Обзор игры Lemmings

В данном обзоре я расскажу вам об игре Lemmings для игровой приставки Sega Mega Drive. От разработчика DMA Design. Обзор не содержит плагиата и написан целиком и полностью мной, Гвардом.

*Поговорим немного о сюжете и предыстории*Действие игры происходит в вымышленном фантастическом мире. Мы должны встать во главе большого племени невероятно милых существ леммингов и помочь им пройти через огромное количество разнообразнейших уровней. Что бы наконец то пройти через все подземелья и добраться до желанного выхода.Благо народец малышей весьма разнообразен своими навыками и помогут нам в этом...*Теперь немного о геймплее*Геймплей:По своему жанру игра Lemmings относится к головоломкам. Я не совру если скажу что данная игра является наверное одной из самых известных игры в среде любителей головоломок и была портирована на десятки игровых систем. От персональных компьютеров до портативных игровых консолей. На приставке Сега вышло две части игр серии Лемминги.Итак, после старта игры мы попадаем на очень красивый экран выбора различных опций и настроек. А после запуска игры попадаем на главный экран настроек уровня игры. Тут мы можем выбрать различные условия для прохождения любого уже открытого и пройденного нами ранее уровня. Настройки очень разнообразны и можно очень сильно усложнить себе прохождение любого этапа поставив например обязательным сохранение 100% всех леммингов. Или например выставить определенное количество леммингов на уровне. Или выставить таймер отсчета времени отпущенного на прохождение уровня совсем на минимум. Вариантов много. Выбрав настройки для уровня по своему вкусу и опытности жмем start и попадаем в саму игру.Игра начинается сразу же хотя можно конечно её поставить на паузу. Вид в игре у нас сбоку. Мы видим как открывается люк и из него начинают сыпаться наши маленькие милые и очень забавные лемминги. Весь игровой интерфейс у нас расположен снизу экрана в виде плашки с иконками. Остановимся на ней подробнее. Плашку можно разделить на две части. В верхней части мы видим рядом со значком люка число появившихся из люка на уровне леммингов. Далее мы видим изображение портала или каменной двери и рядом число в процентах. Это показатель количества успешно прошедших в портал выхода леммингов в виде процентов от их общего числа появившихся на уровне в начале. А далее мы видим иконку песочных часов и рядом таймер обратного отсчета времени отведенного на прохождение уровня и именно в него нам надо уложиться.В нижней части плашки мы видим иконки игровых команд для наших леммингов. В самом нижнем правом углу мы видим общую мини карту всего уровня, левее в виде ядерного взрыва кнопка самоуничтожения всех леммингов. Например если мы вывели всех леммингов и для того что бы окончить уровень надо избавиться от тех которых мы использовали для блокировки. Ну и в прочих подобных случаях. Далее мы видим иконки со следами это режим паузы для леммингов. А дальше мы видим восемь иконок разных команд которые мы можем отдавать своим леммингам и количество использований разрешенных на данном уровне в виде числа над иконкой.Тут мы можем приказывать своим человечкам копать под собой почву, рыть киркой тоннели в скалах, строить мосты, использовать зонтик как парашют и многие другие. Цель для каждого уровня провести как можно больше наших подопечных до выхода и при этом сберечь как можно большее их число. Например на первом уровне наши подопечные лемминги падают из люка в пещеру. На кнопку С выбираем нужную иконку команды наведя на нее курсор, а именно значок копающего под собой лемминга. Затем выбираем из толпы любого и щёлкаем по нему рамкой и жмем на джойстике кнопку С. С этого момента лемминг начинает рыть под собой землю прорывая тоннель и наконец упадет в нижнею часть пещеры, где находится выход. В эту же прорытую дыру упадут и прочие лемминги и всей толпой спокойно выйдут в дверь-портал и уровень будет пройден.Но простой только первый уровень. С каждым последующим уровнем задачи для леммингов будут сложнее, а препятствия очень разнообразятся. Например на втором уровне надо будет успеть применить на всех леммингов опцию зонтика иначе они просто разобьются. На многих последующих уровнях придется использовать много разных способностей разом. К примеру установить одного лемминга что бы он не пускал всех прочих дальше к обрыву, другим приказать копать или строить мост и т.д Так же на уровнях будут попадаться разные активные ловушки вроде языков пламени из статуй и подобных. Уровней в игре очень много, все они имеют свою планировку и архитектуру и даже свои материалы из которых состоят декорации. Многие уровни пройти с первого раза почти невозможно, настолько сложны на них головоломки со способностями леммингов и правильности последовательности их применения. Что бы осматривать весь уровень который обычно не влезает на один экран просто используем стрелки перемещения на геймпаде.*Подведем итоги по графике и музыке*Графика:Каждый уровень в игре это прекрасная работа художников и гейм-дизайнеров. Великолепнейшая прорисовка всех деталек окружающих декораций. Великолепные яркие и четкие цвета. Прекрасная анимация маленьких леммингов и их способностей. Графически игра смотрится не хуже чем на более мощных платформах. Спец-эффекты великолепны.Музыка и звук:Невероятно забавные и узнаваемые музыкальные композиции причем для каждого уровня своя. Тут и классические и просто знаменитые мелодии. И их огромное количество. Звуковые спец-эффекты так же великолепны.На этом я заканчиваю свой обзор, спасибо что дочитали до конца.Для вас как обычно старался Золотой Дракон Гвард. Всем удачи и не обижайте маленьких Леммингов!