Все об Free Fire

Игроки Free Fire Battlegrounds — живые люди. Первоначально все имеют равные шансы на победу, но в процессе прохождения игры каждый формирует свой «задел прочности»: накапливает опыт, валюту, инвентарь, запасается оружием и боеприпасами, которые дают преимущества перед остальными. Последний выживший — победитель, получает максимальные бонусы, которые существенно увеличивают его шанс выйти в лидеры и в следующем раунде. Это значит, чем больше времени вы будете посвящать игре, тем ближе ваша победа.Сценарий игры каждый пишет для себя сам. Жестких правил нет — есть конечная цель, и как ее достигать, решаете только вы.Правила и возможности игрыПосле регистрации аккаунта игрок создает себе персонажа — мужского или женского. В дальнейшем его внешность и одежду можно изменить, например, сделать более неприметной, чтобы не привлекать внимание соперников. Перед стартом игры персонаж может быть снабжен запасами инвентаря (снаряжением, аптечкой, патронами), которые увеличивают его шанс на выживание сразу после высадки на остров.У начинающего геймера запасов инвентаря и сменной одежды почти нет, они станут доступными после получения некоторого опыта. Кроме того, игрок имеет возможность купить их на заработанную валюту в виртуальном магазине.ИсторияИстория Создание началось 5 августа 2005 года фирмой Ocean Technologies. Первая версия системы была выпущена 4 апреля 2006 года. С самого начала в игру можно было играть почти без пополнения ,игра радовала своих пользователей довольно частыми обновлениями и очень маленьким количеством багов. Постепенно в игре увеличивалось количество платных услуг ,а именно: больше скинов на оружие ,больше костюмов и т.д.Игра начала преображаться и становиться все лучше и лучше ,фантазия разработчиков и по сей день очень хорошая ,ведь они очень часто радуют своих игроков очень красивыми моделями новых персонажей ,новыми скинами с красивыми эффектами на оружии и не вероятно проработанными тенями в лобби .Игра за такое количество времени стала не вероятно популярной ,и больше всего распространенная в Европе и частью Азии. Админы часто радуют игроков различной халявой и на все важные праздники запускает крутые ивенты связанные с праздником .В игре присутствует много режимов и разработчики частенько придумывают новые ,а так же в игре 4 основных Джекпота ,которые обновляются довольно часто.

Lalasonzeiluna

Fortnite (также известная как Fortnite: Save the World) — компьютерная игра в жанре симулятора выживания с открытым миром, разработанная американской компанией Epic Games совместно с польской студией People Can Fly и выпущенная Epic Games в ранний доступ 25 июля 2017 года для игровых платформ PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, macOS, Android[5]; полная версия вышла в 2019 году[6]. Это уже не первая игра от Epic Games на собственном движке Unreal Engine 4.

Геймплей строится на сборе ресурсов днём и выживании ночью. Игра распространяется преимущественно посредством цифровой дистрибуции по модели free-to-play; изданием версий игры на физических носителях занимается компания Gearbox Publishing.

Fortnite: Battle Royale первоначально представляла собой один из игровых режимов Fortnite, позже была выпущена как самостоятельная игра. Эта версия, переносящая геймплей Fortnite в жанр королевской битвы, превзошла по популярности собственно Fortnite. Fortnite save the world стала платным дополнением к основному режиму

По итогам 2018 года игра стала лауреатом 22-й ежегодной премии D.I.C.E. Awards — премии Академии интерактивных искусств и наук (Academy of Interactive Arts & Sciences), одержав победу в номинации «Выдающееся достижение в онлайновом геймплее»[7].



Содержание

1 Геймплей

2 Разработка

3 Награды

4 Продажи

5 Примечания

Геймплей

Fortnite — это кооперативная песочница на выживание, основными механиками которой являются исследование, сбор ресурсов, строительство укрепленных зданий и борьба с волнами наступающих зомби. Игроки кооперируются, чтобы собирать предметы, которые они могут использовать для строительства форта днём, а ночью защищаться от зомби. Строительство является основной механикой, при этом в игре «уйма лута». Игроки могут строить и редактировать каждую стену своего форта с сеткой 3х3, строить лестницы, крышу и окна, ваяя их в соответствии с той или иной потребностью[8]. Благодаря этим элементом геймплея основатель Epic Games Тим Суини охарактеризовал игру как «смесь Minecraft и Left 4 Dead»[9]. Местность и карта в игре генерируются случайным образом, и игрокам даётся различное оружие дальнего боя, например, дробовик или снайперская винтовка, а также холодное оружие как катана[10]. В игре представлено четыре различных класса, а именно ниндзя, чужеземец, коммандос и строитель. Разные классы имеют разные способности. Например, строитель быстрее и дешевле строит, а также усиливает сами строения. А способности к ближнему бою намного лучше у класса ниндзя, чем у других классов. Игроки могут также разрушать объекты окружающей среды и декорации, чтобы получить ресурсы. Когда игрок разбивает что-либо, он играет в мини-игру, нужно бить в подсвечиваемые точки чтобы проходил двойной урон. Также можно создавать оружие, а навыки персонажа могут быть настроены через улучшения и повышение уровней. Различные части, такие как пол, ловушки, стены и крыша, могут быть сделаны из дерева, камня, или металла. Также будет представлен режим игрок против игрока (PvP), который будет вмещать до ста игроков[11].

Разработка

Fortnite был представлен 10 декабря 2011 года компанией Epic[12]. 8 апреля 2014 года, было объявлено, что игра будет бесплатной[13]. People Can Fly (ранее известный как Epic Games Poland) также будет работать над игрой[14]. Концепция игры появилась во время геймджема, на котором разработчики должны подготовить небольшую игру за ограниченное время[15].

Альфа-версия игры была анонсирована и была доступна начиная со 2 декабря до 19 декабря 2014 года[16][17]. Версия для Mac была представлена на конференции WWDC 2015 8 июня 2015. Версия для OS X доступна для бета-тестирования с 2015 года[18].

Награды

Заготовка раздела

Этот раздел не завершён.

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Fortnite получила премию BAFTA в области игр 2019 года в номинации «Evolving Game»[19].

Продажи

26 июля 2017 года было анонсировано, что уже продано более 500 000 предзаказов игры[20]. 18 августа 2017 года Epic подтвердили, что количество игроков в Fortnite достигло более миллиона человек[21].

В сентябре 2018 года разработчики из Epic Games сообщили, что в игру Fortnite ежемесячно играет 78,3 млн человек[22][23].

Примечания

↑ Показывать компактно

↑ Fortnite. The Fortnite Show Episode 1: The Fort Awakens. YouTube (3 December 2014). Дата обращения 10 декабря 2014.

↑ arCtiC. The Art Of Monsters: The Husk. Fortnite Blog. Epic Games (10 December 2014). Дата обращения 10 декабря 2014.

↑ Greening, Chris Game Release Calendar: Composer Assignments 2014. Game Music Online (23 апреля 2014). Дата обращения 24 апреля 2014.

↑ https://www.nintendo.com/games/detail/fortnite-switch/

↑ Hall, Charlie Fortnite announces early access release, hands-on the unfinished game (англ.). Polygon (8 июня 2018 года). Дата обращения 10 марта 2019. Архивировано 23 ноября 2017 года.

↑ Arif, Shabana Fortnite's Save the World free-to-play launch pushed back to next year at the earliest (англ.). VG247 (22 октября 2018 года). Дата обращения 10 марта 2019.

↑ 22nd Annual D.I.C.E. Awards Winners. www.interactive.org. Дата обращения 15 февраля 2019.

↑ McWhertor, Michael Epic Games' 'Fortnite' will be the developer's first Unreal Engine 4 game. The Verge (26 марта 2012). Дата обращения 13 июля 2012.

↑ Makuch, Eddie Epic: Fortnite is "Minecraft meets Left 4 Dead" (July 12, 2013). Дата обращения 25 марта 2015.

↑ Lahit, Evan Hands-on with Fortnite co-op. PC Gamer (June 9, 2015). Дата обращения 9 июня 2015.

↑ Matulef, Jeffery Fortnite builds a hopeful future for Epic, free-to-play. Eurogamer (August 7, 2014). Дата обращения 9 июня 2015.

↑ Sinclair, Brendan Epic Games reveals Fortnite. GameSpot. CBS Interactive (10 декабря 2011). Дата обращения 9 апреля 2014.

↑ Ryckert, Dan May Cover Revealed – Fortnite. Game Informer. GameStop (8 апреля 2014). Дата обращения 9 апреля 2014.

↑ Sarkar, Samit People Can Fly now known as Epic Games Poland. Polygon (1 ноября 2013). Дата обращения 1 ноября 2013.

↑ Wallace, Kimberly Fortnite: Building A Fort To Withstand Chaos. Game Informer (June 8, 2015). Дата обращения 9 июня 2015.

↑ Te, Zorine Epic Games' Upcoming Sandbox-Survival Game Fortnite Starts Alpha Test Phase. GameSpot. CBS Interactive (1 December 2014). Дата обращения 1 декабря 2014.

↑ McWhertor, Michael Epic Games kicks off Fortnite alpha on Dec. 2. Polygon. Vox Media (1 December 2014). Дата обращения 3 мая 2015.

↑ Sheridan, Connor Epic's Fortnite is finally headed to beta this fall. GamesRadar (June 8, 2015). Дата обращения 9 июня 2015.

↑ British Academy Video Game Awards - 2019. BAFTA. Дата обращения 6 июля 2019.

↑ Alex Gilyadov. Fortnite Hits 500,000 Digital Pre-Orders (англ.). IGN (26 July 2017). Дата обращения 18 декабря 2017.

↑ Fortnite Celebrates One Million Players; New Survival Mode Announced (англ.), DualShockers (19 August 2017). Дата обращения 18 декабря 2017.

↑ За август в Fortnite сыграло более 78 миллионов человек. DTF (20 сентября 2018 года). Дата обращения 1 октября 2018 года.

↑ По данным Epic, количество ежемесячных игроков Fortnite достигло 78,3 млн. 3DNews (21 сентября 2018 года). Дата обращения 1 октября 2018 года.

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Политика конфиденциальностиОписание ВикипедииОтказ от ответственностиСвяжитесь с намиРазработчикиСтатистикаЗаявление о кукиМобильная версияFortnite (также известная как Fortnite: Save the World) — компьютерная игра в жанре симулятора выживания с открытым миром, разработанная американской компанией Epic Games совместно с польской студией People Can Fly и выпущенная Epic Games в ранний доступ 25 июля 2017 года для игровых платформ PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, macOS, Android[5]; полная версия вышла в 2019 году[6]. Это уже не первая игра от Epic Games на собственном движке Unreal Engine 4.

Геймплей строится на сборе ресурсов днём и выживании ночью. Игра распространяется преимущественно посредством цифровой дистрибуции по модели free-to-play; изданием версий игры на физических носителях занимается компания Gearbox Publishing.

Fortnite: Battle Royale первоначально представляла собой один из игровых режимов Fortnite, позже была выпущена как самостоятельная игра. Эта версия, переносящая геймплей Fortnite в жанр королевской битвы, превзошла по популярности собственно Fortnite. Fortnite save the world стала платным дополнением к основному режиму

По итогам 2018 года игра стала лауреатом 22-й ежегодной премии D.I.C.E. Awards — премии Академии интерактивных искусств и наук (Academy of Interactive Arts & Sciences), одержав победу в номинации «Выдающееся достижение в онлайновом геймплее»[7].



Содержание

1 Геймплей

2 Разработка

3 Награды

4 Продажи

5 Примечания

Геймплей

Fortnite — это кооперативная песочница на выживание, основными механиками которой являются исследование, сбор ресурсов, строительство укрепленных зданий и борьба с волнами наступающих зомби. Игроки кооперируются, чтобы собирать предметы, которые они могут использовать для строительства форта днём, а ночью защищаться от зомби. Строительство является основной механикой, при этом в игре «уйма лута». Игроки могут строить и редактировать каждую стену своего форта с сеткой 3х3, строить лестницы, крышу и окна, ваяя их в соответствии с той или иной потребностью[8]. Благодаря этим элементом геймплея основатель Epic Games Тим Суини охарактеризовал игру как «смесь Minecraft и Left 4 Dead»[9]. Местность и карта в игре генерируются случайным образом, и игрокам даётся различное оружие дальнего боя, например, дробовик или снайперская винтовка, а также холодное оружие как катана[10]. В игре представлено четыре различных класса, а именно ниндзя, чужеземец, коммандос и строитель. Разные классы имеют разные способности. Например, строитель быстрее и дешевле строит, а также усиливает сами строения. А способности к ближнему бою намного лучше у класса ниндзя, чем у других классов. Игроки могут также разрушать объекты окружающей среды и декорации, чтобы получить ресурсы. Когда игрок разбивает что-либо, он играет в мини-игру, нужно бить в подсвечиваемые точки чтобы проходил двойной урон. Также можно создавать оружие, а навыки персонажа могут быть настроены через улучшения и повышение уровней. Различные части, такие как пол, ловушки, стены и крыша, могут быть сделаны из дерева, камня, или металла. Также будет представлен режим игрок против игрока (PvP), который будет вмещать до ста игроков[11].

Разработка

Fortnite был представлен 10 декабря 2011 года компанией Epic[12]. 8 апреля 2014 года, было объявлено, что игра будет бесплатной[13]. People Can Fly (ранее известный как Epic Games Poland) также будет работать над игрой[14]. Концепция игры появилась во время геймджема, на котором разработчики должны подготовить небольшую игру за ограниченное время[15].

Альфа-версия игры была анонсирована и была доступна начиная со 2 декабря до 19 декабря 2014 года[16][17]. Версия для Mac была представлена на конференции WWDC 2015 8 июня 2015. Версия для OS X доступна для бета-тестирования с 2015 года[18].

Награды

Заготовка раздела

Этот раздел не завершён.

Вы поможете проекту, исправив и дополнив его.

Fortnite получила премию BAFTA в области игр 2019 года в номинации «Evolving Game»[19].

Продажи

26 июля 2017 года было анонсировано, что уже продано более 500 000 предзаказов игры[20]. 18 августа 2017 года Epic подтвердили, что количество игроков в Fortnite достигло более миллиона человек[21].

В сентябре 2018 года разработчики из Epic Games сообщили, что в игру Fortnite ежемесячно играет 78,3 млн человек[22][23].

Примечания

↑ Показывать компактно

↑ Fortnite. The Fortnite Show Episode 1: The Fort Awakens. YouTube (3 December 2014). Дата обращения 10 декабря 2014.

↑ arCtiC. The Art Of Monsters: The Husk. Fortnite Blog. Epic Games (10 December 2014). Дата обращения 10 декабря 2014.

↑ Greening, Chris Game Release Calendar: Composer Assignments 2014. Game Music Online (23 апреля 2014). Дата обращения 24 апреля 2014.

↑ https://www.nintendo.com/games/detail/fortnite-switch/

↑ Hall, Charlie Fortnite announces early access release, hands-on the unfinished game (англ.). Polygon (8 июня 2018 года). Дата обращения 10 марта 2019. Архивировано 23 ноября 2017 года.

↑ Arif, Shabana Fortnite's Save the World free-to-play launch pushed back to next year at the earliest (англ.). VG247 (22 октября 2018 года). Дата обращения 10 марта 2019.

↑ 22nd Annual D.I.C.E. Awards Winners. www.interactive.org. Дата обращения 15 февраля 2019.

↑ McWhertor, Michael Epic Games' 'Fortnite' will be the developer's first Unreal Engine 4 game. The Verge (26 марта 2012). Дата обращения 13 июля 2012.

↑ Makuch, Eddie Epic: Fortnite is "Minecraft meets Left 4 Dead" (July 12, 2013). Дата обращения 25 марта 2015.

↑ Lahit, Evan Hands-on with Fortnite co-op. PC Gamer (June 9, 2015). Дата обращения 9 июня 2015.

↑ Matulef, Jeffery Fortnite builds a hopeful future for Epic, free-to-play. Eurogamer (August 7, 2014). Дата обращения 9 июня 2015.

↑ Sinclair, Brendan Epic Games reveals Fortnite. GameSpot. CBS Interactive (10 декабря 2011). Дата обращения 9 апреля 2014.

↑ Ryckert, Dan May Cover Revealed – Fortnite. Game Informer. GameStop (8 апреля 2014). Дата обращения 9 апреля 2014.

↑ Sarkar, Samit People Can Fly now known as Epic Games Poland. Polygon (1 ноября 2013). Дата обращения 1 ноября 2013.

↑ Wallace, Kimberly Fortnite: Building A Fort To Withstand Chaos. Game Informer (June 8, 2015). Дата обращения 9 июня 2015.

↑ Te, Zorine Epic Games' Upcoming Sandbox-Survival Game Fortnite Starts Alpha Test Phase. GameSpot. CBS Interactive (1 December 2014). Дата обращения 1 декабря 2014.

↑ McWhertor, Michael Epic Games kicks off Fortnite alpha on Dec. 2. Polygon. Vox Media (1 December 2014). Дата обращения 3 мая 2015.

↑ Sheridan, Connor Epic's Fortnite is finally headed to beta this fall. GamesRadar (June 8, 2015). Дата обращения 9 июня 2015.

↑ British Academy Video Game Awards - 2019. BAFTA. Дата обращения 6 июля 2019.

↑ Alex Gilyadov. Fortnite Hits 500,000 Digital Pre-Orders (англ.). IGN (26 July 2017). Дата обращения 18 декабря 2017.

↑ Fortnite Celebrates One Million Players; New Survival Mode Announced (англ.), DualShockers (19 August 2017). Дата обращения 18 декабря 2017.

↑ За август в Fortnite сыграло более 78 миллионов человек. DTF (20 сентября 2018 года). Дата обращения 1 октября 2018 года.

↑ По данным Epic, количество ежемесячных игроков Fortnite достигло 78,3 млн. 3DNews (21 сентября 2018 года). Дата обращения 1 октября 2018 года.

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Эта страница в последний раз была отредактирована 10 марта 2020 в 12:43.

Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия. Подробнее см. Условия использования.

Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак некоммерческой организации Wikimedia Foundation, Inc.

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