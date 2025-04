Rising Cities to darmowa gra przeglądarkowa, która bez wątpienia wielu graczom przypomina znaną na całym świecie grę SimCity. Rozgrywka, która polega na stworzeniu własnego miasta od podstaw i późniejszym nim zarządzaniu przyciąga duże grono fanów tego typu gier. Zabawa rozpoczyna się od pierwszej decyzji – gdzie postawić drogę, jakie miejsce będzie odpowiedniejsze dla zamieszkania przez ludzi, a jakie na stworzenie fabryk i zakładów pracy. Każda decyzja jest bardzo istotna i wpływa na dalszy rozwój rozgrywki. Im bogatsze i bardziej rozwinięte staje się twoje miasto tym więcej korzystnych transakcji dokonasz z burmistrzami innych miast. Jest to ważny aspekt gry ponieważ w taki sposób znacząco powiększają się twoje dochody! Oprócz zadbania i wygląd i odpowiednie rozmieszczenie budynków warto jest także zadbać o własnych mieszkańców! Każda poszczególna osoba zamieszkująca twoje miasto ma własne zachcianki. Zadbaj o rozrywkę w swoim mieście, rozwijaj komunikacje publiczną ale i pamiętaj o podatkach! Bądź burmistrzem dobrym i sprawiedliwym! To klucz do sukcesu.