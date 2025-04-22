Rain

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Rising Cities

Rising Cities

Rising Cities

Information

Rising Cities - бесплатная браузерная игра, которая, несомненно, напомнит многим игроком всемирно известной игру SimCity. Игра, которая включает в себя создание собственного города с нуля, а затем управление им, привлекает большую группу поклонников этого типа игр. Интересно начинает быть с самого начала, с первого решения - где построить дорогу, какое пространство будет более подходящим для проживания людей, где создавать заводы и рабочие места. Каждое действие очень важно и влияет на будущее развитие города. Чем он богаче и более развит, тем более выгодные сделки можно совершить с мэрами других городов. Это очень важный аспект игры, потому что он значительно увеличивает Твой доход! Помимо заботы о внешнем облике и правильном размещении зданий, стоит также уделить внимание своим жителям! Каждый человек, живущий в Твоём городе, имеет свои собственные потребности. Позаботься о "хлебе и зрелищах" , развивай общественный транспорт и помни о налогах! Будь хорошим и справедливым мэром! Это ключ к успеху.

Recent Forum Posts

the game is so good

4 replies

Last reply: Mar 17, 2024

BEST GAME EVER

1 replies

Last reply: Mar 30, 2020

is this game good?

1 replies

Last reply: Mar 29, 2020

i cant se any new spam articles

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