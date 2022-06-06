игра-новелла "Your turn to die"

yejebam156
yejebam156
Gem21
dem.pferd.heisst.horst
dem.pferd.heisst.horst
Gem223
nasiebanda98
nasiebanda98
Gem76
Reginald Webb
Reginald Webb
Gem7
Reginald Webb
Reginald Webb
Gem7
Tecna23
Tecna23
Gem5
starstablemagyarul
starstablemagyarul
Gem32
Reginald Webb
Reginald Webb
Gem7
annoyn moris
annoyn moris
Gem10
buffighter144
buffighter144
Gem17
yejebam156
yejebam156
Gem20
Ivan Ershov
Ivan Ershov
Gem8
Jacob Lyngdoh
Jacob Lyngdoh
Gem16
Bence
Bence
Gem14
buffighter144
buffighter144
Gem9
Atia
Atia
Gem36
Kamilos31
Kamilos31
Gem20
BURGER CUBE
BURGER CUBE
Gem14
Tecna23
Tecna23
Gem12
wagner_perac
wagner_perac
Gem42
Дождь

Gem63

apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Я могу это купить, да
novice rank iconKamilos31: за драгоценности
novice rank iconKamilos31: А как тогда это купить другим способом?
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Думаю, это недоступно для Польши. Кто-то уже спрашивал об этом некоторое время назад.
novice rank iconKamilos31: Что нужно ввести в Lootpay, чтобы найти подарочную карту Google Play?
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Или PayPal. Купить Google Play можно с помощью обоих.
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда возьми Visa
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня есть
novice rank iconKamilos31: Тут что, одни боты или как?
novice rank iconmirazh: Куку)))
novice rank iconKamilos31: Где там находится подарочная карта Google Play?
novice rank iconKamilos31: В LootPay нет Google Play
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: google play через lootpay
SystemGamehag: 9 пользователей получили Gem33 от Дождя.
novice rank iconKamilos31: Кто-нибудь ответит мне на вопрос?
novice rank iconrot now: я сейчас у врат Вальгаллы
novice rank iconKamilos31: Здесь кто-нибудь живой есть?
apprentice rank iconBURGER CUBE: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord, чтобы получать ежедневные розыгрыши гемов!
novice rank iconKamilos31: Ребята, вы знаете, как здесь купить подарочную карту Google Play за драгоценные камни?
novice rank iconBence: привет
novice rank iconmirazh: Привет всем
novice rank iconbuffighter144: Very Cat emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Привет
novice rank iconTecna23: EZ emote (inline chat version)
novice rank iconwagner_perac: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: я тебя услышал
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Было мало хаха
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem28 от Дождя.
novice rank iconTecna23: привет
novice rank iconKeshav Kumar: привет
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord, чтобы участвовать в ежедневных розыгрышах гемов!
novice rank iconDream 300: хх
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Я хочу это
novice rank iconArthursTwin: Что происходит, кто сегодня собирается заработать деньги?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: доброе утро
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: Доброе утро, геймеры!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 гемов = 5 $, вы можете выбрать $ в своём профиле
novice rank iconGamer /: Есть ли здесь кто-нибудь араб или египтянин?
Войдите, чтобы начать общение в чате

48

0/160

Назад к форуму От пользователей

игра-новелла "Your turn to die"

Anzuk1 avatar

Anzuk1

June 6, 2022 at 01:07 AM

Здравствуй! Сегодня ты познакомишься с очень интересной игрой-новеллой и её сюжеткой , под названием  "Your turn to die"
("твоя очередь умирать").
Не замечала статьи связанной с этой вселенной, но я постараюсь это исправить. Приятного чтения.


Your Turn To Die (Kimi ga Shine) игра-новелла, имеющий огромный и интересный сюжет. Сама игра бесплатная, и переведена на разные языки (включая Русский язык). Игра сделана в жанре хоррор и приключения. Год релиза игры был в 2017 году, стал более популярней к 2020 годам. Компьютерная игра,но в последнее время вышли версии и для телефона. В игре присутствуют пугающие моменты, и скримеры.

Нанкидай (Nankidai) разработчик этой игры, и часто рисует интересные скетчи с персонажами. Пример:
GSF1TwMXCTPFoilre6pepbzWC2iGQb.jpeg

ah0wVIUFHs1ZCDQIBFOOtCLhVvXapl.jpeg

Количество таких скетчей не мало,и для каждого персонажа есть не менее 10 скетчей. 

На данный момент в игре есть 3 главы, самая последняя заканчивается на Главе 3-1B. Перевод продолжится, когда будет обновлена английская версия игры. В игре 20 активных персонажей. Если включая второстепенных которые были лишь упомянуты в игре то 23.
Приступим к основной игре, и её сюжету. 



В главной меню игры мы видим рыжеволосую девушку, и также разные кнопки где можно начать игру,или же выбрать главу.
ZJ6PRVUx9X16i3mqVXB9zgUuOu87Q2.jpeg
При нажатии "начать" вы начинаете игру с самого начала.
В начале игры на темном экране нас встречает "некий" незнакомец который начинает вести с нами диолог, задавая вопросы.

35RtaPXTA6bGbiQYy854qiUI7ZjLj1.jpeg
У нас будут присутствовать вариант ответов которые мы можем выбрать, но кардинально сюжет не меняется, только ответы и действия персонажей. После ответа, незнакомец показывает нам пример мажоритарного голосование, и просит нас проголосовать за одного человека.

7WuwxvFWASVyphbBIyEC4Kj5DJcJF8.jpeg
Если вы проголосовали, незнакомец показывает итог нашего голоса.


WUuJQD2qhoAfvpC1myD3r1dwBD5WUK.jpeg
Выживает тот, за которого ты проголосовал. Умирает тот, за которого ты был против.
На этим заканчивается разговор с незнакомцем, и на секунду появляется его истинное лицо (выглядит как скример)



После этого, наша главная героиня Сара Чидоин, старшеклассница школы Сонобено, понимает что это обычный сон и просыпается в школе,за партой на которой она и уснула. Она поняла что совсем стемнело, и надо возвращаться домой.
iDGjoBswd9I3AnjfJWUfaQL1TuSiur.jpeg
Вот и здесь мы наконец то видим нашу героиню в полный рост. Как вы и уже заметили что у Сары рыжие волосы, собранные в хвостик с косой, и у неё темно фиолетовые глаза. Сара носит стандартную униформу школы, которая состоит из бежевой рубашки и застегнутой синего пиджака.Она носит галстук который  имеет интересный окрас. Малиновая юбка с цветочным принтом.




Тут же игра начинает показывать свои функции.
4MoJFzmPWIZQlnJNrV1zm23HlzQsQr.jpeg

После изучения местности тут же появляется друг-одноклассник Сары по имени Джо Тазуна.
qJwUPU4E7VRFs12DHoKOQau3UT6hrn.jpeg

Джо соглашается проводить Сару до дома, но тихо домой они не возвращались.
Весело общаясь по разным темам они возвращались, но тут же возле фонаря появляется странный черный силуэт, нажав на него Сара очень испугалась,и она не думая сказала бежать Джо пока не добегут до дома. Они добежали, испугавшись не понимая что произошло. Джо попрощался с подругой и ушёл, ведь живет в другом месте. 
aVq4QN62FeD75SksLLMBWzEzQKbUyS.jpeg




 Сара заметила что то подозрительное в доме, свет почему то в доме не горел. Но она зашла туда.
 
Vj0EW68167qSWOCXp9Igwg7o4ug0MG.jpeg
Холодная и одинокая темнота, будто никого нет в этом доме.

Сара начала искать родителей,и решила зайти в гостинную, которая тоже была окутана в темноту.
i5mc2NjoqlsnKiVjDaguiirH5HypkX.jpeg
Сара начала искать включатель чтобы включить свет и осмотреть комнату, ведь в темноте ничего не видно да и подозрительно что везде так темно. После нахождения включателя Сара начала сомневаться,и ей пришлось минуту подготовиться чтобы включить свет. Она его включила, и зря.

J0U3zKYhaTxp8mFfXwnQlrBId1vb0U.jpeg
Охватил сильный шок и страх, мать Сары лежала без сознания на полу. Ничего не понятно что происходит. Сара тут же вышла из гостинной и отчаянно начала искать отца. Она поднялась на 2 этаж где находится её комната, открывать её была огромной ошибкой.
Wcu4PYczOCRTr8KpYpKetDrQChcEhN.jpeg
Она с криками зашла в комнату в поисках отца,но её схватили множество рук и она потеряла сознания. 

Она очнулась в комнате и была пристегнута ремнями к кровати. С этого момента и начинается убийственная игра ,и  вся её история. Дальше только хуже и хуже,но вернуться в прошлое нельзя..










Спасибо большое за прочтение этой статьи! Я очень старалась написать понятливо и легко,да и это моя первая статья. Надеюсь вам понравится и вы станете ближе к этой игре)



truehamlolbruh avatar

truehamlolbruh

June 17, 2022 at 03:00 PM

имба игра
i56980123 avatar

i56980123

June 23, 2022 at 07:17 PM

лол кек игра не оч

Join the conversion by creating an account on Gamehag

ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности

игра-новелла "Your turn to die" на форуме От пользователей на Gamehag