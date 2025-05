Погоня За Пенни

Основные аспекты обновления -Чтобы поиграть в данное обновление, вам необходимо собрать как минимум 9 растений, что в начале игры сделать достаточно просто. После в меню выбора между приключением и ареной откроется доступ к новому миру. Как играть -Самой главной уникальностью этого обновления является разнообразие уровней, несмотря на то что их всего пять. Каждую неделю уровни обновляются, то есть меняются основные задания. На каждом уровне можно встретить 1 из 5 различных заданий, например: 1)победить всех зомби; 2)Спланировать защиту и выжить; 3)Набрать определённое количество очков; 4)Остаться в живых до определённого времени; 5)Миниигра, такая как боулинг и т.д. Также уникальностью этого режима является выбор сложности уровня( от простого до самого сложного) Какова цель режима? -Основной целью этого режима является победа на Зомбоссом. Как его победить? После прохождения каждого уровня вам будет выдаваться определённый процент заполнения шкалы, в зависимости от сложности. После того как шкала заполнится, вам будет предложена 3 этапа битвы, за каждый из которых вы получите соответственную награду( например пакетики семян или кристаллы) Особенности геймплея - Одной из главной особенностью обновления является добавление перков ( Perks) . Что такое перки? Они позволяют проходить уровни легче. Каждый из них приносит определённый бонус при игре, такой как заморозка всех зомби или дополнительные солнца. Каждый из перков имеет свой уровень, который можно повышать, выполняя дополнительное задание к уровню. На данный момент в игре доступно около ста улучшений. Почему следует сыграть в данное обновление? На данный момент, обновление "Погоня за Пенни" является одним из самых больших в игре, сравнимое только с обновлением "Арены", вышедшим около двух лет назад. Несмотря на то, что серии игр 10 лет, они продолжают обновляться. Данное обновление пытается привлечь старых и новых игроков к игре и, на мой взгляд, у разработчиков игры это получается. Вот почему всем следует сыграть в совершенно новый режим в Plants vs Zombies 2:it's about tinme!

Join the conversion by creating an account on Gamehag