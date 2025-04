Zastanawialiście się kiedyś jak to jest być prawdziwym farmerem? Dbać o plony, opiekować się zwierzętami i sprzedawać ekologiczne produkty uśmiechniętym klientom? Jeśli tak, to przeglądarkowa gra My Free Farm 2 jest właśnie dla was.





Stwórz własną farmę online i ciesz oczy komiksową grafiką 3D, charakterystyczną dla gier z serii My Free Farm. Zadbaj o swoje uprawy, a ze zdobytych towarów produkuj najróżniejsze ekologiczne towary, aby następnie sprzedać je zainteresowanym klientom.





Uprawiaj zboża, warzywa oraz owoce, hoduj urocze zwierzęta, produkuj liczne towary i realizuj zadania stawiane przez klientów.





Urozmaicenie w grze wprowadzają też regularne eventy oraz aktualizacje.





Nie czekaj i zacznij grać w symulator farmy My Free Farm 2 już teraz, poznawaj innych farmerów i pnij się w rankingu coraz wyżej, by stać się najlepszym rolnikiem w okolicy!