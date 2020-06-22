Mafia 2: Definitive Edition | Изменения

Всем привет! В этой статье мне бы хотелось рассмотреть ремастер второй части "Mafia", сравнить его с оригиналом. Также хотелось бы затронуть тему ремейка "Mafia: The City of Lost Heaven". Приступим!

"Mafia 2: Definitive Edition" представляет собой ту же оригинальную Mafia 2 только с улучшенными текстурами, эффектами и тенями. Цветовая палитра в ремастере изменилась с более тёплых к более холодным тонам. Также здесь улучшилось сглаживание. Картинка в игре стала чётче, свежее. Данный ремастер не несёт с собой цели залатать дыры в сюжете или как-нибудь его дополнить.Управление, боевая система, физика - всё осталось таким же, как и в оригинале. Также в "Mafia 2: Definitive Edition" вырезали NVIDIA PhysX, что значительно ухудшает обстановку в игре. Яркий пример эффекта от отключения данной функции в игре - плащ главного героя не развевается при ходьбе или беге, он как-будто прилип к модельке героя.Также разработчики поправили лица и волосы главных героев игры, добавили анимации к лицам. Но эта анимация добавила ещё больше багов...Ремастер не обошёлся без багов. Игроков сразу же встретило множество глюков: всплывающие объекты, артефакты освещения, исчезающие текстуры и тому подобное... Также игра очень плохо оптимизирована, иногда она даже превращается в слайд-шоу. Сразу видно, работали разработчикиТакже в игре есть баг с языком. Чтобы его исправить, вам необходимо зайти в папку с игрой, затем переходим в папку EDIT, далее profiles, дальше переходим в папку с вашим Steam ID, находим файл settings.xml и открываем его с помощью блокнота. Ищем строку "Language english", вместо "english" ставим "russian". Готово.Стоимость "Mafia 2: Definitive Edition" составляет 1500 рублей при этом вы получаете оригинальную "Mafia 2", вся трилогия(2 ремастера и ремейк) стоит 3000 рублей. Если вы до этого уже имели 2-ю часть, то вам бесплатно предоставят ремастер.Сюжет ремейка первой части разработчики обещают расширить. Игра, скорее всего, создаётся на обновлённом движке, использовавшемся вЕсли это так, то хорошего ремейка ждать не стоит. В любом случае, так как ремейк разрабатывается теми же разработчиками 3 части, следовало бы ждать худшего сценария. Если даже они не ухудшат сюжет(это просто невозможно сделать), то по крайней мере нас ожидают многочисленные баги и "мыло".Ремастер второй части получился однозначно плохим. Да, в игре поправили графику. Но в целом восприятие от игры ухудшилось из-за многочисленных багов и глюков. Данный ремастер я НЕ РЕКОМЕНДУЮ покупать, и если всё таки решите, посмотрите сначала видео геймплей, а потом уже принимайте решение. Также советую не торопиться с покупкой, так как, опять же, следует готовиться к худшему. Но это уже дело каждого.Спасибо за внимание!