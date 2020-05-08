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novice rank iconItalia Troller: для игр
novice rank iconItalia Troller: он не отслеживал мой прогресс по мне
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novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
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novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
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adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
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novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
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novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
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Обзор Elemental Dungeon

LTDLAD avatar

LTDLAD

May 8, 2020 at 03:21 AM

Здравствуй геймер! В этой статье я расскажу тебе о мобильной игре Elemental Dungeon. Здесь я попытаюсь описать все что я нашёл в игре.Надеюсь моя статья будет вам полезной и интересной!


Геймплей:
Им игра похожа на "Soul Knight" и "The binding of Isaac". Вы заходите в подземелье и проходите этаж за этажами попутно убивая монстров. В конце каждого подземелья есть босс. С босса вы получите свиток с эффектами, всего вы можете получить 4 свитка которые будут действовать всю игру, но с босса падает по одному свитку. Посмотреть сколько у вас свитков можно перед заходом в подземелье. Также в игре есть уровни, во время прохождения подземелья вы можете поднять уровень подбирания денег. Выпадают они из монстров, а также после зачистки локации вам выдают сундук с монетами. За каждый уровень вы можете взять один из трех эффектов. В игре также есть мультиплеер, но я не смог его опробовать, из-за чего не могу сказать насколько он хорош. В игре кроме начального персонажа есть еще 4, их вы можете купить за деньги или за энергетические чипы, которые тоже покупаются за деньги.

Интерфейс:
Во время входа в подземелье первым что вы увидите это:
Зеленая полоска-здоровье вашего персонажа.
Синяя полоска — мана.
Белая-продолжительность атаки. У некоторых элементов она заполняется и становиться оранжевой, если полоска оранжевая то удар будет максимально сильным.
Два джойстика слева и справа. Левый отвечает за ходьбу правый-прицел для атаки. Сверху правого джойстика есть 3 круга. Там будут размещены элементы. Снизу будет написано что получится из комбинации выбранных элементов.С самого начала у вас будут выбраны два элемента. Третий вы получите во время прохождения подземелья.
Золотые и синие монетки в левом верхнем углу. Золотые падают с монстров. Синие покупаются за гемы.
Справа сверху находиться инвентарь, задания и магазин.
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Боевая система:
У вас вместо слез и оружия магия, с начала игры у вас 2 элемента, но позже вы найдете 3 элемент, максимум вы можете иметь 3 элемента, а всего в игре 6 элементов. Атаковать можно как одним элементом так и комбинацией двух-трех элементов. Во время выбора элементов внизу можно увидеть какие элементы вы выбрали и что они создадут. Комбинация из трех элементов это можно сказать супер-удар, а из двух сильный удар. Супер-удар можно менять и улучшать за энергетические чипы. Откат у элементов мгновенный. За каждую атаку естественно тратиться мана, вот трата маны за каждый тип атаки:
Атака с 1 элементом-0 маны.
Атака с 2 элементами - 1 единица маны,
3.Атака с 3 элементами -3 единицы маны.
Изначально всего у вас 3 ед. маны. Мана восстанавливается сама по себе так что беспокоится о возобновлении маны не нужно.
Убивать монстров вы можете как напрямую так и косвенно, например сжигая траву, с помощью кактусов, взрывая бочки.

Испытание.
Он схож с "The Binding of Isaac", но у него есть свои индивидуальные черты. В какой-то момент у вас будет выбор продолжить прохождение следующего комнаты в таком же стиле или пройти лабиринт. Есть еще комната а-ля магазинчик, там вы можете к примеру улучшить элемент.

Визуальная составляющая.
Игра имеет хорошие анимации, привлекательную графику. Почти все предметы в подземелье можно сломать. К слову выбранный элемент будет вращаться вокруг вашего персонажа. Также с помощью элементов вы сможете избежать препятствия, например:допустим что перед вами песок двигающий вас к бездне, с помощью магии воды вы сможете намочить песок и спокойно пройтись.

Куда девать предметы?
В главной комнате можно выбрать предметы и одеть их на себя, одновременно одеть можно 5 предметов, но слоты для предметов покупаются за гемы.
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Донат.
Теперь немного поговорим о Донате, а именно что вы можете с ним получить.За Донат вы можете купить персонажей, улучшить супер--удар, предметы, воскрешаться в подземелье. Донат в данной игре-гемы.

Конец статьи.
На этом всё! Спасибо за уделённое вами на меня время!
600 avatar

600

May 8, 2020 at 03:26 AM

класная тема
farzen1 avatar

farzen1

May 8, 2020 at 03:51 AM

вау. классно

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