куда вводить коды? для чего они нужны?

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Gem10
Дождь

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adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem116 от Дождя.
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куда вводить коды? для чего они нужны?

CerbiCerberus avatar

CerbiCerberus

December 8, 2019 at 07:09 PM

как пользоваться кодами которые оставляю пользователи? для чего нужны они?
CerbiCerberus avatar

CerbiCerberus

December 8, 2019 at 07:09 PM

каааааааак? скажите плизззззз!!....:scream:
serg_norther avatar

serg_norther

December 8, 2019 at 07:21 PM

Оставляют скорее всего реферальные ссылки, что бы на твоем прогрессе нажиться. Промо-коды редко бывают
Aleksey112 avatar

Aleksey112

December 8, 2019 at 07:22 PM

Спасибо всем
DANKRUT_2008 avatar

DANKRUT_2008

December 8, 2019 at 07:52 PM

1.. Dostajesz powiadomienie lub możesz sprawdzić tutaj: https://gamehag.com/pl/artykuly/twoje
Jeśli jest napis "w trakcie weryfikacji" to oceniają go użytkownicy.
Jeżeli nie ma żadnego napisu - artykuł jest u moderacji i czeka na opulibkowanie/odrzucenie.
2. Najmniej - trudno powiedzieć. Jak wyląduje na stronie głównej dostajesz od 100KD wzwyż, jaka na forum, to maks 100KD.
3. Od jakości artykułu.
serg_norther avatar

serg_norther

December 8, 2019 at 10:10 PM

Вряд ли польский кто поймет :point_up_2:
Anon1651409112 avatar

Anon1651409112

May 1, 2022 at 06:25 PM

LHFLJHFVLJH Класс)
Anon1651409112 avatar

Anon1651409112

May 1, 2022 at 06:25 PM

LHFLJHFVLJH Класс)
mrshulker123 avatar

mrshulker123

May 16, 2022 at 12:02 AM

смотря какие у тебя там коды если в steam заходишь в него там внизу добавить и там ключ про что то там и туда его водиш и у тебя будет то что ты вписал
atfixteam avatar

atfixteam

May 16, 2022 at 05:23 PM

Промокоды в инвентаре вводишь. Там наверху специальное поле есть.
XxViniePuhxX avatar

XxViniePuhxX

May 18, 2022 at 12:31 PM

А где вводить промокод?
XxViniePuhxX avatar

XxViniePuhxX

May 18, 2022 at 12:31 PM

А где вводить промокод?
Maxsi_Play132 avatar

Maxsi_Play132

May 18, 2022 at 05:49 PM

салам поцаны
javacap avatar

javacap

May 19, 2022 at 02:01 AM

В поле ддля промокода
javacap avatar

javacap

May 19, 2022 at 02:01 AM

В поле ддля промокода
PlancerB avatar

PlancerB

May 19, 2022 at 02:18 AM

это реферальные кода
madiar_sansyzbai avatar

madiar_sansyzbai

May 22, 2022 at 03:48 PM

рефельная система
DropSonnex avatar

DropSonnex

June 7, 2022 at 12:15 PM

заходите в профиль где аватарка, нажимаете на кристалы и ищите реферальная система. туда вводите промокод "GH7215966" (кто вас пригласил) и всё
stasbilotil4 avatar

stasbilotil4

June 7, 2022 at 05:44 PM

чотко
rejreie1 avatar

rejreie1

June 8, 2022 at 03:32 PM

спасибо помогло досвидание
rejreie1 avatar

rejreie1

June 8, 2022 at 03:32 PM

спасибо помогло досвидание
Suzuya__Juuzou avatar

Suzuya__Juuzou

August 25, 2024 at 05:42 PM

нажимайте на "камни душ" немного вниз и вставояйте код "GH10704341",надеюсь вам помогло

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куда вводить коды? для чего они нужны? на форуме Встреча на лобном месте на Gamehag