Дождь

Gem63

apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Я могу это купить, да
novice rank iconKamilos31: за драгоценности
novice rank iconKamilos31: А как тогда это купить другим способом?
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Думаю, это недоступно для Польши. Кто-то уже спрашивал об этом некоторое время назад.
novice rank iconKamilos31: Что нужно ввести в Lootpay, чтобы найти подарочную карту Google Play?
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Или PayPal. Купить Google Play можно с помощью обоих.
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда возьми Visa
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня есть
novice rank iconKamilos31: Тут что, одни боты или как?
novice rank iconmirazh: Куку)))
novice rank iconKamilos31: Где там находится подарочная карта Google Play?
novice rank iconKamilos31: В LootPay нет Google Play
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: google play через lootpay
SystemGamehag: 9 пользователей получили Gem33 от Дождя.
novice rank iconKamilos31: Кто-нибудь ответит мне на вопрос?
novice rank iconrot now: я сейчас у врат Вальгаллы
novice rank iconKamilos31: Здесь кто-нибудь живой есть?
apprentice rank iconBURGER CUBE: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord, чтобы получать ежедневные розыгрыши гемов!
novice rank iconKamilos31: Ребята, вы знаете, как здесь купить подарочную карту Google Play за драгоценные камни?
novice rank iconBence: привет
novice rank iconmirazh: Привет всем
novice rank iconbuffighter144: Very Cat emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Привет
novice rank iconTecna23: EZ emote (inline chat version)
novice rank iconwagner_perac: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: я тебя услышал
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Было мало хаха
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem28 от Дождя.
novice rank iconTecna23: привет
novice rank iconKeshav Kumar: привет
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord, чтобы участвовать в ежедневных розыгрышах гемов!
novice rank iconDream 300: хх
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Я хочу это
novice rank iconArthursTwin: Что происходит, кто сегодня собирается заработать деньги?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: доброе утро
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: Доброе утро, геймеры!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 гемов = 5 $, вы можете выбрать $ в своём профиле
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Назад к форуму От пользователей

Как практиковать раскид гранат в кс го ?

Never_More9 avatar

Never_More9

June 24, 2022 at 05:41 PM

Правильно брошенные гранаты это неотъемлемая часть кс го которая поможет выиграть раунд. Их можно бросать с разных позиций поэтому лишь на одной карте таких гранат очень много. После этой статьи вы сможете сами искать что и откуда бросить.


БЫСТРОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ                                                                                                                                                                                       Открыв консоль надо ввести команду "sv_cheats 1" которая позволит нам вводить другие необходимые команды.Потом же команду "bot_kick" если с вами есть боты. Для быстрого перемещения по карте советую ввести команду "noclip" после активации вы сможете прилететь к нужному месту даже через стены! Чтобы снова по обычному ходить напишите команду ещё раз.
БЕСКОНЕЧНЫЙ ЗАПАС ГРАНАТ                                                                                                                                                                              Прибыв на место с любой гранатой в руке впишите "sv_infinite_ammo 1" что позволит кидать гранаты в неограниченном количестве.        ПОВТОР ГРАНАТЫ                                                                                                                                                                                                          Если вы например кидаете светошумовую гранату и хотите узнать кого она сможет ослепить ,с помощью выше указанной команды на noclip переместитесь на предполагаемое место противника напишите в консоль эту команду "sv_rethrow_last_grenade" после активации последняя брошенная вами граната полетит по той же траектории, и вы сможете увидеть сможет ли ваша светошумовая граната ослепить врагов или нет.
ЗАЧЕМ JUMPTHROW?
Этот бинд поможет бросить гранату максимально высоко вот команда "bind "ваша кнопка" "+jump;-attack;-attack2;-jump" просто зажмите левую кнопку мыши для начала и нажмите на вашу клавишу ваш персонаж сам бросит гранату как надо
ЧТО ТАКОЕ ONE WAY ДЫМ?                                                                                                                                                                                             Что насчёт что попробовать найти "one way" дым? Что это значит? Суть его в том что в определённом месте вы будите видет врага, а он вас нет. Чтобы такой найти нужно минимум два человека. Можно взять в помощники бота противоположной команды для этого ставим в тренировке с ботами "Безобидные боты"                                            sfxA1jZr2eoSd0Cow400Dqb4yyrNig.png
  Потом же впишите команду "bot_kick", а затем "bot_add" чтобы оставить только одного своего помощника. После этого должно быть так как на картинке                                                                                                                                                                                            vk69l3MLLHRguoniubgpZst9DB0zLk.png
И чтобы он никуда не двигался вписываем команду "bot_stop 1". Чтобы его переместить пишем команду "bot_place" и после бот будет прямо перед вами.
УПРАВЛЕНИЕ БОТОМ
 Например нужно чтобы бот присел эта команда это сделает "bot_crouch 1" ,чтобы он встал напишите в консоль это "bot_crouch 0
КОНЕЦ
На этом статья заканчивается, я попытался объяснить основы того как найти полезные раскидки, я впервые пишу статью и надеюсь ,что она кому нибудь помогла.
nereder_gribfree avatar

nereder_gribfree

June 24, 2022 at 06:31 PM

Хорошая статья!

mondiko avatar

mondiko

June 25, 2022 at 12:46 AM

Хорошая статья!
DungeonMaster233 avatar

DungeonMaster233

June 25, 2022 at 06:38 PM

норм так
DungeonMaster233 avatar

DungeonMaster233

June 25, 2022 at 06:39 PM

как получать опыт?
kirbosskovalchuk avatar

kirbosskovalchuk

June 25, 2022 at 08:07 PM

top

kirbosskovalchuk avatar

kirbosskovalchuk

June 25, 2022 at 08:07 PM

bot_kick

TTo3uTuB4uK41241 avatar

TTo3uTuB4uK41241

June 25, 2022 at 09:32 PM

Очень интересно и познавательно. Спасибо за то что помог научиться делать раскид,

grixnerk avatar

grixnerk

January 4, 2023 at 05:22 AM

огромное спасибо
ukraine_abuzer avatar

ukraine_abuzer

January 7, 2023 at 05:06 PM

Просто в мастерской найти карте и все
Sashabubnov avatar

Sashabubnov

January 12, 2023 at 08:15 PM

спасибо

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