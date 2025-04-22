Ragnarok Online - это корейская MMORPG игра, в которой ты отправишся в приключение, чтобы найти фрагменты Имира, камня, который защищает мир в во всем мире и использовать его для собственных прихотей.





Выбери один из шести основных классов: Мечник, Лучник, Маг, Торговец, Помощник или Вор и модифицируйте его в соответствии со своими предпочтениями. Присоединись к гильдии, встречай новых друзей и открой новые опции в игре. Прими участие в War of Emperium, где вы будете сражаться вместе в битве за замок, который станет штаб-квартирой вашей гильдии и предоставит вам множество дополнительных преимуществ. В игре также есть поле битвы, где ты попадешь в одну из команд из 10 игроков и вместе попытаешься уничтожить базу противника, что бы получить полезные предметы в нагруду за победу.





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