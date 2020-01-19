Все мы любим максимальный реализм в играх. Отменная физика, правдивый сюжет… Но бывает, что разработчики забывают о временах года, дожде или снеге. Лично меня очень радует пиксельный снежок или дождь.В статье я расскажу о особенностях сезонов в Don't Starve Together и о сезонных боссах.Всего в Don't Starve Together 4 сезона: осень, зима, весна и лето. (НЕОЖИДАННО ДА?)))) Давайте расставлять все по полочкам

ОСЕНЬ

Начнем с сезонна, наполненного хандрой и меланхолией.Да, с осени. Впрочем, это не удивительно, потому что именно тогда стартует отсчет дней.Осень – самый легкий сезон. Это прекрасное время для исследования и собирания ресурсов. Но не нужно забывать о подготовке к зиме! Обязательно убейте коалослона, запаситесь термальными камнями, сделайте отдельный холодильник для льда.

ЗИМА

Так же, как и в жизни, вашим персонажам Don't Starve будет неимоверно холодно зимой. Она приходит на 21 день. Это один из самых сложных сезонов. Без теплой одежды вам не выжить. Надо сделать хотя бы шапку. В этот сезон ничего не растет, а в полнолуние приходит новый вид гончей ледяной. При смерти они вас замораживают, поэтому советую приручить свинью и послать ее убить гончую. Под конец зимы приходит циклоп-олень. Если слышите его рев, то бегите со всех ног! Пусть это и хардкорный сезон, но зимой есть возможность убить МаКБивня и накопать ледяных глыб, которые пригодятся летом.

ВЕСНА

Вечные ливни сведут с ума не только ваших персонажей Don't Starve, но, я думаю, и вас самих! Только представьте – 90 дней сущего дождевого ада в реальной жизни! Поэтому как следует подготовьтесь к весне: сделайте себе зонт. В противном случае полное безумие вам обеспечено! В этот сезон бифало, как и любые иные млекопитающие, начинают размножаться. Не советую к ним подходить, они очень агрессивны! Начинаются также и лягушачье дожди, от которых стоит немедленно сбежать в подземелье! В этот сезон лучше заняться исследованием карты и подготовки к лету.

ЛЕТО

И вот наступил самое хардкорное время – лето. Этот сезон отличается своей пожароопасностью. Лучше всего построить две базы, одну из них возле бифало, которые дают навоз. Постройте пару грядок, удобряйте их навозом. Не забудьте о снежкомётной машине – она отлично справится с пожарами! Для «охлаждения» ваших персонажей сделайте эндотермический костер. Не переживайте если вы далеко от своей базы – чего не видит персонаж, то не может сгореть. С летом приходит новый вид гончей огненной, которые после смерти все поджигают вокруг себя (да, как и гончая ледяная, и бороться с ней нужно так же). Этот сезон, кстати, можно пережить в пещере.

Имея малейшее представление о сезонах, поговорим о боссах.

Медведь-барсук



приходит под конец осени. Имеет 3000 хр наносит 100 урона и -400 рассудка в минуту, если вы вступили с ним в схватку, и -100 рассудка в минуту, когда вы убегаете. Выпадает с него 8 мяса и толстая шкура, с которой можно сделать самую теплую одежду в игре: +250 к теплу!

Циклоп-олень.



Его уже упоминали, время копнуть немного глубже. Циклоп-олень имеет здоровье 2000 хр, наносит 75 урона и -400 рассудка в минуту! Как бороться: заманите циклопа-оленя в лес, чтоб он вам наломал деревьев, пробудил зимнего энта, который его и убьет. С рогатого выпадает 8 кусков мяса и 1 глаз циклоп-оленя.

Лось/Гусь



приходит под конец весны. Имеет 3000 хp, наносит 75 урона. Выпадает с него 6 кусков мяса, 2 окорочка, 3-5 пуховых перьев.

Под конец хочу дать пару советов, чтобы пережить эти нелегкие сезоны: