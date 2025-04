Shards of War - бесплатная игра MOBA в мире раздираемом войной. В этой продукции разработчики решили, что игроки должны кооперировать не только во время командных боев - так называемых teamfights, но и во время боев, происходящих на отдельных аллеях. Таким образом, в игре нет различия между уровнем персонажей и уровнем всей команды. Это решение чрезвычайно полезно, потому что, даже если ты только начинаешь учится играть в Shards of War, ты не останешься позади, потому что это будет всего лишь одно из первых сражении. Команда поддерживает друг друга и вытаскивает более слабых товарищей к победе. Второй аспект игры, напоминающий Heroes of the Storm, а отличающий от League of Legends или Dota, это то, что в игре нет предметов, которые улучшают персонаж.Каждые несколько уровней мы получаем повышение навыков, которое позволяет нам адаптироваться к любимому стилю игры или приспособиться к текущей ситуации Твоей команды. Также полезно убивать монстрoв в джунглях, которые после победы над ними присоединяются к герою и помогают в победе. У игры есть свой потенциал и определено стоит её попробовать. Играй в Shards of War сегодня!