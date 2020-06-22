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Mafia 2: Definitive Edition | Изменения

GH4rvey avatar

GH4rvey

June 22, 2020 at 09:04 PM

Всем привет! В этой статье мне бы хотелось рассмотреть ремастер второй части "Mafia", сравнить его с оригиналом. Также хотелось бы затронуть тему ремейка "Mafia: The City of Lost Heaven". Приступим!


Изменения. Сравнение с оригиналом.

"Mafia 2: Definitive Edition" представляет собой ту же оригинальную Mafia 2 только с улучшенными текстурами, эффектами и тенями. Цветовая палитра в ремастере изменилась с более тёплых к более холодным тонам. Также здесь улучшилось сглаживание. Картинка в игре стала чётче, свежее. Данный ремастер не несёт с собой цели залатать дыры в сюжете или как-нибудь его дополнить.

vF5nqsgLNoTBhvHDINwPUeufjZCDYJ.png

Управление, боевая система, физика - всё осталось таким же, как и в оригинале. Также в "Mafia 2: Definitive Edition" вырезали NVIDIA PhysX, что значительно ухудшает обстановку в игре. Яркий пример эффекта от отключения данной функции в игре - плащ главного героя не развевается при ходьбе или беге, он как-будто прилип к модельке героя.

Также разработчики поправили лица и волосы главных героев игры, добавили анимации к лицам. Но эта анимация добавила ещё больше багов...

Баги

Ремастер не обошёлся без багов. Игроков сразу же встретило множество глюков: всплывающие объекты, артефакты освещения, исчезающие текстуры и тому подобное... Также игра очень плохо оптимизирована, иногда она даже превращается в слайд-шоу. Сразу видно, работали разработчики "Mafia 3".

jHiEwynLLXpqZyyyNKsnRJSMBnZRrR.png

Также в игре есть баг с языком. Чтобы его исправить, вам необходимо зайти в папку с игрой, затем переходим в папку EDIT, далее profiles, дальше переходим в папку с вашим Steam ID, находим файл settings.xml и открываем его с помощью блокнота. Ищем строку "Language english", вместо "english" ставим "russian". Готово.

Стоимость "Mafia 2: Definitive Edition" составляет 1500 рублей при этом вы получаете оригинальную "Mafia 2", вся трилогия(2 ремастера и ремейк) стоит 3000 рублей. Если вы до этого уже имели 2-ю часть, то вам бесплатно предоставят ремастер.

"Mafia: Definitive Edition"

Сюжет ремейка первой части разработчики обещают расширить. Игра, скорее всего, создаётся на обновлённом движке, использовавшемся в "Mafia 3". Если это так, то хорошего ремейка ждать не стоит. В любом случае, так как ремейк разрабатывается теми же разработчиками 3 части, следовало бы ждать худшего сценария. Если даже они не ухудшат сюжет(это просто невозможно сделать), то по крайней мере нас ожидают многочисленные баги и "мыло".

plx97wtUa9T2NhHd5XkwidYmqM10Hz.jpg

Заключение

Ремастер второй части получился однозначно плохим. Да, в игре поправили графику. Но в целом восприятие от игры ухудшилось из-за многочисленных багов и глюков. Данный ремастер я НЕ РЕКОМЕНДУЮ покупать, и если всё таки решите, посмотрите сначала видео геймплей, а потом уже принимайте решение. Также советую не торопиться с покупкой "Mafia: Definitive Edition", так как, опять же, следует готовиться к худшему. Но это уже дело каждого.

Спасибо за внимание!
Jig31345 avatar

Jig31345

June 22, 2020 at 09:36 PM

Помню как я проходил мафию 2 :)
P_pelmeshek avatar

P_pelmeshek

June 22, 2020 at 09:39 PM

Rghhhbcdyhvcggk. Ghhgg
Qaqmk34 avatar

Qaqmk34

June 23, 2020 at 12:07 AM

Ремастеры никогда не превосходят оригинал. Также было и с серией Resident Evil.
138iq avatar

138iq

June 23, 2020 at 12:57 AM

͏͏͏͏͏͏͏͏͏
zero118 avatar

zero118

June 25, 2020 at 05:30 PM

hhaa
zero118 avatar

zero118

June 25, 2020 at 05:30 PM

ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

June 26, 2020 at 02:46 PM

самое главное изменение для меня - это нереально выросшие требования и размер клиента! они там конченые что ли? (риторический вопрос)
pupkalupka avatar

pupkalupka

June 26, 2020 at 08:00 PM

ну хоть бесплатно дали в стиме, и на том ладно
hekkushun avatar

hekkushun

June 26, 2020 at 09:15 PM

Мда, печально вышло
hekkushun avatar

hekkushun

June 26, 2020 at 09:16 PM

Интересно было посмотреть, спасибо!
Aonb avatar

Aonb

July 29, 2020 at 01:13 AM

Весьма неплохо, но уникальной информации маловато. Местами очень смахивает на рерайт информации из Вики. И всё же, молодец!
Ах да, по поводу цены. Только посмотрите, сколько Мафия 2 (пусть и Digital Deluxe) стоит в категории призов на этом сайте, и что за эту сумму можно купить. ;)
228455 avatar

228455

July 29, 2020 at 04:55 PM

топчик мне нравится
AlphaSkag avatar

AlphaSkag

July 30, 2020 at 06:47 AM

Сам я в Мафию не играл и знаком с этой серией отдаленно, так что мне будет интересно пройти ремастер. Кстати, баги - это не повод ставить крест на игре, т.к. они спокойно фиксятся патчами. Ну, это в том случае, когда разработчикам действительно не пофиг на игру.
Egorka_Raznosit avatar

Egorka_Raznosit

August 2, 2020 at 04:40 PM

КРУТО СПАСИБ ЗА ИНФУ
Kitten_Ayaulim avatar

Kitten_Ayaulim

August 2, 2020 at 04:54 PM

привет
Gugo09876 avatar

Gugo09876

August 2, 2020 at 07:15 PM

ты кьчд
_Gladiator_ avatar

_Gladiator_

August 2, 2020 at 08:17 PM

Отличный обзор на ремастер Mafia 2
daimendd avatar

daimendd

August 3, 2020 at 12:44 PM

Ждем ремейк 1 части. А пока ожидаем перепроходим вторую, улучшенную.
Fhdhf avatar

Fhdhf

August 5, 2020 at 03:12 PM

топ игра раньше рубился
Fgkyf avatar

Fgkyf

August 8, 2020 at 12:52 AM

ну чо
Iwan2012 avatar

Iwan2012

August 8, 2020 at 01:55 AM

Гороскоп
Tarasttrrtt33 avatar

Tarasttrrtt33

August 8, 2020 at 02:09 AM

ну чооооооо
ashtray avatar

ashtray

August 9, 2020 at 05:00 PM

Спасибо автору за статью
ashtray avatar

ashtray

August 9, 2020 at 05:00 PM

Но я жду переработаннную первую часть)
csmoney_shiz avatar

csmoney_shiz

August 9, 2020 at 06:21 PM

гороскоп

XAlexa avatar

XAlexa

August 10, 2020 at 02:55 PM

здорово

Unddeadd avatar

Unddeadd

September 13, 2020 at 04:01 AM

классная игра
Ksysy avatar

Ksysy

September 13, 2020 at 11:21 AM

а как эти мини игры проходить их вообще возможно проити!!!!!???
Andrey2014222 avatar

Andrey2014222

September 16, 2020 at 09:50 PM

Супер

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