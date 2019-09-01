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Welcome to Bloxburg

Hinkli9 avatar

Hinkli9

September 1, 2019 at 03:56 AM

Roblox — многопользовательская онлайн-платформа, в которой игрокам можно создавать свои собственные игры и играть с другими людьми.

Welcome to Bloxburg-одна из самых популярных игр в Roblox.

Её создатель-Coeptus

Сегодня я расскажу о ней подробнее.


caMQqTiADcX472OlpnAI1gUMBRWS9k.pngWelcome to Bloxburg-это симулятор жизни в Roblox.Для того чтобы в него поиграть,нужно заплатить 25 Robux.
 
В Bloxburg есть своя валюта.
  • Blockbux-нужны для восстановления потребностей,покупок предметов для дома и новых  участков.
  • $-это обычные доллары.Нужны они для покупки еды и предметов для дома.
Как я говорила ранее Blockbux нужен для восстановления потребностей.В потребности входят:
  1. Энергия 
  2. Голод
  3. Чистота
  4. Веселье (то есть скука)
Эти потребности необходимо пополнять,ведь в реальной жизни человек тоже удовлетворяет свои потребности.( А делать это нужно довольно часто).Я правда не знаю что будет если твои потребности будут на нуле долгое время,но за это может взиматься игровая валюта(доллары).
Как и в жизни в Bloxburg меняется погода и время суток.Это не влияет на ход игры,но добавляет в игру реальности.
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Кроме дома там есть и разные виды работ.Например:
  1. Рыболов
  2. Продавец
  3. Повар
  4. Продавец мороженого
  5. Парикмахер
  6. Механик 
  7. Курьер
  8. Шахтер и другие.

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Конечно же там есть масса всего.Например,там ты сможешь обрести новых друзей,пригласить в свой дом на вечеринку,купить машину или мотоцикл и даже платить налог за дом.

В Bloxburg очень развиты возможности.Там есть много эмоций,а так же другие действия.Например можно постучать в дверь,поговорить с другим игроком,посигналить в машине,сесть,лечь и потанцевать.Детальные действия позволяют нарезать еду,сесть на каждый стул,почистить зубы,заправить кровать,умыться и многое другое.Как и в реальной жизни можно закрыть машину и дом от других пользователей.

Кроме того в Bloxburg множество построек.Как места работы так и ночные клубы,магазины,колесо обозрения,парки и даже пляж с шезлонгами.

В Bloxburg для тебя нет преград!Ты можешь накопить денег и создать дом мечты.Из за детальных действий в Bloxburg становится намного интереснее играть.

Но как и в реальности в Bloxburg ты не сразу становишься миллионером.Для этого нужно усердно работать.А на работе продавца за обслуживание 10 покупателей дают в среднем $250.Для Bloxburg это мало,потому что машина стоит целых $18.000.Но как и в других симуляторах жизни в Bloxburg за ежедневный вход дают призы.Например,за недельный вход в Bloxburg тебе дадут около $2.000 и 20 Blockbux,что довольно неплохо

Так же помимо всего прочего Bloxburg содержит и довольно крупные покупки за Robux.

Например,дом в Bloxburg может обойтись вам в 1.000.000. Robux!
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Есть и другие покупки по типу Premium.Там добавляют машины и появляются другие привелегии.

Надеюсь все вас порадовала моя статья.Welcome to Bloxburg увлекательная игра в которой можно делать практически все.На этом моя статья подходит к концу.Досвидания!
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