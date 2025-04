Otherland to gra MMORPG oparta na książkach słynnego pisarza science-fiction Teda Williamsa. Każdy, kto chce zagłębić się w ten niesamowity świat i grać jako bohater w fantastycznej opowieści, powinien po prostu zostać zbadany za pomocą swojego "Inozema".

W tej grze biznesmeni i programiści stworzyli sieć światów wirtualnych, które są podobne do wszystkiego, co poznałeś, grając w dowolne gry RPG - mamy dostęp do futurystycznych miast z dostępem do ultra nowych broni, ale jednocześnie możesz odwiedzić starożytne zamek i walcz z potworami za pomocą magii i miecza.

Sama fabuła zależy od Twoich działań - każda akcja wpłynie na to, co będzie dalej i jak świat będzie Ciebie postrzegać.

Grafika tutaj jest bardzo piękna, sam silnik oparty jest na Unreal Engine, a gra używa go po prostu znakomicie! Również muzyka tutaj jest ujmująca i na pewno usiądzie w twojej głowie godzinami nawet po zakończeniu rozrywki.

Nie czekaj i przyłącz się do świata Otherland!