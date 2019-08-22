Rain

Gem102

unranked rank iconsin comentarios: Hola
unranked rank iconnicolhasandres13: hi
unranked rank iconKen: hi
unranked rank iconDemonek_YT: hi
unranked rank iconKen: les goo
SystemGamehag: 2 users received Gem95 from the Rain.
unranked rank iconKen: gg
unranked rank iconkakestamp: ahh
unranked rank iconKen: ye prime works
unranked rank iconKen: hi
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem50 from the Rain.
unranked rank iconBlue Master (Türkçe): wwwww
novice rank iconhanfred: prime opinion works
unranked rank iconLeandro Rete: wwwwwwwww
unranked rank iconretiro7968: ww
SystemGamehag: 2 users received Gem37 from the Rain.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank iconthe future: bonsoir
apprentice rank iconthe future: koe
apprentice rank iconthe future: loul
unranked rank iconyonas Mesrar: ca va
unranked rank iconyonas Mesrar: salut
unranked rank iconSteven Matheus: Olá
unranked rank iconfnogaj: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconShiba: Dancin emote (inline chat version) Dancin emote (inline chat version) Dancin emote (inline chat version)
unranked rank iconShiba: Very Cat emote (inline chat version)
unranked rank iconAleks Pawlicky: amEsi powiedział:
unranked rank iconAleks Pawlicky: helo
SystemGamehag: 3 users received Gem292 from the Rain.
Sign in to start chatting

29

0/160

Back to От пользователей

Battlefield 1 (обзор)

REK_1 avatar

REK_1

August 22, 2019 at 03:23 AM

Всем приятно провести время.


Здорова всем пользователем этой платформы. Большой привет передаю всем модерам, которые будут проверять мою статью. Мне интересно среди пользователей gamehaga есть девушки??? Если есть я вам всем передяю огромный привет :D.
Я недавно прошел эту прекрасную игру и я захотел написать про её статью на нашем любимой платформе gamehag. Прошу статью строго не судить я еще новичок. Я над ней очень долго старался прошу строго не судить.
Игра имеет отличную графику. Анимация персонажей тоже на высоте. Мне понравились динамичные бои. Сейчас очень мало игр про Первую мировую войну, а эта отличная игра что бы увидеть масштабы повреждений.
1)Сюжет
Это шутер от первого лица, в игре можно увидеть оружие и транспорт Первой мировой войны, можно управлять различным транспортом. В игре есть шесть режимов, которые связаны одной сюжетной линии.
Игра начинается с разгара американской морской пехоты и войсками Германии. Мы играем за двоих солдат и одного танкиста.
• Сквозь грязь и кровь
• Друзья из высших кругов
• Вперед, Савой!
• Ничто не предначертано
• Посыльный

Я не буду перечислять оставшиеся сцены.
2)Мультиплеер
foIyRJLuSRTopJ9lNnnRlMl5odrry1.jpg
Основные классы:
• Штурмовик
• Медик
• Поддержка
• Разведчик
ЭЛИТНЫЕ:
• Часовой
• Охотник на танки
• Окопный налетчик
• Инфильтратом
3)Саундтреки
Мне кажется ели игра говно, а музыка отличная то в неё можно поиграть, чтобы получить кайф от музыки. Звуковые эффекты взрывов, падение гильз, звук работающих моторов транспорта.
И как же игра без саундтреков. Тут они получились прекрасные:
• Battlefield One
• The War to End All Wars
• Mud and Blood
• Hunted
• Prologue "We Push."
Мне кажется если вам не нравится эта игра то можете просто послушать эти отличные песни.
4)Графика
tKP5gjm8BDtjk95ceweorrFgrGLBUs.jpg
Я не вижу смысла судить игрушечку по графону, потому что техника не стоит на мести и качество игры с каждым годом будет расти, кому не будет хватать графики тот может в любой момент взять и скачать моды.
Графика для тех времен крутая, а сама игруля 2002 года.
На карте вместительность где-то 64 человека, которые убивают друг друга.
5) Плюсы и минусы
• Плюсы
Отличная графика, отличный звук и песни, атмосфера, самый большой плюс что игра про Первую мировую войну.
• Минусы
Стрельба, короткая сюжетная линия, минимализм в игре, цена.
6)Вывод
Хорошая игра, но графика в нынешнее время плоховатая, а в то время была просто бомба. Отличный музон. Первое впечатление положительное. Советую всем взять скачать эту игрушечку и поиграть в неё.
Отдельное спасибо модератором которые будут проверять эту статью.
Всем приятной игры!!!
Спасибо за прочтение моей статьи!!!
Ragnarecg avatar

Ragnarecg

August 22, 2019 at 04:20 PM

Ну нифига себе so cool
Dolmatov avatar

Dolmatov

August 22, 2019 at 07:25 PM

Статью можно написать здесь: https://gamehag.com/ru/news/create
На третий и пятый уже есть: https://gamehag.com/ru/статьи?title=battlefield :wink:
AlexeyL avatar

AlexeyL

August 22, 2019 at 09:37 PM

Классная статья .Молодец.
XxGROGIxX avatar

XxGROGIxX

August 23, 2019 at 04:24 PM

Неплохо написано
Dolmatov avatar

Dolmatov

August 23, 2019 at 07:13 PM

Ожидать стандартную статью или на досуге писать свой (сомнительный) вариант?
ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности