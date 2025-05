Обзор Mortal Sin

Mortal Sin строит захватывающую боевую систему всего из нескольких элементов. Самым важным из них является оружие ближнего боя и небольшой набор приемов, имеющихся в вашем распоряжении. Вы будете рубить, пинать, колотить и парировать демонических существ, которые преследуют вас в каждом гнетущем подземелье. В бою присутствует захватывающий ритм, который прерывает напряженное, тесное путешествие по подземельям от первого лица внезапными всплесками неистовых щелчков мышью. Как и в Dead Space, чтобы убить врага, его нужно полностью расчленить. Вокруг летает много голов и конечностей.Вы будете кромсать врагов в основном с помощью мощного оружия ближнего боя, включая мечи, алебарды и топоры. Движения можно объединять в простые комбо, например, отбросить монстра ногой, а затем нанести удар, чтобы получить бесплатную силовую атаку. Нажатие Shift делает своего рода рывок, который приближает вас к врагу, нанося при этом более слабый удар. Все, что вам нужно сделать, чтобы держать монстров подальше, проредить толпу и в конце концов разорвать их на части.Я сразу же углубляюсь в бой, потому что это основа Mortal Sin: экшен-ролевая игра в суровом, мрачном визуальном стиле. Это не та игра, которая тратит время на такие вещи, как сюжет или причудливый дизайн меню. В начале каждого прохождения вы оказываетесь в руинах часовни, а затем отправляетесь в одно из случайных подземелий. Этот изначально пустой сюжет постепенно дополняется полезными функциями, включая мастерскую и магазин зелий, но в остальном здесь мало что может вас удержать, кроме душевной музыки в стиле Diablo 1.Когда вы попадаете в одно из подземелий, успокаивающая музыка сменяется злобным гулом, а гулкие шаги угрожающе разносятся по всему уровню. Довольно скоро вы столкнетесь с врагом, дико рубя его по конечностям, прежде чем — для смеха — пнуть безголовое существо в смертельную ловушку. Что подводит меня к следующему жизненно важному элементу боя: миру.Уровень интерактивности здесь напоминает мне Dark Messiah of Might & Magic, которая все еще является боссом, когда речь заходит о боях от первого лица. К сожалению, здесь нет орков, которых можно сбросить со скалы, но есть шведский стол из злобных ловушек, которые не различают, кого они рубят. Хотя поначалу они могут показаться ужасными препятствиями, на самом деле они являются одним из лучших инструментов в вашем арсенале, и их легко избежать осторожным игроком благодаря их быстрому рывку.Итак, у вас есть оружие, несколько ловких приемов и подземелья, полные полезных ловушек - давайте добавим немного лута и навыков и превратим игру в настоящий рогалик. Добыча находится в основном в сундуках с сокровищами, и, схватив ее, вы сбрасываете старое снаряжение - нет никакого управления инвентарем, чтобы затормозить исследование. Аналогичным образом, через каждые пару этажей вам дается выбор из трех улучшений: простые навыки, которые могут отлично сочетаться со способностями, встроенными в самые ценные предметы.

