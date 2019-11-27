Dying light кооператив и DLC

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novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
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novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
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novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
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Dying light кооператив и DLC

Fantomaz avatar

Fantomaz

November 27, 2019 at 03:04 AM

Кооперативная игра в Dying light, DLC и Баг (которым не надо злоупотреблять).


Довольно часто с друзьями зависаем в играх с кооперативом, особенно когда в них присутствует определенный "трэш". Если у вас есть отбитый на голову друг, с особенным чувством юмора, то игр такого жанра не мало, но Dying Light подойдет любой аудитории, в чем его плюс. Когда я думал что игр для кооператива почти не осталось, я случайно наткнулся но эту игру.. игру в который есть и трэш и веселье и кинематрографический сюжет, в общем поляки постарались, они создали собственный движок для паркура, который вам стоит опробовать. Перейдем к делу.

У игроков бывает такой момет когда игру с другом, по каким то непонятным причинам, не находит, будь то на пиратке или лицензии.. В ютюбе много видео где просто рассказывают про режим игры, мол поставьте локальную сеть и все будет, спешу вас разочаровать, еще один не маловажный фактор это "Уровень сложности"!!! Я сам узнал об этом совершенно случайно, некоторые люди сразу начали с одинаковой сложности и не заметили данную особенность игры. 
Уровень сложности людей которые хотят играть вместе должен быть одинаковый!


Если вы имеете лицензионную копию игры, вы ищите игру на уровне кошмар, попробуте выйти в главное меню, сменить уровень сложности ( играть в компанию, наводим мышь на сохранение и жмем "F") и искать. Большинство игроков играют на нормальном, так что найти напарнков не составит проблем, любая игра с друзьями веселее. Важно: Если вы играете в "Новая игра+" то менять уровень не советую, так как есть вероятность не получить награду за сложность прохождения.
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На счет DLC, если вы играли в Ведьмак 3, видели его DLC, то вы знаете что пляки знают как надо работать. The Following займет у вас немало времени, дасть новую ветки развития персонажа, машину, совершенно новую карту и отличный сюжет с двумя разными концовками. The Bozak Horde Даст отличную миссию которую я крайне рекомендую играть с друзьями. Что же касается других, весьма ощутимо будут DLC Harran Ranger Bundle, который даст возможность крафтить в самом начале один из лучших луков (чуть лучше бозака) и все виды стрел.. немного почитерски.. и Gun Psycho Bundle, который даст винтовке недостающий прицел, но он не обязателен.

Многие знают про баг, я не рекомендую им злоупотреблять, но все же расскажу о нем. Он работает до сих пор и скорее всего будет работать и после. Суть в том что, вы за пару секунд, можете из 3 изолент (вообще любым предметом, хоть аптечками или отмычками) сделать хоть 24 000 штук. а потом за секунду делать любой предмет из 1 сразу 24 000 штук, НО у вас должно быть то что вы хотите увеличить хотя бы в одном экземляре. Сразу предупреждаю, оружия увеличивать нельзя. Приминение Бага:
Вы должны подойти к вашему хранилищу (сумка почти во всех убежищах). Переложить предмет который хотите увеличить (1шт), после чего навести мышку на предмет у вас в инвентаре (слева ваш инвентарь) на любой предмет в большом колличестве. Запомните, когда вы открываете инвентарь этот предмет в большом колличестве, доожет уже быть виден, вы не должны спускать до него... Так наведя мышку на этот предмет, с болшим колличеством, нажимайте ESC. Потом открывая хранилище, быстро нажимайте несколько раз на ЛКМ(левая кнопка мыши) и у вас откроется меню, в котором можно выбрать сколько товаров вы хотите переложить в хранилище, если у вас произошел баг, наведя мышку на левую колонку хранилища, предмет который был в нем, засветится, нажимаете "С" и передаете предмет в инвентарь.. Короче говоря вы взяли из хранилища предмет который вам нужен, но он был в нем в одном экземпляре, а взяли вы его в колличестве которое было на том предмете на который вы быстро нажали. Вот видео: https://www.youtube.com/watch?v=pdTCuTp29uM

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