Дождь

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novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
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Обзор и теория о That Level Again

LTDLAD avatar

LTDLAD

April 25, 2020 at 02:51 AM

Здравствуй геймер! В данной статье я расскажу об мобильной головоломке That Level Again.Также я расскажу теорию о сюжете данной игры. Надеюсь тебе понравиться!


Геймплей:
Геймплей здесь прост. Ты должен так сказать из одной комнаты перейти в другую,но есть два нюанса,первый это то что следующая комната схожа с прошлой и так всегда к слову, отсюда и название игры которое переводиться Снова Этот Уровень.Второй, это то что для того чтобы перейти в следующую комнату,ты должен следовать названию уровня,которое может намекать что ты должен сделать. К примеру, допустим название уровня будет "Слишком быстро разряжается батарея", тогда для прохождения уровня ты должен включить энергосбережение и дверь откроется. У данной игры есть один плюс который мне нравиться: думать надо не только в рамках игры. Правда если бы все было точно также и ничего не изменялось, то 4 частей игры не было бы. Так что в 3 и 4 частях игра немного изменилась.Ну а теперь давайте я вам кратко расскажу о всех 4 частей.


That Level Again.
В комнате у вас есть кнопка, название уровня, шипы, 3 стрелки, кнопка для подсказок,дверь и вы. Цель банальна, пройти через дверь в следующую комнату. Всего в игре 80 уровней так что думать вам придется не мало. Концовки игра не имеет, так что можно считать ее просто головоломкой.
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That Level Again 2 
Во второй части у игры появились изменения. У вас появилась вторая дверь, которая ведет в комнату, она будет замешана в прохождении, да и сама комната изменилась. Также в комнате появилось окно и ключ. То что окно это часть интерьера (или нет?) это всем понятно. Ключ-он открывает дверь в следующий уровень. Также у вас появилась еще одна функция:Клавиатура. Она нужна для прохождения уровня.Игра имеет две концовки: обычную и секретную.На этом запас интересного у второй части закончился. Переходим к третьей.
nOMMgqKP6RP9Yvi8uYD04tsbRr4aax.png
That Level Again 3
В 3 части мы больше не находимся в одной комнате а перемещаемся по ним. Диктор(который текст) говорит с нами подсказывая как пройти комнату. В какой-то момент нам становиться доступен второй персонаж. Здесь также есть 2 концовки: обычная и грустная. Также именно в этой части начинается сюжет.

That Level Again 4
Из изменений тут то что: мы теперь играем не за паренька а за девушку из второй части. Во время прохождения мы можем увидеть 6 звезд с камерами по центру. Они открывают нам одну из трех концовок, обычная, втф, главная. В одной из концовок мы можем увидеть локации из второй части.Это все значит то что в данной игре есть сюжет, и настало его время.

  О чём она?
Сразу скажу что сказанный мной сюжет может быть не официальным, это просто теория. Да и к тому же сюжет не закончен, а значит будет пятая часть. И так начинается теория с 3 части. В комнате с заданием "Думай сам" есть дом. В нем мы видим картину девушки и как видимо дату ее смерти, после выполнения задания появляется надпись " Я всегда был один,но появилась она" и сама девушка, за которую мы и будем играть. Но данную девушку мы видели во второй части и она была жива. Переносимся к четвертой части,на локации с экраном и тремя кнопками мы видим что наш персонаж из первой части проходит 82 уровень,но в игре его нет. Тоже самое и далее, мы видим не существующий 83 уровень второй части, правда этот момент на сюжет никак не повлияет.В конце игры нам дается загадка с выбором Жизнь или Свобода. После загадки мы выбираем концовку номер один. В ней мы рушим сцену и падаем в концовку второй части.Значит ли это что данная концовка канон? Наверно, но есть вопрос,что рассказывает третья часть? Я считаю что третья часть рассказывает о альтернативной реальности, где мы выбрали свободу, а не решили загадку, так как при нажатии на "Свобода" наша героиня судя по звуку умирает. Это значит что игра про две истории, грустная и счастливая. В грустной наши герои не увидели друг друга, а в счастливой наоборот мы сбегаем от диктора. 



Ну, а на этом все! Удачи!
DL4ik avatar

DL4ik

April 25, 2020 at 11:18 AM

теория четкая
ToResi avatar

ToResi

April 25, 2020 at 02:09 PM

Игра Класс Спаибо за инфо

ToResi avatar

ToResi

April 25, 2020 at 02:10 PM

игра помогите у меня xp не набирается
LTDLAD avatar

LTDLAD

April 25, 2020 at 02:11 PM

В день вы можете отправить только 5 сообщений и получить за это xp

gaddzila avatar

gaddzila

April 25, 2020 at 02:16 PM

ну да 5 сообщений
gaddzila avatar

gaddzila

April 25, 2020 at 02:16 PM

у меня тоже
ALTYCH avatar

ALTYCH

April 25, 2020 at 02:28 PM

спасиба за инфу
zeka32495 avatar

zeka32495

April 25, 2020 at 11:36 PM

спс за инфу
nodirkhon avatar

nodirkhon

April 26, 2020 at 12:22 AM

инфа класс
AllkaKragos avatar

AllkaKragos

April 26, 2020 at 05:09 AM

спс за инфу
lolpq123 avatar

lolpq123

April 26, 2020 at 05:35 AM

спасибо за инфу
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

April 26, 2020 at 09:27 AM

интересно, надо будет поиграть
Helper_Grompar avatar

Helper_Grompar

April 26, 2020 at 10:53 AM

Нееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее
Anonymous1587760009 avatar

Anonymous1587760009

April 26, 2020 at 12:22 PM

паноук3пгк
Ruslanbro31 avatar

Ruslanbro31

April 26, 2020 at 08:31 PM

Проходил все части
VovikXD avatar

VovikXD

April 27, 2020 at 11:36 AM

Хардкор а не игра
ploxa_mne avatar

ploxa_mne

April 27, 2020 at 09:27 PM

gxdyfucjfhfufhfufucrstxtzgxgxgxyxjvibobobifhxtstzyd you goof off the phone with me drink and moron you goof off the phone with me an email to the same you goof off the phone :joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::stuck_out_tongue_winking_eye::joy::stuck_out_tongue_winking_eye::joy::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::joy::stuck_out_tongue_winking_eye::joy::stuck_out_tongue_winking_eye::joy::stuck_out_tongue_winking_eye::joy::stuck_out_tongue_winking_eye:
ploxa_mne avatar

ploxa_mne

April 27, 2020 at 09:28 PM

ffggg you goof off the phone with me an email to the same you goof off the phone with me an email to the same you goof off the phone :joy::joy::joy::joy: FH you goof off the phone with my family in town this weekend :pensive::pensive::cry::pensive::cry::pensive::cry::pensive::cry::sleepy::pensive::sleepy::pensive: hi :blush::wave::blush: decthft d try your hand at f you get f the e the et the you you you to try d rub it just has detected f you furetyg Ur e future reference for a u
gaddzila avatar

gaddzila

April 27, 2020 at 10:00 PM

смотрел прохождение этой игры у Виндяя!)
ar_mel avatar

ar_mel

April 27, 2020 at 10:38 PM

старая игра
dasgh234 avatar

dasgh234

April 28, 2020 at 01:00 PM

игра мне не нравится
legend77752341 avatar

legend77752341

April 29, 2020 at 04:34 PM

хелассно к
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

May 1, 2020 at 10:19 AM

прикольная головоломка, мне понравилась
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

May 1, 2020 at 10:29 AM

сойдет статья
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

May 1, 2020 at 10:29 AM

а в игру я не играл, ничего не могу сказать
Jdyi7957 avatar

Jdyi7957

May 1, 2020 at 10:30 AM

классно

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