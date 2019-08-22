Всем приятно провести время.
Здорова всем пользователем этой платформы. Большой привет передаю всем модерам
, которые будут проверять мою статью. Мне интересно среди пользователей gamehaga есть девушки??? Если есть я вам всем передяю огромный привет :D.
Я недавно прошел эту прекрасную игру и я захотел написать про её
статью на нашем любимой платформе gamehag. Прошу статью строго не судить я еще новичок. Я над ней очень долго старался прошу
строго не судить.
Игра имеет отличную графику. Анимация персонажей тоже на высоте. Мне понравились динамичные бои. Сейчас очень мало игр про Первую мировую войну, а эта отличная игра что бы увидеть масштабы повреждений.
1)Сюжет
Это шутер от первого лица, в игре можно увидеть оружие и транспорт Первой мировой войны, можно управлять различным транспортом. В игре есть шесть режимов, которые связаны одной сюжетной линии.
Игра начинается с разгара американской морской пехоты и войсками Германии. Мы играем за двоих солдат и одного танкиста.
• Сквозь грязь и кровь
• Друзья из высших кругов
• Вперед, Савой!
• Ничто не предначертано
• Посыльный
Я не буду перечислять оставшиеся сцены.
2)Мультиплеер
Основные классы:
• Штурмовик
• Медик
• Поддержка
• Разведчик
ЭЛИТНЫЕ:
• Часовой
• Охотник на танки
• Окопный налетчик
• Инфильтратом
3)Саундтреки
Мне кажется ели игра говно, а музыка отличная то в неё можно поиграть, чтобы получить кайф от музыки. Звуковые эффекты взрывов, падение гильз, звук работающих моторов транспорта.
И как же игра без саундтреков. Тут они получились прекрасные:
• Battlefield One
• The War to End All Wars
• Mud and Blood
• Hunted
• Prologue "We Push."
Мне кажется если вам не нравится эта игра то можете просто послушать эти отличные песни.
4)Графика
Я не вижу смысла судить игрушечку по графону
, потому что техника не стоит на мести и качество игры с каждым годом будет расти, кому не будет хватать графики тот может в любой момент взять и скачать моды.
Графика для тех времен крутая, а сама игруля
2002 года.
На карте вместительность где-то 64 человека, которые убивают друг друга.
5) Плюсы и минусы
• Плюсы
Отличная графика, отличный звук и песни, атмосфера, самый большой плюс что игра про Первую мировую войну.
• Минусы
Стрельба, короткая сюжетная линия, минимализм в игре, цена.
6)Вывод
Хорошая игра, но графика в нынешнее время плоховатая, а в то время была просто бомба. Отличный музон
. Первое впечатление положительное. Советую всем взять скачать эту игрушечку и поиграть в неё.
Отдельное спасибо модератором которые будут проверять эту статью.
Всем приятной игры!!!
Спасибо за прочтение моей статьи!!!