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AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
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Назад к форуму От пользователей

Обзор игры Lemmings

gvard avatar

gvard

March 4, 2020 at 06:45 AM

В данном обзоре я расскажу вам об игре Lemmings для игровой приставки Sega Mega Drive. От разработчика DMA Design.  Обзор не содержит плагиата и написан целиком и полностью мной, Гвардом.


*Поговорим немного о сюжете и предыстории*

Действие игры происходит в вымышленном фантастическом мире. Мы должны встать во главе большого племени невероятно милых существ леммингов и помочь им пройти через огромное количество разнообразнейших уровней. Что бы наконец то пройти через все подземелья и добраться до желанного выхода.Благо народец малышей весьма разнообразен своими навыками и помогут нам в этом...

*Теперь немного о геймплее*

Геймплей:По своему жанру игра Lemmings относится к головоломкам. Я не совру если скажу что данная игра является наверное одной из самых известных игры в среде любителей головоломок и была портирована на десятки игровых систем. От персональных компьютеров до портативных игровых консолей. На приставке Сега вышло две части игр серии Лемминги.Итак, после старта игры мы попадаем на очень красивый экран выбора различных опций и настроек. А после запуска игры попадаем на главный экран настроек уровня игры. Тут мы можем выбрать различные условия для прохождения любого уже открытого и пройденного нами ранее уровня. Настройки очень разнообразны и можно очень сильно усложнить себе прохождение любого этапа поставив например обязательным сохранение 100% всех леммингов. Или например выставить определенное количество леммингов на уровне. Или выставить таймер отсчета времени отпущенного на прохождение уровня совсем на минимум. Вариантов много. Выбрав настройки для уровня по своему вкусу и опытности жмем start и попадаем в саму игру.
zAQ38QUJNdO14YCAwJ0pBv7RGPCRWK.jpg

Игра начинается сразу же хотя можно конечно её поставить на паузу. Вид в игре у нас сбоку. Мы видим как открывается люк и из него начинают сыпаться наши маленькие милые и очень забавные лемминги.  Весь игровой интерфейс у нас расположен снизу экрана в виде плашки с иконками. Остановимся на ней подробнее. Плашку можно разделить на две части. В верхней части мы видим рядом со значком люка число появившихся из люка на уровне леммингов. Далее мы видим изображение портала или каменной двери и рядом число в процентах. Это показатель количества успешно прошедших в портал выхода леммингов в виде процентов от их общего числа появившихся на уровне в начале. А далее мы видим иконку песочных часов и рядом таймер обратного отсчета времени отведенного на прохождение уровня и именно в него нам надо уложиться.
В нижней части плашки мы видим иконки игровых команд для наших леммингов. В самом нижнем правом углу мы видим общую мини карту всего уровня, левее в виде ядерного взрыва кнопка самоуничтожения всех леммингов. Например если мы вывели всех леммингов и для того что бы окончить уровень надо избавиться от тех которых мы использовали для блокировки. Ну и в прочих подобных случаях. Далее мы видим иконки со следами это режим паузы для леммингов. А дальше мы видим восемь иконок разных команд которые мы можем отдавать своим леммингам и количество использований разрешенных на данном уровне в виде числа над иконкой.
9hkTzTBc2QBTJUl7uln2VnXaAgwvdu.jpg

Тут мы можем приказывать своим человечкам копать под собой почву, рыть киркой тоннели в скалах, строить мосты, использовать зонтик как парашют и многие другие. Цель для каждого уровня провести как можно больше наших подопечных до выхода и при этом сберечь как можно большее их число. Например на первом уровне наши подопечные лемминги падают из люка в пещеру. На кнопку С выбираем нужную иконку команды наведя на нее курсор, а именно значок копающего под собой лемминга. Затем выбираем из толпы любого и щёлкаем по нему рамкой и жмем на джойстике кнопку С. С этого момента лемминг начинает рыть под собой землю прорывая тоннель и наконец упадет в нижнею часть пещеры, где находится выход. В эту же прорытую дыру упадут и прочие лемминги и всей толпой спокойно выйдут в дверь-портал и уровень будет пройден.
7mJo7xaZHdsJsa5m05gjza1aEOFhja.jpg

Но простой только первый уровень. С каждым последующим уровнем задачи для леммингов будут сложнее, а препятствия очень разнообразятся. Например на втором уровне надо будет успеть применить на всех леммингов опцию зонтика иначе они просто разобьются. На многих последующих уровнях придется использовать много разных способностей разом. К примеру установить одного лемминга что бы он не пускал всех прочих дальше к обрыву, другим приказать копать или строить мост и т.д Так же на уровнях будут попадаться разные активные ловушки вроде языков пламени из статуй и подобных. Уровней в игре очень много, все они имеют свою планировку и архитектуру и даже свои материалы из которых состоят декорации. Многие уровни пройти с первого раза почти невозможно, настолько сложны на них головоломки со способностями леммингов и правильности последовательности их применения. Что бы осматривать весь уровень который обычно не влезает на один экран просто используем стрелки перемещения на геймпаде.

*Подведем итоги по графике и музыке*

Графика:Каждый уровень в игре это прекрасная работа художников и гейм-дизайнеров. Великолепнейшая прорисовка всех деталек окружающих декораций. Великолепные яркие и четкие цвета. Прекрасная анимация маленьких леммингов и их способностей. Графически игра смотрится не хуже чем на более мощных платформах. Спец-эффекты великолепны.

Музыка и звук:Невероятно забавные и узнаваемые музыкальные композиции причем для каждого уровня своя. Тут и классические и просто знаменитые мелодии. И их огромное количество. Звуковые спец-эффекты так же великолепны.

На этом я заканчиваю свой обзор, спасибо что дочитали до конца.Для вас как обычно старался Золотой Дракон Гвард. Всем удачи и не обижайте маленьких Леммингов!
Toliy2018 avatar

Toliy2018

March 4, 2020 at 09:44 AM

Что ето токое
Sena03738392@ avatar

Sena03738392@

March 4, 2020 at 03:21 PM

Фортнаииииит
Sena03738392@ avatar

Sena03738392@

March 4, 2020 at 03:22 PM

Топ топ топ фортнаит
penguin03 avatar

penguin03

March 4, 2020 at 06:43 PM

интересная игра, стоит скачать. Спасибо за обзор
galich1 avatar

galich1

March 4, 2020 at 06:51 PM

норм игра
c4oss avatar

c4oss

March 6, 2020 at 12:59 AM

когда-то была даже версия на кнопочные телефоны
Iolanta1111 avatar

Iolanta1111

March 6, 2020 at 01:48 AM

К604у5щ5цщщ4кышкцшыкшу74уу47ц47
xanter208 avatar

xanter208

March 6, 2020 at 02:54 AM

оооооооооооо
alcotesster avatar

alcotesster

March 6, 2020 at 03:56 AM

нрнрнрнрнрнр
serg_norther avatar

serg_norther

March 6, 2020 at 04:21 AM

Я так понял, если статью публикуют на форуме - кристаллы не начисляют? Вопрос автору статьи
Sufianov avatar

Sufianov

March 6, 2020 at 09:51 AM

Скажу только одно слово годно
Bfaradey avatar

Bfaradey

May 26, 2020 at 10:17 AM

годная игрушка мне нравится
Arseniy_2511 avatar

Arseniy_2511

May 26, 2020 at 02:58 PM

годная игра топчег
GesimYT avatar

GesimYT

May 26, 2020 at 04:44 PM

fhfhfh
YRIY1104 avatar

YRIY1104

May 26, 2020 at 04:52 PM

интересно
mansory1 avatar

mansory1

May 26, 2020 at 06:04 PM

информация
gor151005 avatar

gor151005

May 26, 2020 at 06:05 PM


Геймплей:По своему жанру игра Lemmings относится к головоломкам. Я не совру если скажу что данная игра является наверное одной из самых известных игры в среде любителей головоломок и была портирована на десятки игровых систем. От персональных компьютеров до портативных игровых консолей. На приставке Сега вышло две части игр серии Лемминги.Итак, после старта игры мы попадаем на очень красивый экран выбора различных опций и настроек. А после запуска игры попадаем на главный экран настроек уровня игры. Тут мы можем выбрать различные условия для прохождения любого уже открытого и пройденного нами ранее уровня. Настройки очень разнообразны и можно очень сильно усложнить себе прохождение любого этапа поставив например обязательным сохранение 100% всех леммингов. Или например выставить определенное количество леммингов на уровне. Или выставить таймер отсчета времени отпущенного на прохождение уровня совсем на минимум. Вариантов много. Выбрав настрой
gor151005 avatar

gor151005

May 26, 2020 at 06:06 PM

годная игрушка мне нравится

26 MAY 2020 07:17 1891годная игрушка мне нравится

26 MAY 2020 07:17 1891


Arseniy_2511Arseniy_2511Arseniy_2511 badge
годная игра топчег

26 MAY 2020 11:58 1891


YRIY1104YRIY1104YRIY1104 badge
интересно

26 MAY 2020 13:52 1891





gor151005 avatar

gor151005

May 26, 2020 at 06:06 PM

sdfs5d64s55dvf

mansory1 avatar

mansory1

May 26, 2020 at 06:26 PM

это что
mansory1 avatar

mansory1

May 26, 2020 at 06:29 PM

кукуку
mansory1 avatar

mansory1

May 26, 2020 at 06:31 PM

вхаащашащ
yaroslavproket avatar

yaroslavproket

May 27, 2020 at 01:48 PM

Геймплей:По своему жанру игра Lemmings относится к головоломкам. Я не совру если скажу что данная игра является наверное одной из самых известных игры в среде любителей головоломок и была портирована на десятки игровых систем. От персональных компьютеров до портативных игровых консолей. На приставке Сега вышло две части игр серии Лемминги.Итак, после старта игры мы попадаем на очень красивый экран выбора различных опций и настроек. А после запуска игры попадаем на главный экран настроек уровня игры. Тут мы можем выбрать различные условия для прохождения любого уже открытого и пройденного нами ранее уровня. Настройки очень разнообразны и можно очень сильно усложнить себе прохождение любого этапа поставив например обязательным сохранение 100% всех леммингов. Или например выставить определенное количество леммингов на уровне. Или выставить таймер отсчета времени отпущенного на прохождение уровня совсем на минимум. Вариантов много. Выбрав настрой
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

June 27, 2020 at 05:07 PM

лемминги крутые! культовая игра!
nikitosnikitos4 avatar

nikitosnikitos4

June 27, 2020 at 05:23 PM

?????????
pupkalupka avatar

pupkalupka

June 28, 2020 at 01:40 AM

первая ира будущих титаной игровой индустрии
prost1x1 avatar

prost1x1

June 28, 2020 at 02:11 AM

тут че про игру какуето?) уууууу
Mr_Zildman avatar

Mr_Zildman

June 28, 2020 at 02:54 AM

хах интересно
Kira_2136 avatar

Kira_2136

June 28, 2020 at 05:10 AM

не очень

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