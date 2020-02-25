Обзор режимов Roblox (ч.11)

Сегодня мы поговорим о режимах в игре Roblox, дадим им краткое описание и рассмотрим плюсы и минусы данных мини-игр.
Доброго времени суток, уважаемые читатели. В данной статье мы составим небольшой топ режимов в игре Roblox. В каждую из этих игр я играл лично, и проверял их на различных системах, так что обзор будет максимально объективным. Поехали!1)One Piece Millennium
Первым игрой в нашем списке будет плейс
по мотивам One Piece. В данном режиме реализованы все возможности, которыми обладали герои в одноименном аниме, а также на себя можно примерить роль определенного персонажа, что делают игру в несколько раз интереснее.Цель игры
крайне проста. Вы начинаете свой путь абсолютно слабым, и практически не имеющим каких -
либо способностей. Но у вас есть кулаки, которые помогут вам пробить себе путь, и стать супергероем. Вы должны убить, как можно больше ботов, дабы повысить свой уровень, а после того, как вы почувствуете силу, сможете ходить в сокровищницы.
Играть желательно в компании друзей, но и одному тоже можно, но удовольствия будет чуть меньше.
Вкратце о плюсах и минусах данной игры.Плюсы:
- Множество способностей из оригинального аниме.
- Несколько островов с данжами
.Минусы:
- Игра все ещё находиться в разработке.
Если вы являетесь фанатом вселенной One Piece, режим однозначно могу посоветовать.2)Anime Cross
Ещё один аниме-режим в нашей подборке. Игра является представителем жанра battle royale. Больше всего поражает то, насколько игра была проработана, ведь каждый персонаж был перенесен из аниме со всеми присущими ему чертами и способностями.Цель игры
, как можно понять из описания, остаться последним выжившим на карте. С самого начала вы выбираете за кого хотели бы сыграть, а тут есть персонажи почти из всех значимых тайтлов
. Далее, применяя свои способности, вы должны победить других игроков, до тех пор, пока не останетесь один. В конце матча выдаются монетки, которые можно потратить на скины
.
Играть можно как одному, так и в компании друзей
Вкратце о плюсах и минусах данной игры.Плюсы:
- Огромное количество аниме-персонажей.
- Динамичные бои.Минусы:
- Спустя пару игр может надоесть.
Поскольку подобных режимов в Roblox не так много, могу сказать, что данный плейс
стоит вашего внимания.3)Beyond
Так уж вышло, что и последней игрой в нашем списке будет аниме. Режим является интерпретацией "Наруто" на язык кубиков. Иными словами, это то самое аниме, которые нам всем так нравится. Но в отличие от прошлых режимов, проработка здесь на высшем уровне, так как каждый босс имеет свои уникальные характеристики и требует определенного подхода.Цель игры
, как и во всех аниме-плейсах, прокачать своего персонажа до максимального уровня. С самого начала вам предстоит создать своего персонажа, поскольку тут существует система кастомизации. После того, как вы появились в деревне, наступает время прокачки. Это можно сделать несколькими способами -
либо убивать боссов, которые являются самыми сильными npc в данной игре, либо уничтожать людей с враждебных кланов.
Играть желательно в компании друзей, но и одному тоже можно, но удовольствия будет чуть меньше.
Вкратце о плюсах и минусах данной игры.Плюсы:
- Глубокая кастомизация.
- Огромный игровой мир.Минусы:
- В некоторых местах может фризить
.
Советую оценить этот режим абсолютно каждому, даже если вы не знакомы со вселенной "Наруто"
Вот и подошел к концу наш мини-топ из плейсов
для игры роблокс
. Спасибо за прочтение, и если вы обнаружили какую-то новую для себе игру, либо же если вам просто понравилась данная статья, обязательно оставляйте свой отзыв и оценку, а ваш покорный слуга пойдет дальше путешествовать по миру плейсов роблокса
, чтобы найти множество крутых режимов, о которых смог бы рассказать. Обнял!