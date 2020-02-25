Just Ride：Apparent Horizon

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novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
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adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
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novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
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Just Ride：Apparent Horizon

Tony_k avatar

Tony_k

February 25, 2020 at 01:38 PM

Just Ride：Apparent Horizon  — Статья написана специально для сайта gamehag.com


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Привет, всем обитателям портала gamehag.com! В свой новый обзор, я хочу посвятить игре, на которую ещё вообще никто и негде не писал, эта игра от китайских разработчиков. И признаться я пишу наверное впервые обзор на чисто китайскую игру. Да что говорить, я и играю в китайские игры не так-то и часто. И связано это зачастую с тем, что попросту в китайских играх нет не то что бы русской локализации, но зачастую даже английские субтитры, и ты отсутствую. Но герой сегодняшнего моего обзора, под названием "Just Ride：Apparent Horizon", имеет сразу на своём борту и английскую локализацию и русскую, правда всё это только на уровне субтитров, но и этого для игры в "Just Ride：Apparent Horizon", вполне достаточно. Игра вышла в мая 2019 года, и за это время игра не приобрела широкой известности, и мне это совершенно не понятно, ведь перед нами отличный мотоциклетный гоночный симулятор. В игре есть только один одиночный режим прохождения, однако, это не является её минусом, впрочем, как и плюсом. Но речь сегодня пойдёт, не об игровых режимах, а конкретно о самой игре под названием "Just Ride：Apparent Horizon".

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Итак, можно смело сказать, что перед нами смелый вызов многим играм посвященный мотоциклетным гонкам с возможностью боевых атак прямо на дороге во время движения. И китайские разработчики пошли дальше, они сделали настоящий трешак, в игре "Just Ride：Apparent Horizon", можно наносить удары ногой прямо по автомобилям например гаишников, пытающихся вас остановить во время движения. Вообще, пинать, толкать и сшибать в игре "Just Ride：Apparent Horizon", можно кого угодно, машины, других участников движения, которые так-же ездят на мотоциклах, людей, препятствия на дороге, и многое другое. И конечно же не могу сказать отдельно и о графике, мне графика очень понравилась, и мне есть с чем сравнивать, я играл во множество игр посвящённых гоночным симулятором мотоциклов. И смело честно скажу, в некоторых моментах, графика в игре "Just Ride：Apparent Horizon", куда круче многих других известных гоночных симуляторов мотоциклов. Особенно это чувствуется когда вы включаете вид от первого лица, графон просто супер.

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Помимо отличной графики, китайский гоночный симулятор, кардинально отличается от своих конкурентов, высокой динамичностью игрового процесса. Здесь вам скучать не придётся. Здесь постоянно, нужно с кем- то соревноваться, да ещё и драться во время движения на дороге. В общем, как я сказал выше, перед нами настоящий китайский трешь, но трешь в хорошем смысле слова, трешь в который хочется играть. И приятней всего играть в игру "Just Ride：Apparent Horizon", через контроллер. С клавиатуры играть не очень удобно. Поэтому если у вас всё ещё нет хорошего геймпада, появилась хорошая причина приобрести его, а патом уже и игру "Just Ride：Apparent Horizon". Кстати, стоимость игры составляет 435 рублей.

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fox_hill avatar

fox_hill

February 25, 2020 at 05:43 PM

бывает
abuza avatar

abuza

February 26, 2020 at 12:42 PM

л

ZaMakros avatar

ZaMakros

March 29, 2020 at 01:52 PM

Джаст райд чувак
PAVEL1516 avatar

PAVEL1516

March 30, 2020 at 03:43 PM

Крутая рррооллллл
fryktvova123 avatar

fryktvova123

March 30, 2020 at 03:45 PM

игра класная1
5678321098 avatar

5678321098

April 2, 2020 at 10:10 AM

Ігра топчик

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