Welcome to Bloxburg-это симулятор жизни в Roblox.Для того чтобы в него поиграть,нужно заплатить 25 Robux.В Bloxburg есть своя валюта.Как я говорила ранее Blockbux нужен для восстановления потребностей.В потребности входят:Эти потребности необходимо пополнять,ведь в реальной жизни человек тоже удовлетворяет свои потребности.( А делать это нужно довольно часто).Я правда не знаю что будет если твои потребности будут на нуле долгое время,но за это может взиматься игровая валюта(доллары).Как и в жизни в Bloxburg меняется погода и время суток.Это не влияет на ход игры,но добавляет в игру реальности.Кроме дома там есть и разные виды работ.Например:Конечно же там есть масса всего.Например,там ты сможешь обрести новых друзей,пригласить в свой дом на вечеринку,купить машину или мотоцикл и даже платить налог за дом.В Bloxburg очень развиты возможности.Там есть много эмоций,а так же другие действия.Например можно постучать в дверь,поговорить с другим игроком,посигналить в машине,сесть,лечь и потанцевать.Детальные действия позволяют нарезать еду,сесть на каждый стул,почистить зубы,заправить кровать,умыться и многое другое.Как и в реальной жизни можно закрыть машину и дом от других пользователей.Кроме того в Bloxburg множество построек.Как места работы так и ночные клубы,магазины,колесо обозрения,парки и даже пляж с шезлонгами.В Bloxburg для тебя нет преград!Ты можешь накопить денег и создать дом мечты.Из за детальных действий в Bloxburg становится намного интереснее играть.Но как и в реальности в Bloxburg ты не сразу становишься миллионером.Для этого нужно усердно работать.А на работе продавца за обслуживание 10 покупателей дают в среднем $250.Для Bloxburg это мало,потому что машина стоит целых $18.000.Но как и в других симуляторах жизни в Bloxburg за ежедневный вход дают призы.Например,за недельный вход в Bloxburg тебе дадут около $2.000 и 20 Blockbux,что довольно неплохоТак же помимо всего прочего Bloxburg содержит и довольно крупные покупки за Robux.Например,дом в Bloxburg может обойтись вам в 1.000.000. Robux!Есть и другие покупки по типу Premium.Там добавляют машины и появляются другие привелегии.Надеюсь все вас порадовала моя статья.Welcome to Bloxburg увлекательная игра в которой можно делать практически все.На этом моя статья подходит к концу.Досвидания!