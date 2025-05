Dying light кооператив и DLC

Довольно часто с друзьями зависаем в играх с кооперативом, особенно когда в них присутствует определенный "трэш". Если у вас есть отбитый на голову друг, с особенным чувством юмора, то игр такого жанра не мало, но Dying Light подойдет любой аудитории, в чем его плюс. Когда я думал что игр для кооператива почти не осталось, я случайно наткнулся но эту игру.. игру в который есть и трэш и веселье и кинематрографический сюжет, в общем поляки постарались, они создали собственный движок для паркура, который вам стоит опробовать. Перейдем к делу.У игроков бывает такой момет когда игру с другом, по каким то непонятным причинам, не находит, будь то на пиратке или лицензии.. В ютюбе много видео где просто рассказывают про режим игры, мол поставьте локальную сеть и все будет, спешу вас разочаровать, еще один не маловажный фактор это "Уровень сложности"!!! Я сам узнал об этом совершенно случайно, некоторые люди сразу начали с одинаковой сложности и не заметили данную особенность игры.Если вы имеете лицензионную копию игры, вы ищите игру на уровне кошмар, попробуте выйти в главное меню, сменить уровень сложности ( играть в компанию, наводим мышь на сохранение и жмем "F") и искать. Большинство игроков играют на нормальном, так что найти напарнков не составит проблем, любая игра с друзьями веселее. Важно: Если вы играете в "Новая игра+" то менять уровень не советую, так как есть вероятность не получить награду за сложность прохождения.На счет DLC, если вы играли в Ведьмак 3, видели его DLC, то вы знаете что пляки знают как надо работать. The Following займет у вас немало времени, дасть новую ветки развития персонажа, машину, совершенно новую карту и отличный сюжет с двумя разными концовками. The Bozak Horde Даст отличную миссию которую я крайне рекомендую играть с друзьями. Что же касается других, весьма ощутимо будут DLC Harran Ranger Bundle, который даст возможность крафтить в самом начале один из лучших луков (чуть лучше бозака) и все виды стрел.. немного почитерски.. и Gun Psycho Bundle, который даст винтовке недостающий прицел, но он не обязателен.Многие знают про баг, я не рекомендую им злоупотреблять, но все же расскажу о нем. Он работает до сих пор и скорее всего будет работать и после. Суть в том что, вы за пару секунд, можете из 3 изолент (вообще любым предметом, хоть аптечками или отмычками) сделать хоть 24 000 штук. а потом за секунду делать, НО у вас должно быть то что вы хотите увеличить хотя бы в одном экземляре. Сразу предупреждаю, оружия увеличивать нельзя. Приминение Бага:Вы должны подойти к вашему хранилищу (сумка почти во всех убежищах). Переложить предмет который хотите увеличить (1шт), после чего навести мышку на предмет у вас в инвентаре (слева ваш инвентарь) на любой предмет в большом колличестве. Запомните, когда вы открываете инвентарь этот предмет в большом колличестве, доожет уже быть виден, вы не должны спускать до него... Так наведя мышку на этот предмет, с болшим колличеством, нажимайте ESC. Потом открывая хранилище, быстро нажимайте несколько раз на ЛКМ(левая кнопка мыши) и у вас откроется меню, в котором можно выбрать сколько товаров вы хотите переложить в хранилище, если у вас произошел баг, наведя мышку на левую колонку хранилища, предмет который был в нем, засветится, нажимаете "С" и передаете предмет в инвентарь.. Короче говоря вы взяли из хранилища предмет который вам нужен, но он был в нем в одном экземпляре, а взяли вы его в колличестве которое было на том предмете на который вы быстро нажали. Вот видео: https://www.youtube.com/watch?v=pdTCuTp29uM

