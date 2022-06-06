игра-новелла "Your turn to die"

Здравствуй! Сегодня ты познакомишься с очень интересной игрой-новеллой и её сюжеткой , под названием "Your turn to die"

("твоя очередь умирать").

Не замечала статьи связанной с этой вселенной, но я постараюсь это исправить. Приятного чтения.

Год релиза игры был в

2017 году, стал более популярней к 2020 годам. Компьютерная игра,но в последнее время вышли версии и для телефона. В игре присутствуют пугающие моменты, и скримеры.



(Kimi ga Shine) игра-новелла, имеющий огромный и интересный сюжет. Сама игра бесплатная, и переведена на разные языки (включая Русский язык). Игра сделана в жанре хоррор и приключения.Нанкидай (Nankidai) разработчик этой игры, и часто рисует интересные скетчи с персонажами. Пример:Количество таких скетчей не мало,и для каждого персонажа есть не менее 10 скетчей.На данный момент в игре есть 3 главы, самая последняя заканчивается на Главе 3-1B. Перевод продолжится, когда будет обновлена английская версия игры. В игре 20 активных персонажей. Если включая второстепенных которые были лишь упомянуты в игре то 23.Приступим к основной игре, и её сюжету.В главной меню игры мы видим рыжеволосую девушку, и также разные кнопки где можно начать игру,или же выбрать главу.При нажатии "начать" вы начинаете игру с самого начала.В начале игры на темном экране нас встречает "некий" незнакомец который начинает вести с нами диолог, задавая вопросы.У нас будут присутствовать вариант ответов которые мы можем выбрать, но кардинально сюжет не меняется, только ответы и действия персонажей. После ответа, незнакомец показывает нам пример мажоритарного голосование, и просит нас проголосовать за одного человека.Если вы проголосовали, незнакомец показывает итог нашего голоса.Выживает тот, за которого ты проголосовал. Умирает тот, за которого ты был против.На этим заканчивается разговор с незнакомцем, и на секунду появляется его истинное лицо (выглядит как скример)После этого, наша главная героиня Сара Чидоин, старшеклассница школы Сонобено, понимает что это обычный сон и просыпается в школе,за партой на которой она и уснула. Она поняла что совсем стемнело, и надо возвращаться домой.Вот и здесь мы наконец то видим нашу героиню в полный рост. Как вы и уже заметили что у Сары рыжие волосы, собранные в хвостик с косой, и у неё темно фиолетовые глаза. Сара носит стандартную униформу школы, которая состоит из бежевой рубашки и застегнутой синего пиджака.Она носит галстук который имеет интересный окрас. Малиновая юбка с цветочным принтом.Тут же игра начинает показывать свои функции.После изучения местности тут же появляется друг-одноклассник Сары по имени Джо Тазуна.Джо соглашается проводить Сару до дома, но тихо домой они не возвращались.Весело общаясь по разным темам они возвращались, но тут же возле фонаря появляется странный черный силуэт, нажав на него Сара очень испугалась,и она не думая сказала бежать Джо пока не добегут до дома. Они добежали, испугавшись не понимая что произошло. Джо попрощался с подругой и ушёл, ведь живет в другом месте.Сара заметила что то подозрительное в доме, свет почему то в доме не горел. Но она зашла туда.Холодная и одинокая темнота, будто никого нет в этом доме.Сара начала искать родителей,и решила зайти в гостинную, которая тоже была окутана в темноту.Сара начала искать включатель чтобы включить свет и осмотреть комнату, ведь в темноте ничего не видно да и подозрительно что везде так темно. После нахождения включателя Сара начала сомневаться,и ей пришлось минуту подготовиться чтобы включить свет. Она его включила, и зря.Охватил сильный шок и страх, мать Сары лежала без сознания на полу. Ничего не понятно что происходит. Сара тут же вышла из гостинной и отчаянно начала искать отца. Она поднялась на 2 этаж где находится её комната, открывать её была огромной ошибкой.Она с криками зашла в комнату в поисках отца,но её схватили множество рук и она потеряла сознания.Она очнулась в комнате и была пристегнута ремнями к кровати. С этого момента и начинается убийственная игра ,и вся её история. Дальше только хуже и хуже,но вернуться в прошлое нельзя..Спасибо большое за прочтение этой статьи! Я очень старалась написать понятливо и легко,да и это моя первая статья. Надеюсь вам понравится и вы станете ближе к этой игре)