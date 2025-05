Among us популярен или уже нет?

Всем привет сегодня я вам расскажу про игру амонг ас от разработчика Innersloth также тем разработчиком ранее было создана игра про стикмана Генри.Among us был выпущен в 2018 году.Но прославился 2020 году иза карантина так как людям было скучно на карантине.А жанр всем известной мафии очень интересен и пришёлся по вкусу игрокам among us. И кстати амонг ас можно скачать как и на компьютер так и на телефон.

Как я сказал ранее among us хайпанул в 2020 году иза карантина.И все начали играть в эту кооперативную игру и вычислять импостера так называют убийцу в игре.После того как игра прославилась и её начали снимать популярные ютуберы и не очень популярные. И о игре узнало ещё больше.Некоторые ютуберы стали делать мерч с амонг ас и ещё людьми которые делаю мемы начали делать мемы с космонавтами и так амонг ас стал популярным но и за ошибки с чатом хайп поутих но с выходом новой карты игроки вернулись. Но некоторые игроки ушли в suspects mystery mansion.Эта игра по типу амонг аса но немного другая она про животных и с голосовым чатом от создателей игры zooba.В ней можно покупать различные бонусы и скины.Но и в амонг ас есть скины, шляпы и питомцы но ани на данный момент за реальные деньги.Также в других популярных играк таких как роблокс, майнкрафт.В роблоксе сделали плейсы про among us.А для майнкрафта сделали моды и текстур паки и сервера про among us.

Сюжет игры.





Сюжет игры заключается в том что на карте которых на данный момент четыре. Есть члены экипажа которые должны выполнить все задания или выкинуть убийц и сами убийцы которые должны не дать выполнить задания членам экипажа и убить их саботажами и не только.Когда члена экипажа убивают появляется катсцена убийство и труп который можно найти и зарепортить.На голосовании все игроки голосуют в чате кого выкинуть.какой игрок набирает больше всего голосов вылетает.Убийца может лазать по люкам а также все члены экипажа могут смотреть по камерам и найти убийцу или труп. А убийца может найти жертву через камеры.Если на камери горить красная лампочка это значит что кто то в камерах.Во время голосования можно нажать кнопку экстренного совещания и собрать всех на голосование.В игре если ты, убийца приходится врать и приносить оправдание и аргументировать свои слова и сделать себе железное алиби.



Заключение.

Among us игра хорошая, но у неё появился конкурент эта игра это suspects mystery mansion и я думаю что она станет популярней потому что в among us появилось много читеров и они мешают другим игрокам играть в among us.Ну а некоторым просто надоело играть в Among us. На этом моя статью подходит к концу всё.Пишите как вы думаете что лучше among us или suspects mystery mansion?Мне больше нравится suspects mystery mansion.