куда вводить коды? для чего они нужны?

как пользоваться кодами которые оставляю пользователи? для чего нужны они?
каааааааак? скажите плизззззз!!....:scream:
Оставляют скорее всего реферальные ссылки, что бы на твоем прогрессе нажиться. Промо-коды редко бывают
1.. Dostajesz powiadomienie lub możesz sprawdzić tutaj: https://gamehag.com/pl/artykuly/twoje
Jeśli jest napis "w trakcie weryfikacji" to oceniają go użytkownicy.
Jeżeli nie ma żadnego napisu - artykuł jest u moderacji i czeka na opulibkowanie/odrzucenie.
2. Najmniej - trudno powiedzieć. Jak wyląduje na stronie głównej dostajesz od 100KD wzwyż, jaka na forum, to maks 100KD.
3. Od jakości artykułu.
Вряд ли польский кто поймет :point_up_2:
смотря какие у тебя там коды если в steam заходишь в него там внизу добавить и там ключ про что то там и туда его водиш и у тебя будет то что ты вписал
Промокоды в инвентаре вводишь. Там наверху специальное поле есть.
заходите в профиль где аватарка, нажимаете на кристалы и ищите реферальная система. туда вводите промокод "GH7215966" (кто вас пригласил) и всё
спасибо помогло досвидание
спасибо помогло досвидание
нажимайте на "камни душ" немного вниз и вставояйте код "GH10704341",надеюсь вам помогло