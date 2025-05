The Forest гайд по игре

Начнем мы с того что эта игра была выпущена в недалеком 2018 я про полную версию)И игра выпущена с открытым миром и сюжеткой! Довольно неплохой на мой вкус!Осенью 2018 она вышла на PlayStation 4. Ну пока что всё.Это Хоррор выживание в котором вам придется сражаться за свою жизнь!Вы выживший из самолета потерпевшего аварию.Совет (играйте с друзьями)Вам нужно будет выбраться из самолета. Но не спешите, осмотрите его и соберите всё, что найдете, это может спасти вам жизнь!Далее вы находитесь на острове с аборигенами и не только!Не советую на раннем развитии вашей жизни ходить по ночам и в пещеры в общем. Так как вы сразу умрете.Эта игра может где то пощекотать вам нервишки (мне уже)Пещеры — самая опасная, но и самая прекрасная часть острова наряду с самой флорой и фауной этого острова. В ней водится много мутантов, пещеры в игре очень протяжённые, там есть много сюжетных вещей и лута.Но как я уже сказал на ранних стадиях НЕ ЛЕЗЬТЕ!После выхода из самолета попытайтесь сделать убежище на самолете не В нем, а над ним, аборигены и другие твари там вас не достанут.Совет сразу на следующий день искать источник воды! И искать пищу на пляже(птицы) или же открывать чемоданы, бейте их своим топором и они откроются.Рубите деревья и делайте конструкции для выживанияСоветую строить дом на дереве, но по дереву не бейте в доме, и не стоит этого делать т.к сразу весь дом на смарку, еще не надо рубить деревья возле дома т.к если дерево будет падать то оно сломает ваш дом!Сюжетную линию не проходите сразу, освоитесь и после уже приступайте к ней а так смысла нет, потому что вы сокрее всего не сможете понял что и как делается, поэтому освойтесь, иначе будете бегать дальше и ничего не понимать.Вот еще, можно выйти на берег и доплыть до шхуны, там есть еда и кровать на которой можно поспать (соответственно)Мастерите оружие, не уходите далеко от дома, ищите еду и воду, тройте с друзьями дома и не только, мир этой игры The Forest свободен, дерзайте, игрушка всего лишь 400 рублей стоит, и она окупает себя, лично мне понравилась эта игра, я играл с друзьями, и вам советую!Но слабые ПК она не очень, но играбельно 30-40 фпс на низких есть друзья!Играть можно.Мир открыт поэтому бегайте сколько угодно и никто ничего не скажет!Советую к покупке данной игры, надеюсь вы получите лучшие впечатления от этой игры, это был гайд по The Forest!Вы можете создавать свои миры, и играть с удовольствием в зависимости сколько вас на сервере, играйте только в хорошие игры!Всем удачных побед, и удачного геймплея друзья!

