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novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
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novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
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novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
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Погоня За Пенни

Qaqmk34 avatar

Qaqmk34

March 2, 2020 at 10:59 AM

''Погоня за Пенни'' - это новый, увлекательный режим игры в Plants vs Zombies 2. По сюжету, после окончания сюжетной линии игры Доктор Зомбосс похищает Безумного Дейва, и игроку необходимо вместе с Пении спасти его и одолеть врага всей серии игры! Данная статья не является плагиатом или спамом.


 

Основные аспекты обновления

 -Чтобы поиграть в данное обновление, вам необходимо собрать как минимум 9 растений, что в начале игры сделать достаточно просто. После в меню выбора между приключением и ареной откроется доступ к новому миру.

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Как играть

-Самой главной уникальностью этого обновления является разнообразие уровней, несмотря на то что их всего пять. Каждую неделю уровни обновляются, то есть меняются основные задания. На каждом уровне можно встретить 1 из 5 различных заданий, например: 1)победить всех зомби; 2)Спланировать защиту и выжить; 3)Набрать определённое количество очков; 4)Остаться в живых до определённого времени; 5)Миниигра, такая как боулинг и т.д. Также уникальностью этого режима является выбор сложности уровня( от простого до самого сложного)
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Какова цель режима?

-Основной целью этого режима является победа на Зомбоссом. Как его победить? После прохождения каждого уровня вам будет выдаваться определённый процент заполнения шкалы, в зависимости от сложности. После того как шкала заполнится, вам будет предложена 3 этапа битвы, за каждый из которых вы получите соответственную награду( например пакетики семян или кристаллы)

Особенности геймплея

- Одной из главной особенностью обновления является добавление перков ( Perks) . Что такое перки? Они позволяют проходить уровни легче. Каждый из них приносит определённый бонус при игре, такой как заморозка всех зомби или дополнительные солнца. Каждый из перков имеет свой уровень, который можно повышать, выполняя дополнительное задание к уровню. На данный момент в игре доступно около ста улучшений.jlsRH0ECu3BKikpnX4QY6SrYk5mNDh.jpg

Почему следует сыграть в данное обновление?

На данный момент, обновление "Погоня за Пенни" является одним из самых больших в игре, сравнимое только с обновлением "Арены", вышедшим около двух лет назад. Несмотря на то, что серии игр 10 лет, они продолжают обновляться. Данное обновление пытается привлечь старых и новых игроков к игре и, на мой взгляд, у разработчиков игры это получается. Вот почему всем следует сыграть в совершенно новый режим в Plants vs Zombies 2:it's about tinme!
                                                                                                                                                                                                                                                        

Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

March 2, 2020 at 11:30 AM

норм, спс
kogogot2 avatar

kogogot2

March 2, 2020 at 11:34 AM

вы геи одноглазые
Kirilovan avatar

Kirilovan

March 2, 2020 at 11:44 AM

Игра топ
Parker220 avatar

Parker220

March 2, 2020 at 11:48 AM

Аолытвпчовщувьвоя
romadox66 avatar

romadox66

March 2, 2020 at 11:53 AM

это очень полезно бро, спс
sTaLkEr_228_69 avatar

sTaLkEr_228_69

March 2, 2020 at 11:54 AM

Ок отправлено с вами поговорить в Скайпе в фортнайт заходил сегодня можешь играть онлайн бесплатно без регистрации без смс регистрации в системе и я уже стал самозащищаться не могу найти их в ответном
jesys_666 avatar

jesys_666

March 2, 2020 at 04:48 PM

Щта ето
Kas1ka avatar

Kas1ka

March 3, 2020 at 06:34 PM

GgWp
VanyGamer2008T avatar

VanyGamer2008T

March 3, 2020 at 08:18 PM

А что за игра?

penguin03 avatar

penguin03

March 3, 2020 at 11:23 PM

вау, у Plants vs Zombies есть продолежние, не знала, приятно узнать
Tx_morgenshtern avatar

Tx_morgenshtern

March 3, 2020 at 11:23 PM

Znznnzznznzn
Artur050707 avatar

Artur050707

March 3, 2020 at 11:27 PM

Лтлтлтдьбьь
vdav avatar

vdav

March 8, 2020 at 01:40 AM

Отличная игра
Blaite avatar

Blaite

March 11, 2020 at 01:08 AM

Спасибо помог ауф братцы
Ivan5678955 avatar

Ivan5678955

March 11, 2020 at 02:25 PM

Классная статья
esculap avatar

esculap

March 11, 2020 at 11:47 PM

игра просто топ
Kakashi_Hatake_ avatar

Kakashi_Hatake_

March 12, 2020 at 12:48 AM

Как по мне так эта игра никогда не умрёт, а даже наоборот, будет продолжать рости.

ThunderMan avatar

ThunderMan

March 12, 2020 at 12:49 AM

Тут кто-то набрал 2к КД?
six_fix avatar

six_fix

March 12, 2020 at 01:36 AM

екфне3ц4нцуынпукырквнуы
six_fix avatar

six_fix

March 12, 2020 at 01:36 AM

ке5гыуепкцуыкн
six_fix avatar

six_fix

March 12, 2020 at 01:36 AM

укн5уыныукнг5увгнвке
six_fix avatar

six_fix

March 12, 2020 at 01:36 AM

КРУТАЯ ИГРА ПРОСТО ПУШКА
!
akira_yukio avatar

akira_yukio

March 15, 2020 at 03:04 AM

Интересно

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