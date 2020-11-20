Лучшие сеты Among Us в цветах RGB!

47
0/160
PASHKA_PASHTET
November 20, 2020 at 06:58 PM
Хеллоу леди и джентельменс в данной статье я хочу вам описать, показать и объяснить
сеты для игры Among Us
в цветах RGB (Красный, зелёный, синий)
3 цвета - 3 скина для каждого цвета
Так же вас ожидает приятный бонус!
И так как мы знаем, каждый игрок хочет выглядеть индивидуально, НО также каждый хочет выглядить красиво! Чтобы найти индивидуальный стиль, вам надо посмотреть мою статью и сделать своё мнение какие скины вам симпатизируют, и понять какие скины вам подходят
ПЕРВЫЙ СЕТ
И так номер один это Красный цветок! Чем он может быть интересен? Первое, кто любит цветы и садоводство точно поставить 10/10, а так же это оригинально, кто будет ходить ещё так? Верно никто только ты!
Второй скин бомжик :D ну или же зимний скин, в этом скине почти все ходят, но всё же, в нём ходят потому-что он прикольный.
Третий скин вишенка на торте - также он будет сочитаться и с белым скином (торт же) так почти никто не ходит, вначале ходили но сейчас нет
ВТОРОЙ СЕТ
Как вы догодались в синем сете скинов у нас охранники! Можно использовать для РП, смотреть "правильно" на камеры.
Первый скин - простой охранник, чё бубнить то
Второй скин - Гипер-дупер-супер охранник в кепочке, он диджей или же стритрейсер... Этот скин выглядит САМОЕ главное модно!
Третий скин - не охранник, а полицейский! Полиция на связи, можно придумать режим где импостеры грабители (2 человека) репортить нельзя, только нажимать на кнопку, полиция может переговариваться между собой, а преступники между собой, будет классно если кто-то так сделает.
ТРЕТИЙ СЕТ
Ну а перед этой картинкой хочу сказать - ВАМ крупно повезло ведь зелёных в игре два, а это значит что у вас целых 6 зелёных скинов. Любители зелёного это для вас)
ЗЕЛЁНЫЙ (Листочек) - как по мне тёмно-зелёный подходит больше к данному листику, чем лаймовый, так-как лист тёмный, значит он сочитается с тёмным (пожалуйста с лаймовым не надевайте его).
ЗЕЛЁНЫЙ (Детектив) - Шерлок Холмс, это вы? Зелёная шляпа с этим цветом сочитается лучше всего! С помощью этого скина можно смело ставить ник Шерлок и следить по камерам и долго и затянуто объяснять где лежал ваш друг.
ЗЕЛЁНЫЙ (Офицер) - Ту-ду-ду ОФИЦЕЕЕР, ту-ду-ду-ду Привет Ваня! А если серьёзно это офицер или же главнокомандующий армии, так-же можно сделать солдата, думаю вы знаете как.
ЛАЙМ (Пришелец) - честно говоря, лаймовый и пришелец из Футурамы Это Прекрасно! Выглядит так как будто они с рождения дружат и ходят вместе. Ну или-же У предателя появился 3 глаз)
ЛАЙМ (Цветок) - Да, уже был цветок, но красный. Это цветок очень с ним сочитается из-за своей цветовой гаммы! Естественно розовый и лаймовый сочитаются круто, есть множество фруктов с таким сочитанием к примеру фото снизу
ЛАЙМ (Эльф) - любители мистических созданий, это для вас! Эльф это маленький гномик который живёт в лесах и очень ловкий. Внимание Очень ловкий, для предателя самое то!
Vojtina
November 20, 2020 at 07:40 PM
MrKulan51
November 21, 2020 at 12:25 PM
_18440
November 21, 2020 at 12:41 PM
_18440
November 21, 2020 at 12:41 PM
_18440
November 21, 2020 at 12:41 PM
_18440
November 21, 2020 at 12:41 PM
_18440
November 21, 2020 at 12:42 PM
_18440
November 21, 2020 at 12:42 PM
_18440
November 21, 2020 at 12:42 PM
_18440
November 21, 2020 at 12:42 PM
_18440
November 21, 2020 at 12:42 PM
Mandarinchikchik
November 21, 2020 at 10:25 PM
Mr_Dinamitin
November 22, 2020 at 12:34 AM
SimoNDUD967
November 22, 2020 at 11:37 AM
Aruzhankih
November 22, 2020 at 11:49 AM
Toma17
November 22, 2020 at 01:10 PM
officemisha
November 22, 2020 at 11:21 PM
officemisha
November 22, 2020 at 11:21 PM
officemisha
November 22, 2020 at 11:22 PM
ASmag
November 23, 2020 at 08:38 PM
LuciferHell
November 24, 2020 at 04:26 PM
play215818
November 24, 2020 at 04:29 PM
play215818
November 24, 2020 at 05:04 PM
YANA120
November 24, 2020 at 06:39 PM
YANA120
November 24, 2020 at 06:39 PM
BucGirl
November 24, 2020 at 06:41 PM
SoloDan1549
November 24, 2020 at 11:04 PM
stonecold2
November 24, 2020 at 11:42 PM
Gamer_Doctor2
November 25, 2020 at 12:23 AM
Brewno228
November 25, 2020 at 12:47 AM
Newgemsbro
November 30, 2020 at 12:14 AM
Kasixgamesss
November 30, 2020 at 12:18 AM
kislaia864
November 30, 2020 at 07:22 PM
vvannua
November 30, 2020 at 09:04 PM
EchoDup
November 30, 2020 at 09:23 PM
EchoDup
November 30, 2020 at 09:24 PM
foxy474
December 1, 2020 at 03:21 AM
Sergey2017543
December 1, 2020 at 01:14 PM
Vladislav13568
December 1, 2020 at 04:15 PM
Статьи
Форумы
© 2025 Gamehag. Все права защищены.
Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.