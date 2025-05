Обзор Elemental Dungeon

Здравствуй геймер! В этой статье я расскажу тебе о мобильной игре Elemental Dungeon. Здесь я попытаюсь описать все что я нашёл в игре.Надеюсь моя статья будет вам полезной и интересной!

Им игра похожа на "Soul Knight" и "The binding of Isaac". Вы заходите в подземелье и проходите этаж за этажами попутно убивая монстров. В конце каждого подземелья есть босс. С босса вы получите свиток с эффектами, всего вы можете получить 4 свитка которые будут действовать всю игру, но с босса падает по одному свитку. Посмотреть сколько у вас свитков можно перед заходом в подземелье. Также в игре есть уровни, во время прохождения подземелья вы можете поднять уровень подбирания денег. Выпадают они из монстров, а также после зачистки локации вам выдают сундук с монетами. За каждый уровень вы можете взять один из трех эффектов. В игре также есть мультиплеер, но я не смог его опробовать, из-за чего не могу сказать насколько он хорош. В игре кроме начального персонажа есть еще 4, их вы можете купить за деньги или за энергетические чипы, которые тоже покупаются за деньги.Во время входа в подземелье первым что вы увидите это:Зеленая полоска-здоровье вашего персонажа.Синяя полоска — мана.Белая-продолжительность атаки. У некоторых элементов она заполняется и становиться оранжевой, если полоска оранжевая то удар будет максимально сильным.Два джойстика слева и справа. Левый отвечает за ходьбу правый-прицел для атаки. Сверху правого джойстика есть 3 круга. Там будут размещены элементы. Снизу будет написано что получится из комбинации выбранных элементов.С самого начала у вас будут выбраны два элемента. Третий вы получите во время прохождения подземелья.Золотые и синие монетки в левом верхнем углу. Золотые падают с монстров. Синие покупаются за гемы.Справа сверху находиться инвентарь, задания и магазин.У вас вместо слез и оружия магия, с начала игры у вас 2 элемента, но позже вы найдете 3 элемент, максимум вы можете иметь 3 элемента, а всего в игре 6 элементов. Атаковать можно как одним элементом так и комбинацией двух-трех элементов. Во время выбора элементов внизу можно увидеть какие элементы вы выбрали и что они создадут. Комбинация из трех элементов это можно сказать супер-удар, а из двух сильный удар. Супер-удар можно менять и улучшать за энергетические чипы. Откат у элементов мгновенный. За каждую атаку естественно тратиться мана, вот трата маны за каждый тип атаки:Атака с 1 элементом-0 маны.Атака с 2 элементами - 1 единица маны,3.Атака с 3 элементами -3 единицы маны.Изначально всего у вас 3 ед. маны. Мана восстанавливается сама по себе так что беспокоится о возобновлении маны не нужно.Убивать монстров вы можете как напрямую так и косвенно, например сжигая траву, с помощью кактусов, взрывая бочки.Он схож с "The Binding of Isaac", но у него есть свои индивидуальные черты. В какой-то момент у вас будет выбор продолжить прохождение следующего комнаты в таком же стиле или пройти лабиринт. Есть еще комната а-ля магазинчик, там вы можете к примеру улучшить элемент.Игра имеет хорошие анимации, привлекательную графику. Почти все предметы в подземелье можно сломать. К слову выбранный элемент будет вращаться вокруг вашего персонажа. Также с помощью элементов вы сможете избежать препятствия, например:допустим что перед вами песок двигающий вас к бездне, с помощью магии воды вы сможете намочить песок и спокойно пройтись.В главной комнате можно выбрать предметы и одеть их на себя, одновременно одеть можно 5 предметов, но слоты для предметов покупаются за гемы.Теперь немного поговорим о Донате, а именно что вы можете с ним получить.За Донат вы можете купить персонажей, улучшить супер--удар, предметы, воскрешаться в подземелье. Донат в данной игре-гемы.На этом всё! Спасибо за уделённое вами на меня время!