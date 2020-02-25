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novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
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novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
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Обзор режимов Roblox (ч.11)

Avingpeck avatar

Avingpeck

February 25, 2020 at 11:35 AM

Сегодня мы поговорим о режимах в игре Roblox, дадим им краткое описание и рассмотрим плюсы и минусы данных мини-игр.


Доброго времени суток, уважаемые читатели. В данной статье мы составим небольшой топ режимов в игре Roblox. В каждую из этих игр я играл лично, и проверял их на различных системах, так что обзор будет максимально объективным. Поехали!

1)One Piece Millennium
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Первым игрой в нашем списке будет плейс по мотивам One Piece. В данном режиме реализованы все возможности, которыми обладали герои в одноименном аниме, а также на себя можно примерить роль определенного персонажа, что делают игру в несколько раз интереснее.

Цель игры крайне проста. Вы начинаете свой путь абсолютно слабым, и практически не имеющим каких - либо способностей. Но у вас есть кулаки, которые помогут вам пробить себе путь, и стать супергероем. Вы должны убить, как можно больше ботов, дабы повысить свой уровень, а после того, как вы почувствуете силу, сможете ходить в сокровищницы.

Играть желательно в компании друзей, но и одному тоже можно, но удовольствия будет чуть меньше.

Вкратце о плюсах и минусах данной игры.
Плюсы:
- Множество способностей из оригинального аниме.
- Несколько островов с данжами.
Минусы:
- Игра все ещё находиться в разработке.

Если вы являетесь фанатом вселенной One Piece, режим однозначно могу посоветовать.

2)Anime Cross
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Ещё один аниме-режим в нашей подборке. Игра является представителем жанра battle royale. Больше всего поражает то, насколько игра была проработана, ведь каждый персонаж был перенесен из аниме со всеми присущими ему чертами и способностями.

Цель игры, как можно понять из описания, остаться последним выжившим на карте. С самого начала вы выбираете за кого хотели бы сыграть, а тут есть персонажи почти из всех значимых тайтлов. Далее, применяя свои способности, вы должны победить других игроков, до тех пор, пока не останетесь один. В конце матча выдаются монетки, которые можно потратить на скины.

Играть можно как одному, так и в компании друзей
Вкратце о плюсах и минусах данной игры.
Плюсы:
- Огромное количество аниме-персонажей.
- Динамичные бои.
Минусы:
- Спустя пару игр может надоесть.

Поскольку подобных режимов в Roblox не так много, могу сказать, что данный плейс стоит вашего внимания.

3)Beyond
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Так уж вышло, что и последней игрой в нашем списке будет аниме. Режим является интерпретацией "Наруто" на язык кубиков. Иными словами, это то самое аниме, которые нам всем так нравится. Но в отличие от прошлых режимов, проработка здесь на высшем уровне, так как каждый босс имеет свои уникальные характеристики и требует определенного подхода.

Цель игры, как и во всех аниме-плейсах, прокачать своего персонажа до максимального уровня. С самого начала вам предстоит создать своего персонажа, поскольку тут существует система кастомизации. После того, как вы появились в деревне, наступает время прокачки. Это можно сделать несколькими способами - либо убивать боссов, которые являются самыми сильными npc в данной игре, либо уничтожать людей с враждебных кланов.

Играть желательно в компании друзей, но и одному тоже можно, но удовольствия будет чуть меньше.

Вкратце о плюсах и минусах данной игры.
Плюсы:
- Глубокая кастомизация.
- Огромный игровой мир.
Минусы:
- В некоторых местах может фризить.

Советую оценить этот режим абсолютно каждому, даже если вы не знакомы со вселенной "Наруто"

Вот и подошел к концу наш мини-топ из плейсов для игры роблокс. Спасибо за прочтение, и если вы обнаружили какую-то новую для себе игру, либо же если вам просто понравилась данная статья, обязательно оставляйте свой отзыв и оценку, а ваш покорный слуга пойдет дальше путешествовать по миру плейсов роблокса, чтобы найти множество крутых режимов, о которых смог бы рассказать. Обнял!
xmorgikx avatar

xmorgikx

February 25, 2020 at 12:36 PM

ого может ти. с статьйой перепутал
RobZiKaxa avatar

RobZiKaxa

February 25, 2020 at 01:02 PM

ТОПОВО

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