Все об Free Fire

Fortnite (также известная как Fortnite: Save the World) — компьютерная игра в жанре симулятора выживания с открытым миром, разработанная американской компанией Epic Games совместно с польской студией People Can Fly и выпущенная Epic Games в ранний доступ 25 июля 2017 года для игровых платформ PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, macOS, Android[5]; полная версия вышла в 2019 году[6]. Это уже не первая игра от Epic Games на собственном движке Unreal Engine 4.

Геймплей строится на сборе ресурсов днём и выживании ночью. Игра распространяется преимущественно посредством цифровой дистрибуции по модели free-to-play; изданием версий игры на физических носителях занимается компания Gearbox Publishing.

Fortnite: Battle Royale первоначально представляла собой один из игровых режимов Fortnite, позже была выпущена как самостоятельная игра. Эта версия, переносящая геймплей Fortnite в жанр королевской битвы, превзошла по популярности собственно Fortnite. Fortnite save the world стала платным дополнением к основному режиму

По итогам 2018 года игра стала лауреатом 22-й ежегодной премии D.I.C.E. Awards — премии Академии интерактивных искусств и наук (Academy of Interactive Arts & Sciences), одержав победу в номинации «Выдающееся достижение в онлайновом геймплее»[7].



Геймплей

Fortnite — это кооперативная песочница на выживание, основными механиками которой являются исследование, сбор ресурсов, строительство укрепленных зданий и борьба с волнами наступающих зомби. Игроки кооперируются, чтобы собирать предметы, которые они могут использовать для строительства форта днём, а ночью защищаться от зомби. Строительство является основной механикой, при этом в игре «уйма лута». Игроки могут строить и редактировать каждую стену своего форта с сеткой 3х3, строить лестницы, крышу и окна, ваяя их в соответствии с той или иной потребностью[8]. Благодаря этим элементом геймплея основатель Epic Games Тим Суини охарактеризовал игру как «смесь Minecraft и Left 4 Dead»[9]. Местность и карта в игре генерируются случайным образом, и игрокам даётся различное оружие дальнего боя, например, дробовик или снайперская винтовка, а также холодное оружие как катана[10]. В игре представлено четыре различных класса, а именно ниндзя, чужеземец, коммандос и строитель. Разные классы имеют разные способности. Например, строитель быстрее и дешевле строит, а также усиливает сами строения. А способности к ближнему бою намного лучше у класса ниндзя, чем у других классов. Игроки могут также разрушать объекты окружающей среды и декорации, чтобы получить ресурсы. Когда игрок разбивает что-либо, он играет в мини-игру, нужно бить в подсвечиваемые точки чтобы проходил двойной урон. Также можно создавать оружие, а навыки персонажа могут быть настроены через улучшения и повышение уровней. Различные части, такие как пол, ловушки, стены и крыша, могут быть сделаны из дерева, камня, или металла. Также будет представлен режим игрок против игрока (PvP), который будет вмещать до ста игроков[11].

Разработка

Fortnite был представлен 10 декабря 2011 года компанией Epic[12]. 8 апреля 2014 года, было объявлено, что игра будет бесплатной[13]. People Can Fly (ранее известный как Epic Games Poland) также будет работать над игрой[14]. Концепция игры появилась во время геймджема, на котором разработчики должны подготовить небольшую игру за ограниченное время[15].

Альфа-версия игры была анонсирована и была доступна начиная со 2 декабря до 19 декабря 2014 года[16][17]. Версия для Mac была представлена на конференции WWDC 2015 8 июня 2015. Версия для OS X доступна для бета-тестирования с 2015 года[18].

Награды

Fortnite получила премию BAFTA в области игр 2019 года в номинации «Evolving Game»[19].

Продажи

26 июля 2017 года было анонсировано, что уже продано более 500 000 предзаказов игры[20]. 18 августа 2017 года Epic подтвердили, что количество игроков в Fortnite достигло более миллиона человек[21].

В сентябре 2018 года разработчики из Epic Games сообщили, что в игру Fortnite ежемесячно играет 78,3 млн человек[22][23].

