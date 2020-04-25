Обзор и теория о That Level Again

Здравствуй геймер! В данной статье я расскажу об мобильной головоломке That Level Again.Также я расскажу теорию о сюжете данной игры. Надеюсь тебе понравиться!

Геймплей здесь прост. Ты должен так сказать из одной комнаты перейти в другую,но есть два нюанса,первый это то что следующая комната схожа с прошлой и так всегда к слову, отсюда и название игры которое переводиться Снова Этот Уровень.Второй, это то что для того чтобы перейти в следующую комнату,ты должен следовать названию уровня,которое может намекать что ты должен сделать. К примеру, допустим название уровня будет "Слишком быстро разряжается батарея", тогда для прохождения уровня ты должен включить энергосбережение и дверь откроется. У данной игры есть один плюс который мне нравиться: думать надо не только в рамках игры. Правда если бы все было точно также и ничего не изменялось, то 4 частей игры не было бы. Так что в 3 и 4 частях игра немного изменилась.Ну а теперь давайте я вам кратко расскажу о всех 4 частей.В комнате у вас есть кнопка, название уровня, шипы, 3 стрелки, кнопка для подсказок,дверь и вы. Цель банальна, пройти через дверь в следующую комнату. Всего в игре 80 уровней так что думать вам придется не мало. Концовки игра не имеет, так что можно считать ее просто головоломкой.Во второй части у игры появились изменения. У вас появилась вторая дверь, которая ведет в комнату, она будет замешана в прохождении, да и сама комната изменилась. Также в комнате появилось окно и ключ. То что окно это часть интерьера (или нет?) это всем понятно. Ключ-он открывает дверь в следующий уровень. Также у вас появилась еще одна функция:Клавиатура. Она нужна для прохождения уровня.Игра имеет две концовки: обычную и секретную.На этом запас интересного у второй части закончился. Переходим к третьей.В 3 части мы больше не находимся в одной комнате а перемещаемся по ним. Диктор(который текст) говорит с нами подсказывая как пройти комнату. В какой-то момент нам становиться доступен второй персонаж. Здесь также есть 2 концовки: обычная и грустная. Также именно в этой части начинается сюжет.Из изменений тут то что: мы теперь играем не за паренька а за девушку из второй части. Во время прохождения мы можем увидеть 6 звезд с камерами по центру. Они открывают нам одну из трех концовок, обычная, втф, главная. В одной из концовок мы можем увидеть локации из второй части.Это все значит то что в данной игре есть сюжет, и настало его время.Сразу скажу что сказанный мной сюжет может быть не официальным, это просто теория. Да и к тому же сюжет не закончен, а значит будет пятая часть. И так начинается теория с 3 части. В комнате с заданием "Думай сам" есть дом. В нем мы видим картину девушки и как видимо дату ее смерти, после выполнения задания появляется надпись " Я всегда был один,но появилась она" и сама девушка, за которую мы и будем играть. Но данную девушку мы видели во второй части и она была жива. Переносимся к четвертой части,на локации с экраном и тремя кнопками мы видим что наш персонаж из первой части проходит 82 уровень,но в игре его нет. Тоже самое и далее, мы видим не существующий 83 уровень второй части, правда этот момент на сюжет никак не повлияет.В конце игры нам дается загадка с выбором Жизнь или Свобода. После загадки мы выбираем концовку номер один. В ней мы рушим сцену и падаем в концовку второй части.Значит ли это что данная концовка канон? Наверно, но есть вопрос,что рассказывает третья часть? Я считаю что третья часть рассказывает о альтернативной реальности, где мы выбрали свободу, а не решили загадку, так как при нажатии на "Свобода" наша героиня судя по звуку умирает. Это значит что игра про две истории, грустная и счастливая. В грустной наши герои не увидели друг друга, а в счастливой наоборот мы сбегаем от диктора.Ну, а на этом все! Удачи!