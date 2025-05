Just Ride:Apparent Horizon — Статья написана специально для сайта gamehag.com

Привет, всем обитателям портала gamehag.com! В свой новый обзор, я хочу посвятить игре, на которую ещё вообще никто и негде не писал, эта игра от китайских разработчиков. И признаться я пишу наверное впервые обзор на чисто китайскую игру. Да что говорить, я и играю в китайские игры не так-то и часто. И связано это зачастую с тем, что попросту в китайских играх нет не то что бы русской локализации, но зачастую даже английские субтитры, и ты отсутствую. Но герой сегодняшнего моего обзора, под названием "Just Ride:Apparent Horizon", имеет сразу на своём борту и английскую локализацию и русскую, правда всё это только на уровне субтитров, но и этого для игры в "Just Ride:Apparent Horizon", вполне достаточно. Игра вышла в мая 2019 года, и за это время игра не приобрела широкой известности, и мне это совершенно не понятно, ведь перед нами отличный мотоциклетный гоночный симулятор. В игре есть только один одиночный режим прохождения, однако, это не является её минусом, впрочем, как и плюсом. Но речь сегодня пойдёт, не об игровых режимах, а конкретно о самой игре под названием "Just Ride:Apparent Horizon".Итак, можно смело сказать, что перед нами смелый вызов многим играм посвященный мотоциклетным гонкам с возможностью боевых атак прямо на дороге во время движения. И китайские разработчики пошли дальше, они сделали настоящий трешак, в игре "Just Ride:Apparent Horizon", можно наносить удары ногой прямо по автомобилям например гаишников, пытающихся вас остановить во время движения. Вообще, пинать, толкать и сшибать в игре "Just Ride:Apparent Horizon", можно кого угодно, машины, других участников движения, которые так-же ездят на мотоциклах, людей, препятствия на дороге, и многое другое. И конечно же не могу сказать отдельно и о графике, мне графика очень понравилась, и мне есть с чем сравнивать, я играл во множество игр посвящённых гоночным симулятором мотоциклов. И смело честно скажу, в некоторых моментах, графика в игре "Just Ride:Apparent Horizon", куда круче многих других известных гоночных симуляторов мотоциклов. Особенно это чувствуется когда вы включаете вид от первого лица, графон просто супер.Помимо отличной графики, китайский гоночный симулятор, кардинально отличается от своих конкурентов, высокой динамичностью игрового процесса. Здесь вам скучать не придётся. Здесь постоянно, нужно с кем- то соревноваться, да ещё и драться во время движения на дороге. В общем, как я сказал выше, перед нами настоящий китайский трешь, но трешь в хорошем смысле слова, трешь в который хочется играть. И приятней всего играть в игру "Just Ride:Apparent Horizon", через контроллер. С клавиатуры играть не очень удобно. Поэтому если у вас всё ещё нет хорошего геймпада, появилась хорошая причина приобрести его, а патом уже и игру "Just Ride:Apparent Horizon". Кстати, стоимость игры составляет 435 рублей.