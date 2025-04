Всем приятно провести время.

Здорова всем пользователем этой платформы. Большой привет передаю всем, которые будут проверять мою статью. Мне интересно среди пользователей gamehaga есть девушки??? Если естьстатью на нашем любимой платформе gamehag. Прошу статью строго не судить я еще новичок. Я над ней очень долгострого не судить.Игра имеет отличную графику. Анимация персонажей тоже на высоте. Мне понравились динамичные бои. Сейчас очень мало игр про Первую мировую войну, а эта отличная игра что бы увидеть масштабы повреждений.1)СюжетЭто шутер от первого лица, в игре можно увидеть оружие и транспорт Первой мировой войны, можно управлять различным транспортом. В игре есть шесть режимов, которые связаны одной сюжетной линии.Игра начинается с разгара американской морской пехоты и войсками Германии. Мы играем за двоих солдат и одного танкиста.• Сквозь грязь и кровь• Друзья из высших кругов• Вперед, Савой!• Ничто не предначертано• ПосыльныйЯ не буду перечислять оставшиеся сцены.2)МультиплеерОсновные классы:• Штурмовик• Медик• Поддержка• РазведчикЭЛИТНЫЕ:• Часовой• Охотник на танки• Окопный налетчик• Инфильтратом3)СаундтрекиМне кажется ели игра говно, а музыка отличная то в неё можно поиграть, чтобы получить кайф от музыки. Звуковые эффекты взрывов, падение гильз, звук работающих моторов транспорта.И как же игра без саундтреков. Тут они получились прекрасные:• Battlefield One• The War to End All Wars• Mud and Blood• Hunted• Prologue "We Push."Мне кажется если вам не нравится эта игра то можете просто послушать эти отличные песни.4)ГрафикаЯ не вижу смысла судить игрушечку по, потому что техника не стоит на мести и качество игры с каждым годом будет расти, кому не будет хватать графики тот может в любой момент взять и скачать моды.Графика для тех времен крутая, а сама2002 года.На карте вместительность где-то 64 человека, которые убивают друг друга.5) Плюсы и минусы• ПлюсыОтличная графика, отличный звук и песни, атмосфера, самый большой плюс что игра про Первую мировую войну.• МинусыСтрельба, короткая сюжетная линия, минимализм в игре, цена.6)ВыводХорошая игра, но графика в нынешнее время плоховатая, а в то время была просто бомба. Отличный. Первое впечатление положительное. Советую всем взять скачать эту игрушечку и поиграть в неё.Отдельное спасибо модератором которые будут проверять эту статью.Всем приятной игры!!!Спасибо за прочтение моей статьи!!!