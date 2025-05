Во что поиграть на среднем пк?

пройди half life, одолей Postal 2 на самом сложном уровне, spore, не знаю какой у тебя пк, но попробуй portal, скачай need for speed undeground, поставь wot blitz и получи пробитие, установи сталкер и достигни высшего уровня алкоголя в крови и пройди список еще раз Удачи)

