" и после бот будет прямо перед вами.Например нужно чтобы бот присел эта команда это сделает "" ,чтобы он встал напишите в консоль это "На этом статья заканчивается, я попытался объяснить основы того как найти полезные раскидки, я впервые пишу статью и надеюсь ,что она кому нибудь помогла.

