Ragnarok Online to koreańska gra MMORPG, w której wyruszysz w przygodę aby odnaleźć fragmenty Ymiru, kamienia chroniącego pokoju na świecie, aby wykorzystać go do własnych zachcianek.





Wciel się w jedną z sześciu podstawowych klas: Swordsman, Archer, Mage, Merchant, Acolyte lub Thief i rozwijaj ją według własnych upodobań. Dołącz do gildii, aby poznać wielu nowych przyjaciół i odblokować nowe opcje w grze. Dołączcie do War of Emperium, gdzie wspólnymi siłami weźmiecie udział w bitwie o zamek, który stanie się główną siedzibą waszej gildii i zapewni wam wiele dodatowych korzyści. W grze dostępne są również battlegroundy, gdzie trafisz do jednej z drużyn składających się z 10 graczy i razem spróbujecie zniszczyć bazę wroga, a za zwycięstwo zdobędziecie przydatne przedmioty.





Nie czekaj dłużej, zacznij swoją przygodę w Ragnarok Online już teraz!