Лучшие сеты Among Us в цветах RGB!

Хеллоу леди и джентельменс в данной статье я хочу вам описать, показать и объяснить

сеты для игры Among Us

в цветах RGB (Красный, зелёный, синий)

3 цвета - 3 скина для каждого цвета

Так же вас ожидает приятный бонус!



И так как мы знаем, каждый игрок хочет выглядеть индивидуально, НО также каждый хочет выглядить красиво! Чтобы найти индивидуальный стиль, вам надо посмотреть мою статью и сделать своё мнение какие скины вам симпатизируют, и понять какие скины вам подходят



ПЕРВЫЙ СЕТ





И так номер один это Красный цветок! Чем он может быть интересен? Первое, кто любит цветы и садоводство точно поставить 10/10, а так же это оригинально, кто будет ходить ещё так? Верно никто только ты!

Второй скин бомжик :D ну или же зимний скин, в этом скине почти все ходят, но всё же, в нём ходят потому-что он прикольный.

Третий скин вишенка на торте - также он будет сочитаться и с белым скином (торт же) так почти никто не ходит, вначале ходили но сейчас нет



ВТОРОЙ СЕТ



Как вы догодались в синем сете скинов у нас охранники! Можно использовать для РП, смотреть "правильно" на камеры.

Первый скин - простой охранник, чё бубнить то

Второй скин - Гипер-дупер-супер охранник в кепочке, он диджей или же стритрейсер... Этот скин выглядит САМОЕ главное модно!

Третий скин - не охранник, а полицейский! Полиция на связи, можно придумать режим где импостеры грабители (2 человека) репортить нельзя, только нажимать на кнопку, полиция может переговариваться между собой, а преступники между собой, будет классно если кто-то так сделает.

ТРЕТИЙ СЕТ



Ну а перед этой картинкой хочу сказать - ВАМ крупно повезло ведь зелёных в игре два, а это значит что у вас целых 6 зелёных скинов. Любители зелёного это для вас)



ЗЕЛЁНЫЙ (Листочек) - как по мне тёмно-зелёный подходит больше к данному листику, чем лаймовый, так-как лист тёмный, значит он сочитается с тёмным (пожалуйста с лаймовым не надевайте его).

ЗЕЛЁНЫЙ (Детектив) - Шерлок Холмс, это вы? Зелёная шляпа с этим цветом сочитается лучше всего! С помощью этого скина можно смело ставить ник Шерлок и следить по камерам и долго и затянуто объяснять где лежал ваш друг.

ЗЕЛЁНЫЙ (Офицер) - Ту-ду-ду ОФИЦЕЕЕР, ту-ду-ду-ду Привет Ваня! А если серьёзно это офицер или же главнокомандующий армии, так-же можно сделать солдата, думаю вы знаете как.



ЛАЙМ (Пришелец) - честно говоря, лаймовый и пришелец из Футурамы Это Прекрасно! Выглядит так как будто они с рождения дружат и ходят вместе. Ну или-же У предателя появился 3 глаз)

ЛАЙМ (Цветок) - Да, уже был цветок, но красный. Это цветок очень с ним сочитается из-за своей цветовой гаммы! Естественно розовый и лаймовый сочитаются круто, есть множество фруктов с таким сочитанием к примеру фото снизу



ЛАЙМ (Эльф) - любители мистических созданий, это для вас! Эльф это маленький гномик который живёт в лесах и очень ловкий. Внимание Очень ловкий, для предателя самое то!