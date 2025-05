Mafia 2: Definitive Edition | Изменения

Всем привет! В этой статье мне бы хотелось рассмотреть ремастер второй части "Mafia" , сравнить его с оригиналом. Также хотелось бы затронуть тему ремейка "Mafia: The City of Lost Heaven" . Приступим!

