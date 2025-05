Don't Starve Together сезоны

Все мы любим максимальный реализм в играх. Отменная физика, правдивый сюжет… Но бывает, что разработчики забывают о временах года, дожде или снеге. Лично меня очень радует пиксельный снежок или дождь.В статье я расскажу о особенностях сезонов в Don't Starve Together и о сезонных боссах.Всего в Don't Starve Together 4 сезона: осень, зима, весна и лето. (НЕОЖИДАННО ДА?)))) Давайте расставлять все по полочкам

