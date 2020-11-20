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Gem145

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novice rank iconArthursTwin: Доброе утро, геймеры!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 гемов = 5 $, вы можете выбрать $ в своём профиле
novice rank iconGamer /: Есть ли здесь кто-нибудь араб или египтянин?
novice rank iconGamer /: Привет всем
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem191 от Дождя.
novice rank iconpkeydrop876543: Как лучше всего здесь начать зарабатывать и как камни превращаются в награды? Раньше, по-моему, было 7000 за 50 наград. А сейчас как? Это вообще выгодно? Потому что я не знаю.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: эй
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: привет
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: иногда это задерживается
novice rank iconItalia Troller: для игр
novice rank iconItalia Troller: он не отслеживал мой прогресс по мне
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novice rank iconDepstory: Через сколько приходят гемы за игры?
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novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
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adept rank iconhanfred: доброе утро
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Лучшие сеты Among Us в цветах RGB!

PASHKA_PASHTET avatar

PASHKA_PASHTET

November 20, 2020 at 06:58 PM

Хеллоу леди и джентельменс в данной статье я хочу вам описать, показать и объяснить
 сеты для игры Among Us
в цветах RGB (Красный, зелёный, синий)
3 цвета - 3 скина для каждого цвета
Так же вас ожидает приятный бонус!


И так как мы знаем, каждый игрок хочет выглядеть индивидуально, НО также каждый хочет выглядить красиво! Чтобы найти индивидуальный стиль, вам надо посмотреть мою статью и сделать своё мнение какие скины вам симпатизируют, и понять какие скины вам подходят

                                            ПЕРВЫЙ СЕТ
TWMaFYuNfIC8MiOUTBBLMsCXgCCKE2.png

И так номер один это  Красный цветок! Чем он может быть интересен? Первое, кто любит цветы и садоводство точно поставить 10/10, а так же это оригинально, кто будет ходить ещё так? Верно никто только ты!
Второй скин  бомжик :D ну или же зимний скин, в этом скине почти все ходят, но всё же, в нём ходят потому-что он прикольный.
Третий скин вишенка на торте - также он будет сочитаться и с белым скином (торт же) так почти никто не ходит, вначале ходили но сейчас нет

                                                                                          ВТОРОЙ СЕТ 
fp7Y1MYiJru3DZpd9tzL7Emhyk0SVu.png
Как вы догодались в синем сете скинов у нас охранники! Можно использовать для РП, смотреть "правильно" на камеры.
Первый скин - простой охранник, чё бубнить то
Второй скин - Гипер-дупер-супер охранник в кепочке, он диджей или же стритрейсер... Этот скин выглядит САМОЕ главное модно!
Третий скин - не охранник, а полицейский! Полиция на связи, можно придумать режим где импостеры грабители (2 человека) репортить нельзя, только нажимать на кнопку, полиция может переговариваться между собой, а преступники между собой, будет классно если кто-то так сделает.
                                                                                             ТРЕТИЙ СЕТ

Ну а перед этой картинкой хочу сказать - ВАМ крупно повезло ведь зелёных в игре два, а это значит что у вас целых 6 зелёных скинов. Любители зелёного это для вас)
5uWa6WgvYy5MHuna69TfpukglMvt8X.png
ЗЕЛЁНЫЙ (Листочек) - как по мне тёмно-зелёный подходит больше к данному листику, чем лаймовый, так-как лист тёмный, значит он сочитается с тёмным (пожалуйста с лаймовым не надевайте его).
ЗЕЛЁНЫЙ (Детектив) - Шерлок Холмс, это вы? Зелёная шляпа с этим цветом сочитается лучше всего! С помощью этого скина можно смело ставить ник Шерлок и следить по камерам и долго и затянуто объяснять где лежал ваш друг.
ЗЕЛЁНЫЙ (Офицер) - Ту-ду-ду ОФИЦЕЕЕР, ту-ду-ду-ду Привет Ваня! А если серьёзно это офицер или же главнокомандующий армии, так-же можно сделать солдата, думаю вы знаете как.

ЛАЙМ (Пришелец- честно говоря, лаймовый и пришелец из Футурамы Это Прекрасно! Выглядит так как будто они с рождения дружат и ходят вместе. Ну или-же У предателя появился 3 глаз)
ЛАЙМ (Цветок) Да, уже был цветок, но красный. Это цветок очень с ним сочитается из-за своей цветовой гаммы! Естественно розовый и лаймовый сочитаются круто, есть множество фруктов с таким сочитанием к примеру фото снизуDebHuK2utWtPF3sa0JmDnwB5b8SXqR.jpg

ЛАЙМ (Эльф) - любители мистических созданий, это для вас! Эльф это маленький гномик который живёт в лесах и очень ловкий. Внимание Очень ловкий, для предателя самое то!

Vojtina avatar

Vojtina

November 20, 2020 at 07:40 PM

правда
MrKulan51 avatar

MrKulan51

November 21, 2020 at 12:25 PM

круто
_18440 avatar

_18440

November 21, 2020 at 12:41 PM

да ваще топчик

_18440 avatar

_18440

November 21, 2020 at 12:41 PM

ло

_18440 avatar

_18440

November 21, 2020 at 12:41 PM

ахахахахахахахаахххаахахахахахахаха
_18440 avatar

_18440

November 21, 2020 at 12:41 PM

вывцывыввывывывывцывывывывывв
_18440 avatar

_18440

November 21, 2020 at 12:42 PM

вавауаваавааувававвававуавуаваававаааааааааавваааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
_18440 avatar

_18440

November 21, 2020 at 12:42 PM

ва

_18440 avatar

_18440

November 21, 2020 at 12:42 PM

вваппаввуп
_18440 avatar

_18440

November 21, 2020 at 12:42 PM

вавававаава
_18440 avatar

_18440

November 21, 2020 at 12:42 PM

ыфыфыфыфыфыфыфыфыфыф
Mandarinchikchik avatar

Mandarinchikchik

November 21, 2020 at 10:25 PM

сайт норм
Mr_Dinamitin avatar

Mr_Dinamitin

November 22, 2020 at 12:34 AM

крутяк
SimoNDUD967 avatar

SimoNDUD967

November 22, 2020 at 11:37 AM

Ёлка на голове, тёмно зелёный цвет,тёмно зелёные штаны, слизень пет.
Aruzhankih avatar

Aruzhankih

November 22, 2020 at 11:49 AM

да,это будет круто смотреться
Toma17 avatar

Toma17

November 22, 2020 at 01:10 PM

Прикольно.
officemisha avatar

officemisha

November 22, 2020 at 11:21 PM

просто супер
officemisha avatar

officemisha

November 22, 2020 at 11:21 PM

просто супер
officemisha avatar

officemisha

November 22, 2020 at 11:22 PM

:thumbsup: лайк ну хателось больше информации
ASmag avatar

ASmag

November 23, 2020 at 08:38 PM

Прикольно. Спасибо ща идеи
LuciferHell avatar

LuciferHell

November 24, 2020 at 04:26 PM

классно спасибо за инфу
play215818 avatar

play215818

November 24, 2020 at 04:29 PM

спасибо
play215818 avatar

play215818

November 24, 2020 at 05:04 PM

зеленый
YANA120 avatar

YANA120

November 24, 2020 at 06:39 PM

спасибо за информацию :)

YANA120 avatar

YANA120

November 24, 2020 at 06:39 PM

Сасибо, буду знать :)))
BucGirl avatar

BucGirl

November 24, 2020 at 06:41 PM

спасибо
SoloDan1549 avatar

SoloDan1549

November 24, 2020 at 11:04 PM

Круто
stonecold2 avatar

stonecold2

November 24, 2020 at 11:42 PM

топово
Gamer_Doctor2 avatar

Gamer_Doctor2

November 25, 2020 at 12:23 AM

Молодец!
Brewno228 avatar

Brewno228

November 25, 2020 at 12:47 AM

AMONG US МОЯ ЖИЗНЬ.
Newgemsbro avatar

Newgemsbro

November 30, 2020 at 12:14 AM

Супер спс за статю
Kasixgamesss avatar

Kasixgamesss

November 30, 2020 at 12:18 AM

Ля очень полезно
kislaia864 avatar

kislaia864

November 30, 2020 at 07:22 PM

вау алалат
vvannua avatar

vvannua

November 30, 2020 at 09:04 PM

Cyan
EchoDup avatar

EchoDup

November 30, 2020 at 09:23 PM

ещё под чёрный цвет подходят ушки волка :kissing_cat:
EchoDup avatar

EchoDup

November 30, 2020 at 09:24 PM

а к розовому цвету круг фламинго :V
foxy474 avatar

foxy474

December 1, 2020 at 03:21 AM

да,это будет круто
Sergey2017543 avatar

Sergey2017543

December 1, 2020 at 01:14 PM

круто
Vladislav13568 avatar

Vladislav13568

December 1, 2020 at 04:15 PM

прикольно
12

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