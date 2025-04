Information

Shards of War jest darmową grą MOBA umieszczoną w świecie ogarniętym wojną. W tej produkcji twórcy postawili na współpracę graczy nie tylko podczas walk drużynowych – tak zwanych teamfightów – ale również podczas walk toczących się na poszczególnych alejach. Zatem w grze nie ma leveli poszczególnych postaci, a jest poziom całej drużyny. Takie rozwiązanie jest niezwykle przydatne, ponieważ nawet jeśli ktoś dopiero uczy się grać w Shards of War, nie będzie do tyłu tylko dlatego, że po prostu jest to jego jedna z pierwszych potyczek. Drużyna wspiera się wzajemnie i ciągnie słabszych towarzyszy za sobą ku zwycięstwu. Drugim aspektem gry, który upodabnia ją do Heroes of the Storm, a różni od League of Legends czy Doty jest fakt, że w grze nie ma przedmiotów, które ulepszają naszą postać. W zamian co kilka poziomów otrzymujemy ulepszenie umiejętności, pozwalające nam na dostosowanie się do ulubionego stylu gry bądź dopasowanie się do aktualnej sytuacji Twojej drużyny. Pomocne może okazać się również zabijanie stworków w dżungli, które po pokonaniu ich dołączają do nas i pomagają nam w zwycięstwie. Gra ma swój potencjał i zdecydowanie warto jej spróbować. Dołącz już dziś do Shards of War!