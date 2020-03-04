Во что поиграть на среднем пк?

норм на не сильно я хз лол
класс:thumbsup::smile::thumbsup::smile::thumbsup::smile::thumbsup:
Уф просто море игр для средних пк поверь. Да и на крайний случай если тебе это будет интересно попробуй создать совю
пройди half life, одолей Postal 2 на самом сложном уровне, spore, не знаю какой у тебя пк, но попробуй portal, скачай need for speed undeground, поставь wot blitz и получи пробитие, установи сталкер и достигни высшего уровня алкоголя в крови и пройди список еще раз
Удачи)
Mass effectвот в ето советую играть токо с первой по третью часть там сюжет в всех троих
Уйма игр. Я вот в Танки играю последнее время)