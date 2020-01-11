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AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
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novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
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SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
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novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
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Все об Free Fire

BankLIP avatar

BankLIP

January 11, 2020 at 04:56 PM

Здравствуйте ,я хотел разобрать минусы и плюсы игры Free Fire ,а так же немного об этой игре в общем:)


Игроки Free Fire Battlegrounds — живые люди. Первоначально все имеют равные шансы на победу, но в процессе прохождения игры каждый формирует свой «задел прочности»: накапливает опыт, валюту, инвентарь, запасается оружием и боеприпасами, которые дают преимущества перед остальными. Последний выживший — победитель, получает максимальные бонусы, которые существенно увеличивают его шанс выйти в лидеры и в следующем раунде. Это значит, чем больше времени вы будете посвящать игре, тем ближе ваша победа.

Сценарий игры каждый пишет для себя сам. Жестких правил нет — есть конечная цель, и как ее достигать, решаете только вы.

Правила и возможности игры
После регистрации аккаунта игрок создает себе персонажа — мужского или женского. В дальнейшем его внешность и одежду можно изменить, например, сделать более неприметной, чтобы не привлекать внимание соперников. Перед стартом игры персонаж может быть снабжен запасами инвентаря (снаряжением, аптечкой, патронами), которые увеличивают его шанс на выживание сразу после высадки на остров.

У начинающего геймера запасов инвентаря и сменной одежды почти нет, они станут доступными после получения некоторого опыта. Кроме того, игрок имеет возможность купить их на заработанную валюту в виртуальном магазине.

История

История Создание началось 5 августа 2005 года фирмой Ocean Technologies. Первая версия системы была выпущена 4 апреля 2006 года. С самого начала в игру можно было играть почти без пополнения ,игра радовала своих пользователей довольно частыми обновлениями и очень маленьким количеством багов. Постепенно в игре увеличивалось количество платных услуг ,а именно: больше скинов на оружие ,больше костюмов и т.д.

Игра начала преображаться и становиться все лучше и лучше ,фантазия разработчиков и по сей день очень хорошая ,ведь они очень часто радуют своих игроков очень красивыми моделями новых персонажей ,новыми скинами с красивыми эффектами на оружии и не вероятно проработанными тенями в лобби .
Игра за такое количество времени стала не вероятно популярной ,и больше всего распространенная в Европе и частью Азии. Админы часто радуют игроков различной халявой и на все важные праздники запускает крутые ивенты связанные с праздником .В игре присутствует много режимов и разработчики частенько придумывают новые ,а так же в игре 4 основных Джекпота ,которые обновляются довольно часто.
 
IaNB5h8VYuLtFAPOhNGYXrWa47Xw6b.jpg


Минусы игры
  • Слишком огромное количество Доната.
  • Плохой подбор команды если играть в Дуо или Отрде.
  • Игроков на компьютере и телефоне не отделяет.
  • Плохая оптимизация.

Плюсы
  • Интересные события .
  • Красивые и детализированные тени и скины .
  • Очень частая халява .
  • Крутые пропуски .
  • Простое оформление лобби и клана.
  • Большое количество персонажей с разными умениями.

Спасибо за внимание и приятной Игры:)
ResterX avatar

ResterX

January 11, 2020 at 05:03 PM

Круто
Alinka25267 avatar

Alinka25267

January 11, 2020 at 05:13 PM

круто
Ivana_panos avatar

Ivana_panos

January 11, 2020 at 06:16 PM

Круто
Vimer132 avatar

Vimer132

January 12, 2020 at 10:22 PM

Круто
beekratelegend avatar

beekratelegend

March 22, 2020 at 10:20 AM

Помойка
snopy1337 avatar

snopy1337

March 22, 2020 at 10:26 AM

Круто
Talomertiy avatar

Talomertiy

March 22, 2020 at 10:50 AM

не играл
iliakas avatar

iliakas

March 22, 2020 at 06:24 PM

игра хорошая


Ontoniozzz avatar

Ontoniozzz

March 22, 2020 at 06:29 PM

Игра говно
quako avatar

quako

March 24, 2020 at 02:16 AM

Интересно!
cal1fr0z3n avatar

cal1fr0z3n

March 24, 2020 at 02:31 AM

Ну норм игра
Lolji avatar

Lolji

March 24, 2020 at 03:21 AM

афигеть что ты написал я афогкшллл

Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

March 24, 2020 at 11:54 AM

нормально
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

March 24, 2020 at 11:54 AM

хотя я не играю в нее
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

March 24, 2020 at 01:22 PM

круто
BigLookCook avatar

BigLookCook

March 24, 2020 at 02:10 PM

Нормально
Topigor228 avatar

Topigor228

March 24, 2020 at 02:18 PM

Норм круть
Mr_He avatar

Mr_He

March 24, 2020 at 04:23 PM

Кому она воопще нужна?


Luda622 avatar

Luda622

March 24, 2020 at 04:27 PM

я новенькая

Luda622 avatar

Luda622

March 24, 2020 at 04:27 PM

всем привет
Luda622 avatar

Luda622

March 24, 2020 at 04:28 PM

подскажите, с чего здесь начать?

Luda622 avatar

Luda622

March 24, 2020 at 04:29 PM

как начать играть в игры?
Luda622 avatar

Luda622

March 24, 2020 at 04:29 PM

Какие круче?
Lalasonzeiluna avatar

Lalasonzeiluna

March 24, 2020 at 04:33 PM

фу помойка скукаттще вообщем ОТСТОЙ!
Lalasonzeiluna avatar

Lalasonzeiluna

March 24, 2020 at 04:33 PM

лвьыьчлвдвлслвлул
Lalasonzeiluna avatar

Lalasonzeiluna

March 24, 2020 at 04:33 PM

луьащуьуоп елслуьашатао
Lalasonzeiluna avatar

Lalasonzeiluna

March 24, 2020 at 04:33 PM

вддубвдвбвбвдвбадкабсд
Lalasonzeiluna avatar

Lalasonzeiluna

March 24, 2020 at 04:33 PM

дабкдсбвададкбадмлвллвьа
Lalasonzeiluna avatar

Lalasonzeiluna

March 24, 2020 at 04:33 PM

лалуаащкьшап латкоаа оаткок осокга отага :flag_ag::flag_aw::flag_by:
Lalasonzeiluna avatar

Lalasonzeiluna

March 24, 2020 at 04:34 PM

Fortnite (также известная как Fortnite: Save the World) — компьютерная игра в жанре симулятора выживания с открытым миром, разработанная американской компанией Epic Games совместно с польской студией People Can Fly и выпущенная Epic Games в ранний доступ 25 июля 2017 года для игровых платформ PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, macOS, Android[5]; полная версия вышла в 2019 году[6]. Это уже не первая игра от Epic Games на собственном движке Unreal Engine 4.
Геймплей строится на сборе ресурсов днём и выживании ночью. Игра распространяется преимущественно посредством цифровой дистрибуции по модели free-to-play; изданием версий игры на физических носителях занимается компания Gearbox Publishing.
Fortnite: Battle Royale первоначально представляла собой один из игровых режимов Fortnite, позже была выпущена как самостоятельная игра. Эта версия, переносящая геймплей Fortnite в жанр королевской битвы, превзошла по популярности собственно Fortnite. Fortnite save the world стала платным дополнением к основному режиму
По итогам 2018 года игра стала лауреатом 22-й ежегодной премии D.I.C.E. Awards — премии Академии интерактивных искусств и наук (Academy of Interactive Arts & Sciences), одержав победу в номинации «Выдающееся достижение в онлайновом геймплее»[7].

Содержание
1 Геймплей
2 Разработка
3 Награды
4 Продажи
5 Примечания
Геймплей
Fortnite — это кооперативная песочница на выживание, основными механиками которой являются исследование, сбор ресурсов, строительство укрепленных зданий и борьба с волнами наступающих зомби. Игроки кооперируются, чтобы собирать предметы, которые они могут использовать для строительства форта днём, а ночью защищаться от зомби. Строительство является основной механикой, при этом в игре «уйма лута». Игроки могут строить и редактировать каждую стену своего форта с сеткой 3х3, строить лестницы, крышу и окна, ваяя их в соответствии с той или иной потребностью[8]. Благодаря этим элементом геймплея основатель Epic Games Тим Суини охарактеризовал игру как «смесь Minecraft и Left 4 Dead»[9]. Местность и карта в игре генерируются случайным образом, и игрокам даётся различное оружие дальнего боя, например, дробовик или снайперская винтовка, а также холодное оружие как катана[10]. В игре представлено четыре различных класса, а именно ниндзя, чужеземец, коммандос и строитель. Разные классы имеют разные способности. Например, строитель быстрее и дешевле строит, а также усиливает сами строения. А способности к ближнему бою намного лучше у класса ниндзя, чем у других классов. Игроки могут также разрушать объекты окружающей среды и декорации, чтобы получить ресурсы. Когда игрок разбивает что-либо, он играет в мини-игру, нужно бить в подсвечиваемые точки чтобы проходил двойной урон. Также можно создавать оружие, а навыки персонажа могут быть настроены через улучшения и повышение уровней. Различные части, такие как пол, ловушки, стены и крыша, могут быть сделаны из дерева, камня, или металла. Также будет представлен режим игрок против игрока (PvP), который будет вмещать до ста игроков[11].
Разработка
Fortnite был представлен 10 декабря 2011 года компанией Epic[12]. 8 апреля 2014 года, было объявлено, что игра будет бесплатной[13]. People Can Fly (ранее известный как Epic Games Poland) также будет работать над игрой[14]. Концепция игры появилась во время геймджема, на котором разработчики должны подготовить небольшую игру за ограниченное время[15].
Альфа-версия игры была анонсирована и была доступна начиная со 2 декабря до 19 декабря 2014 года[16][17]. Версия для Mac была представлена на конференции WWDC 2015 8 июня 2015. Версия для OS X доступна для бета-тестирования с 2015 года[18].
Награды
Заготовка раздела
Этот раздел не завершён.
Вы поможете проекту, исправив и дополнив его.
Fortnite получила премию BAFTA в области игр 2019 года в номинации «Evolving Game»[19].
Продажи
26 июля 2017 года было анонсировано, что уже продано более 500 000 предзаказов игры[20]. 18 августа 2017 года Epic подтвердили, что количество игроков в Fortnite достигло более миллиона человек[21].
В сентябре 2018 года разработчики из Epic Games сообщили, что в игру Fortnite ежемесячно играет 78,3 млн человек[22][23].
Примечания
↑ Показывать компактно
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↑ 22nd Annual D.I.C.E. Awards Winners. www.interactive.org. Дата обращения 15 февраля 2019.
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↑ McWhertor, Michael Epic Games kicks off Fortnite alpha on Dec. 2. Polygon. Vox Media (1 December 2014). Дата обращения 3 мая 2015.
↑ Sheridan, Connor Epic's Fortnite is finally headed to beta this fall. GamesRadar (June 8, 2015). Дата обращения 9 июня 2015.
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Эта страница в последний раз была отредактирована 10 марта 2020 в 12:43.
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Политика конфиденциальностиОписание ВикипедииОтказ от ответственностиСвяжитесь с намиРазработчикиСтатистикаЗаявление о кукиМобильная версияFortnite (также известная как Fortnite: Save the World) — компьютерная игра в жанре симулятора выживания с открытым миром, разработанная американской компанией Epic Games совместно с польской студией People Can Fly и выпущенная Epic Games в ранний доступ 25 июля 2017 года для игровых платформ PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, macOS, Android[5]; полная версия вышла в 2019 году[6]. Это уже не первая игра от Epic Games на собственном движке Unreal Engine 4.
Геймплей строится на сборе ресурсов днём и выживании ночью. Игра распространяется преимущественно посредством цифровой дистрибуции по модели free-to-play; изданием версий игры на физических носителях занимается компания Gearbox Publishing.
Fortnite: Battle Royale первоначально представляла собой один из игровых режимов Fortnite, позже была выпущена как самостоятельная игра. Эта версия, переносящая геймплей Fortnite в жанр королевской битвы, превзошла по популярности собственно Fortnite. Fortnite save the world стала платным дополнением к основному режиму
По итогам 2018 года игра стала лауреатом 22-й ежегодной премии D.I.C.E. Awards — премии Академии интерактивных искусств и наук (Academy of Interactive Arts & Sciences), одержав победу в номинации «Выдающееся достижение в онлайновом геймплее»[7].

Содержание
1 Геймплей
2 Разработка
3 Награды
4 Продажи
5 Примечания
Геймплей
Fortnite — это кооперативная песочница на выживание, основными механиками которой являются исследование, сбор ресурсов, строительство укрепленных зданий и борьба с волнами наступающих зомби. Игроки кооперируются, чтобы собирать предметы, которые они могут использовать для строительства форта днём, а ночью защищаться от зомби. Строительство является основной механикой, при этом в игре «уйма лута». Игроки могут строить и редактировать каждую стену своего форта с сеткой 3х3, строить лестницы, крышу и окна, ваяя их в соответствии с той или иной потребностью[8]. Благодаря этим элементом геймплея основатель Epic Games Тим Суини охарактеризовал игру как «смесь Minecraft и Left 4 Dead»[9]. Местность и карта в игре генерируются случайным образом, и игрокам даётся различное оружие дальнего боя, например, дробовик или снайперская винтовка, а также холодное оружие как катана[10]. В игре представлено четыре различных класса, а именно ниндзя, чужеземец, коммандос и строитель. Разные классы имеют разные способности. Например, строитель быстрее и дешевле строит, а также усиливает сами строения. А способности к ближнему бою намного лучше у класса ниндзя, чем у других классов. Игроки могут также разрушать объекты окружающей среды и декорации, чтобы получить ресурсы. Когда игрок разбивает что-либо, он играет в мини-игру, нужно бить в подсвечиваемые точки чтобы проходил двойной урон. Также можно создавать оружие, а навыки персонажа могут быть настроены через улучшения и повышение уровней. Различные части, такие как пол, ловушки, стены и крыша, могут быть сделаны из дерева, камня, или металла. Также будет представлен режим игрок против игрока (PvP), который будет вмещать до ста игроков[11].
Разработка
Fortnite был представлен 10 декабря 2011 года компанией Epic[12]. 8 апреля 2014 года, было объявлено, что игра будет бесплатной[13]. People Can Fly (ранее известный как Epic Games Poland) также будет работать над игрой[14]. Концепция игры появилась во время геймджема, на котором разработчики должны подготовить небольшую игру за ограниченное время[15].
Альфа-версия игры была анонсирована и была доступна начиная со 2 декабря до 19 декабря 2014 года[16][17]. Версия для Mac была представлена на конференции WWDC 2015 8 июня 2015. Версия для OS X доступна для бета-тестирования с 2015 года[18].
Награды
Заготовка раздела
Этот раздел не завершён.
Вы поможете проекту, исправив и дополнив его.
Fortnite получила премию BAFTA в области игр 2019 года в номинации «Evolving Game»[19].
Продажи
26 июля 2017 года было анонсировано, что уже продано более 500 000 предзаказов игры[20]. 18 августа 2017 года Epic подтвердили, что количество игроков в Fortnite достигло более миллиона человек[21].
В сентябре 2018 года разработчики из Epic Games сообщили, что в игру Fortnite ежемесячно играет 78,3 млн человек[22][23].
Примечания
↑ Показывать компактно
↑ Fortnite. The Fortnite Show Episode 1: The Fort Awakens. YouTube (3 December 2014). Дата обращения 10 декабря 2014.
↑ arCtiC. The Art Of Monsters: The Husk. Fortnite Blog. Epic Games (10 December 2014). Дата обращения 10 декабря 2014.
↑ Greening, Chris Game Release Calendar: Composer Assignments 2014. Game Music Online (23 апреля 2014). Дата обращения 24 апреля 2014.
↑ https://www.nintendo.com/games/detail/fortnite-switch/
↑ Hall, Charlie Fortnite announces early access release, hands-on the unfinished game (англ.). Polygon (8 июня 2018 года). Дата обращения 10 марта 2019. Архивировано 23 ноября 2017 года.
↑ Arif, Shabana Fortnite's Save the World free-to-play launch pushed back to next year at the earliest (англ.). VG247 (22 октября 2018 года). Дата обращения 10 марта 2019.
↑ 22nd Annual D.I.C.E. Awards Winners. www.interactive.org. Дата обращения 15 февраля 2019.
↑ McWhertor, Michael Epic Games' 'Fortnite' will be the developer's first Unreal Engine 4 game. The Verge (26 марта 2012). Дата обращения 13 июля 2012.
↑ Makuch, Eddie Epic: Fortnite is "Minecraft meets Left 4 Dead" (July 12, 2013). Дата обращения 25 марта 2015.
↑ Lahit, Evan Hands-on with Fortnite co-op. PC Gamer (June 9, 2015). Дата обращения 9 июня 2015.
↑ Matulef, Jeffery Fortnite builds a hopeful future for Epic, free-to-play. Eurogamer (August 7, 2014). Дата обращения 9 июня 2015.
↑ Sinclair, Brendan Epic Games reveals Fortnite. GameSpot. CBS Interactive (10 декабря 2011). Дата обращения 9 апреля 2014.
↑ Ryckert, Dan May Cover Revealed – Fortnite. Game Informer. GameStop (8 апреля 2014). Дата обращения 9 апреля 2014.
↑ Sarkar, Samit People Can Fly now known as Epic Games Poland. Polygon (1 ноября 2013). Дата обращения 1 ноября 2013.
↑ Wallace, Kimberly Fortnite: Building A Fort To Withstand Chaos. Game Informer (June 8, 2015). Дата обращения 9 июня 2015.
↑ Te, Zorine Epic Games' Upcoming Sandbox-Survival Game Fortnite Starts Alpha Test Phase. GameSpot. CBS Interactive (1 December 2014). Дата обращения 1 декабря 2014.
↑ McWhertor, Michael Epic Games kicks off Fortnite alpha on Dec. 2. Polygon. Vox Media (1 December 2014). Дата обращения 3 мая 2015.
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Эта страница в последний раз была отредактирована 10 марта 2020 в 12:43.
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Lalasonzeiluna avatar

Lalasonzeiluna

March 24, 2020 at 04:34 PM

ДЫБИЛЫ
Anzelotik_XD avatar

Anzelotik_XD

March 28, 2020 at 01:48 AM

Обажаю фри фаер а те кто пишут что он говно сами в него неиграли и незнают как там кластно
Bananchic691 avatar

Bananchic691

March 28, 2020 at 11:31 AM

продам акк фри фаер за 300 руб все почти есть писать в лс
Booba228 avatar

Booba228

March 28, 2020 at 12:26 PM

Фри фвер фуууу
Egor_20071 avatar

Egor_20071

March 28, 2020 at 12:29 PM

Нуу.... даже незнаю.... сложно

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