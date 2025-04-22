Otherland это MMORPG, основанная на книжках известного писателя-фантаста Теда Уильямса. Каждый, кто хочет погрузиться в этот удивительный и стать героем фантастического истории, должен просто быть изучен с помощью своего «Инозема».





В данной игре бизнесмены и программисты создали сеть виртуальных миров, которые похожи на те, что ты видел в любой RPG игре — у нас есть доступ к футуристическим городам с возможностью получить ультра новую броню, но так же мы можем посетить старинный замок и сражаться с монстрами с помощью меча и магии.

Сюжет полностью зависит от твоих действий — каждое твоё действие будет влиять на то, что будет происходить с тобой и как мир будет тебя воспринимать.





Графика в этой игре замечательная, движок основан на Unreal Engine, а игра использует все его плюсы на полную мощность. Музыка тоже не оставит тебя равнодушным и надолго засядет в твоей голове.





Не жди и начни своё приключение в мире Otherland!