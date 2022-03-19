Обзор Mortal Sin

Мрачный и атмосферный рогалик, с захватывающей боевой системой и продуманной экономикой надолго затягивает игрока своим геймплеем

Mortal Sin строит захватывающую боевую систему всего из нескольких элементов. Самым важным из них является оружие ближнего боя и небольшой набор приемов, имеющихся в вашем распоряжении. Вы будете рубить, пинать, колотить и парировать демонических существ, которые преследуют вас в каждом гнетущем подземелье. В бою присутствует захватывающий ритм, который прерывает напряженное, тесное путешествие по подземельям от первого лица внезапными всплесками неистовых щелчков мышью. Как и в Dead Space, чтобы убить врага, его нужно полностью расчленить. Вокруг летает много голов и конечностей.Вы будете кромсать врагов в основном с помощью мощного оружия ближнего боя, включая мечи, алебарды и топоры. Движения можно объединять в простые комбо, например, отбросить монстра ногой, а затем нанести удар, чтобы получить бесплатную силовую атаку. Нажатие Shift делает своего рода рывок, который приближает вас к врагу, нанося при этом более слабый удар. Все, что вам нужно сделать, чтобы держать монстров подальше, проредить толпу и в конце концов разорвать их на части.Я сразу же углубляюсь в бой, потому что это основа Mortal Sin: экшен-ролевая игра в суровом, мрачном визуальном стиле. Это не та игра, которая тратит время на такие вещи, как сюжет или причудливый дизайн меню. В начале каждого прохождения вы оказываетесь в руинах часовни, а затем отправляетесь в одно из случайных подземелий. Этот изначально пустой сюжет постепенно дополняется полезными функциями, включая мастерскую и магазин зелий, но в остальном здесь мало что может вас удержать, кроме душевной музыки в стиле Diablo 1.Когда вы попадаете в одно из подземелий, успокаивающая музыка сменяется злобным гулом, а гулкие шаги угрожающе разносятся по всему уровню. Довольно скоро вы столкнетесь с врагом, дико рубя его по конечностям, прежде чем — для смеха — пнуть безголовое существо в смертельную ловушку. Что подводит меня к следующему жизненно важному элементу боя: миру.Уровень интерактивности здесь напоминает мне Dark Messiah of Might & Magic, которая все еще является боссом, когда речь заходит о боях от первого лица. К сожалению, здесь нет орков, которых можно сбросить со скалы, но есть шведский стол из злобных ловушек, которые не различают, кого они рубят. Хотя поначалу они могут показаться ужасными препятствиями, на самом деле они являются одним из лучших инструментов в вашем арсенале, и их легко избежать осторожным игроком благодаря их быстрому рывку.Итак, у вас есть оружие, несколько ловких приемов и подземелья, полные полезных ловушек - давайте добавим немного лута и навыков и превратим игру в настоящий рогалик. Добыча находится в основном в сундуках с сокровищами, и, схватив ее, вы сбрасываете старое снаряжение - нет никакого управления инвентарем, чтобы затормозить исследование. Аналогичным образом, через каждые пару этажей вам дается выбор из трех улучшений: простые навыки, которые могут отлично сочетаться со способностями, встроенными в самые ценные предметы.

Смертельная битва



Как и в любом достойном рогалике, вы пытаетесь создать убойную синергию, например, сочетая способность регенерации с навыком, который уменьшает потерю прочности. Регенерация постепенно исцеляет повреждения, в то время как навык означает, что предмет не будет изнашиваться так быстро. Добавьте к этому обувь, повышающую скорость получения зелий прочности, и, конечно же, вы будете готовы к остальной части забега.



А вот и нет! Здесь синергия — это тщательный баланс, который который может быть нарушен одним ударом. Прочность — это важный фактор, поскольку ваше оружие и броня ухудшаются каждый раз, когда они используются. Зелья стойкости помогут вам, но даже с лучшими навыками они не будут длиться вечно. Когда прочность предмета истощается, он безвозвратно теряется.







Нельзя терять бдительность, вы должны следить за своей прочностью так же, как и за своим здоровьем, и, вероятно, именно поэтому это так заметно отображается на экране. Это умный подход к синергии рогаликов, который во многом предотвращает эффект парового катка, который может возникнуть, когда вы становитесь слишком сильными в этих играх.



Однако в остальном это довольно недоделанный рогалик. Я разрываюсь между тем, нравится ли мне немного упорства или я предпочитаю чистый чистый лист в своих рогаликах, но Mortal Sin нашел неудовлетворительную золотую середину. После каждого прохождения полученное золото можно потратить на мастерской или в магазине зелий, чтобы получить преимущество для следующего прохождения, но только в том случае,если вы не выходите из игры. Выйдите из игры, и в следующий раз вы начнете игру с пустым кошельком. Точно так же вы не можете сохранить игру, находясь внутри подземелий, что является некоторой проблемой, хотя и не слишком критичной, поскольку задания обычно довольно короткие.



Единственное, на что можно положиться, - это ваше мастерство в Mortal Sin, которое будет постоянно улучшаться по мере того, как вы входите в ритм игры. Как и во многих других играх жанра экшн, в этой игре я был очень сосредоточен, пробираясь сквозь ловушки, расставленные на каждом уровне. Художественный стиль действительно помогает в этом, так как фоновые элементы — стены, скайбокс и реквизит подземелья — удобно обесцвечены, в то время как важные элементы, такие как монстры и ловушки, выделены основными цветами.







Я стал думать о Mortal Sin как о поезде-призраке. Из стен выскакивают ловушки, за углами притаились существа, готовые преподнести вам сюрприз, но есть также и буквальные скримеры, которые срабатывают время от времени. Черты из коробок выпрыгивают из решеток, и на экране внезапно появляются демонические куклы. Рой летучих мышей может столпиться вокруг вас, сделав вас слепым. Эти безобидные шутки могут кого-то раздражать, но на самом деле это всего лишь неприятности, призванные усилить постоянно нарастающее напряжение. Если вы чем-то похожи на меня, вы будете ругаться, смеяться и качать головой из-за игры за то, что она немного придурковата.



В Mortal Sin настолько захватывающий бой, что вы можете не обратить внимания на недружелюбную систему сохранения, неустойчивое сохранение или частое переключение между различными подземельями. Там, где это важно — в добыче, интерактивности и, прежде всего, в душераздирающих рукопашных схватках — Mortal Sin — чертовски захватывающий рогалик!