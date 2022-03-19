Обзор Mortal Sin

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3Jlou_CTyDeHT
March 19, 2022 at 08:05 PM
Мрачный и атмосферный рогалик, с захватывающей боевой системой и продуманной экономикой надолго затягивает игрока своим геймплеем
Смертельная битва
Как и в любом достойном рогалике, вы пытаетесь создать убойную синергию, например, сочетая способность регенерации с навыком, который уменьшает потерю прочности. Регенерация постепенно исцеляет повреждения, в то время как навык означает, что предмет не будет изнашиваться так быстро. Добавьте к этому обувь, повышающую скорость получения зелий прочности, и, конечно же, вы будете готовы к остальной части забега.
А вот и нет! Здесь синергия — это тщательный баланс, который который может быть нарушен одним ударом. Прочность — это важный фактор, поскольку ваше оружие и броня ухудшаются каждый раз, когда они используются. Зелья стойкости помогут вам, но даже с лучшими навыками они не будут длиться вечно. Когда прочность предмета истощается, он безвозвратно теряется.
Нельзя терять бдительность, вы должны следить за своей прочностью так же, как и за своим здоровьем, и, вероятно, именно поэтому это так заметно отображается на экране. Это умный подход к синергии рогаликов, который во многом предотвращает эффект парового катка, который может возникнуть, когда вы становитесь слишком сильными в этих играх.
Однако в остальном это довольно недоделанный рогалик. Я разрываюсь между тем, нравится ли мне немного упорства или я предпочитаю чистый чистый лист в своих рогаликах, но Mortal Sin нашел неудовлетворительную золотую середину. После каждого прохождения полученное золото можно потратить на мастерской или в магазине зелий, чтобы получить преимущество для следующего прохождения, но только в том случае,если вы не выходите из игры. Выйдите из игры, и в следующий раз вы начнете игру с пустым кошельком. Точно так же вы не можете сохранить игру, находясь внутри подземелий, что является некоторой проблемой, хотя и не слишком критичной, поскольку задания обычно довольно короткие.
Единственное, на что можно положиться, - это ваше мастерство в Mortal Sin, которое будет постоянно улучшаться по мере того, как вы входите в ритм игры. Как и во многих других играх жанра экшн, в этой игре я был очень сосредоточен, пробираясь сквозь ловушки, расставленные на каждом уровне. Художественный стиль действительно помогает в этом, так как фоновые элементы — стены, скайбокс и реквизит подземелья — удобно обесцвечены, в то время как важные элементы, такие как монстры и ловушки, выделены основными цветами.
Я стал думать о Mortal Sin как о поезде-призраке. Из стен выскакивают ловушки, за углами притаились существа, готовые преподнести вам сюрприз, но есть также и буквальные скримеры, которые срабатывают время от времени. Черты из коробок выпрыгивают из решеток, и на экране внезапно появляются демонические куклы. Рой летучих мышей может столпиться вокруг вас, сделав вас слепым. Эти безобидные шутки могут кого-то раздражать, но на самом деле это всего лишь неприятности, призванные усилить постоянно нарастающее напряжение. Если вы чем-то похожи на меня, вы будете ругаться, смеяться и качать головой из-за игры за то, что она немного придурковата.
В Mortal Sin настолько захватывающий бой, что вы можете не обратить внимания на недружелюбную систему сохранения, неустойчивое сохранение или частое переключение между различными подземельями. Там, где это важно — в добыче, интерактивности и, прежде всего, в душераздирающих рукопашных схватках — Mortal Sin — чертовски захватывающий рогалик!
papsga
March 19, 2022 at 08:22 PM
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March 20, 2022 at 08:34 AM
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March 20, 2022 at 08:34 AM
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March 20, 2022 at 08:34 AM
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