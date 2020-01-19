Дождь

Gem177

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novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
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Don't Starve Together сезоны

silence_47 avatar

silence_47

January 19, 2020 at 11:41 PM

Все мы любим максимальный реализм в играх. Отменная физика, правдивый сюжет… Но бывает, что разработчики забывают о временах года, дожде или снеге. Лично меня очень радует пиксельный снежок или дождь.В статье я расскажу о особенностях сезонов в Don't Starve Together и о сезонных боссах.Всего в Don't Starve Together 4 сезона: осень, зима, весна и лето. (НЕОЖИДАННО ДА?)))) Давайте расставлять все по полочкам


ОСЕНЬ
Начнем с сезонна, наполненного хандрой и меланхолией.Да, с осени. Впрочем, это не удивительно, потому что именно тогда стартует отсчет дней.Осень – самый легкий сезон. Это прекрасное время для исследования и собирания ресурсов. Но не нужно забывать о подготовке к зиме! Обязательно убейте коалослона, запаситесь термальными камнями, сделайте отдельный холодильник для льда.
ЗИМА
Так же, как и в жизни, вашим персонажам Don't Starve будет неимоверно холодно зимой. Она приходит на 21 день. Это один из самых сложных сезонов. Без теплой одежды вам не выжить. Надо сделать хотя бы шапку. В этот сезон ничего не растет, а в полнолуние приходит новый вид гончей ледяной. При смерти они вас замораживают, поэтому советую приручить свинью и послать ее убить гончую. Под конец зимы приходит циклоп-олень. Если слышите его рев, то бегите со всех ног! Пусть это и хардкорный сезон, но зимой есть возможность убить МаКБивня и накопать ледяных глыб, которые пригодятся летом.
ВЕСНА
Вечные ливни сведут с ума не только ваших персонажей Don't Starve, но, я думаю, и вас самих! Только представьте – 90 дней сущего дождевого ада в реальной жизни! Поэтому как следует подготовьтесь к весне: сделайте себе зонт. В противном случае полное безумие вам обеспечено! В этот сезон бифало, как и любые иные млекопитающие, начинают размножаться. Не советую к ним подходить, они очень агрессивны! Начинаются также и лягушачье дожди, от которых стоит немедленно сбежать в подземелье! В этот сезон лучше заняться исследованием карты и подготовки к лету.
ЛЕТО
И вот наступил самое хардкорное время – лето. Этот сезон отличается своей пожароопасностью. Лучше всего построить две базы, одну из них возле бифало, которые дают навоз. Постройте пару грядок, удобряйте их навозом. Не забудьте о снежкомётной машине – она отлично справится с пожарами! Для «охлаждения» ваших персонажей сделайте эндотермический костер. Не переживайте если вы далеко от своей базы – чего не видит персонаж, то не может сгореть. С летом приходит новый вид гончей огненной, которые после смерти все поджигают вокруг себя (да, как и гончая ледяная, и бороться с ней нужно так же). Этот сезон, кстати, можно пережить в пещере.

Имея малейшее представление о сезонах, поговорим о боссах.

Медведь-барсук
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приходит под конец осени. Имеет 3000 хр наносит 100 урона и -400 рассудка в минуту, если вы вступили с ним в схватку, и -100 рассудка в минуту, когда вы убегаете. Выпадает с него 8 мяса и толстая шкура, с которой можно сделать самую теплую одежду в игре: +250 к теплу!

Циклоп-олень.
nYgcYOSjJ6N0RlyuM6L0aKy0kRrERN.png
Его уже упоминали, время копнуть немного глубже. Циклоп-олень имеет здоровье 2000 хр, наносит 75 урона и -400 рассудка в минуту! Как бороться: заманите циклопа-оленя в лес, чтоб он вам наломал деревьев, пробудил зимнего энта, который его и убьет. С рогатого выпадает 8 кусков мяса и 1 глаз циклоп-оленя.

Лось/Гусь
D560L98pcAwc76OUtLTBjyKcMWsLHf.png
приходит под конец весны. Имеет 3000 хp, наносит 75 урона. Выпадает с него 6 кусков мяса, 2 окорочка, 3-5 пуховых перьев.

Под конец хочу дать пару советов, чтобы пережить эти нелегкие сезоны:

  1. Осенью постройте пару ульев и не собирайте с них мед до зимы. Зимой у вас будут запасы. Не беспокойтесь, пчелы в холод от голода не умрут!
  2. Не собирайте морковь до зимы, она не испортится даже в мороз.
  3. Сделайте 2 термальных камня – одного из них хватает на 30 дней.
  4.  Заранее найдите пару кратеров МаКБивней, зимой вам будет проще.

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