The Forest гайд по игре

Dante
Dante
Gem16
Matvei Pankov
Matvei Pankov
Gem16
Leo Roy
Leo Roy
Gem11
Atia
Atia
Gem10
vool jjj
vool jjj
Gem762
Alan Vizcarra
Alan Vizcarra
Gem12
PaulTran
PaulTran
Gem50
Josué Oliveira
Josué Oliveira
Gem21
Kara Hazar
Kara Hazar
Gem12
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem3
salbajoyreang2
salbajoyreang2
Gem16
leo_crazy42
leo_crazy42
Gem17
fnogaj
fnogaj
Gem14
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem3
fnogaj
fnogaj
Gem40
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem832
Ander Teskalo
Ander Teskalo
Gem17,500
Erika
Erika
Gem6
larisa costisor
larisa costisor
Gem10
glasscanon
glasscanon
Gem8
Дождь

Gem176

adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem116 от Дождя.
Войдите, чтобы начать общение в чате

40

0/160

Назад к форуму От пользователей

The Forest гайд по игре

Simona221 avatar

Simona221

July 25, 2019 at 11:46 AM

Всем привет, это снова я!

Тот парень что писал про кс.

Вижу вам понравилась статья и я решил написать ещё. Чем мне больше заниматься!

Ну сегодня мы обсудим игру под названием The Forest

Что же, давайте начинать!


 

Начнем мы с того что эта игра была выпущена в недалеком 2018 я про полную версию)

И игра выпущена с открытым миром и сюжеткой! Довольно неплохой на мой вкус!

Осенью 2018 она вышла на PlayStation 4. Ну пока что всё. 

Это Хоррор выживание в котором вам придется сражаться за свою жизнь!

Вы выживший из самолета потерпевшего аварию.

Совет (играйте с друзьями)

Вам нужно будет выбраться из самолета. Но не спешите, осмотрите его и соберите всё, что найдете, это может спасти вам жизнь!

Далее вы находитесь на острове с аборигенами и не только!

Не советую на раннем развитии вашей жизни ходить по ночам и в пещеры в общем. Так как вы сразу умрете.

Эта игра может где то пощекотать вам нервишки (мне уже)

Пещеры — самая опасная, но и самая прекрасная часть острова наряду с самой флорой и фауной этого острова. В ней водится много мутантов, пещеры в игре очень протяжённые, там есть много сюжетных вещей и лута.

Но как я уже сказал на ранних стадиях НЕ ЛЕЗЬТЕ!

После выхода из самолета попытайтесь сделать убежище на самолете не В нем, а над ним, аборигены и другие твари там вас не достанут.

Совет сразу на следующий день искать источник воды! И искать пищу на пляже(птицы) или же открывать чемоданы, бейте их своим топором и они откроются.

Рубите деревья и делайте конструкции для выживания 

Советую строить дом на дереве, но по дереву не бейте в доме, и не стоит этого делать т.к сразу весь дом на смарку, еще не надо рубить деревья возле дома т.к если дерево будет падать то оно сломает ваш дом!

Сюжетную линию не проходите сразу, освоитесь  и после уже приступайте к ней а так смысла нет, потому что вы сокрее всего не сможете понял что и как делается, поэтому освойтесь, иначе будете бегать дальше и ничего не понимать.

Вот еще, можно выйти на берег и доплыть до шхуны, там есть еда и кровать на которой можно поспать (соответственно)

Мастерите оружие, не уходите далеко от дома, ищите еду и воду, тройте с друзьями дома и не только, мир этой игры The Forest свободен, дерзайте, игрушка всего лишь 400 рублей стоит, и она окупает себя, лично мне понравилась эта игра, я играл с друзьями, и вам советую!

Но слабые ПК она не очень, но играбельно 30-40 фпс на низких есть друзья!

Играть можно.

Мир открыт поэтому бегайте сколько угодно и никто ничего не скажет!

Советую к покупке данной игры, надеюсь вы получите лучшие впечатления от этой игры, это был гайд по The Forest!

Вы можете создавать свои миры, и играть с удовольствием в зависимости сколько вас на сервере, играйте только в хорошие игры!

Всем удачных побед, и удачного геймплея друзья!
XxGROGIxX avatar

XxGROGIxX

July 27, 2019 at 04:38 PM

Информативно

Join the conversion by creating an account on Gamehag

ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности

The Forest гайд по игре на форуме От пользователей на Gamehag