Est-ce que vous avez déjà vous réfléchissez ce que c'est d'être un vrai fermier ? Prendre soin des récoltes, soigner les animaux et vendre des produits biologiques aux clients souriants ? Si oui, le jeu sur navigateur My Free Farm 2 est fait pour vous.





Créez votre propre ferme en ligne pour apprécier du graphismes 3D de style de bande dessinée caractéristique pour les jeux de la série My Free Farm. Prenez soin de vos récoltes et produisez divers biens écologiques pour les vendre aux clients intéressés.





Cultivez des grains, des légumes et des fruits, élevez des animaux mignons, produisez de nombreux articles et réalisez les tâches définies par vos clients.





Les événements et les actualisations régulières ne vous laisseront pas vous ennuyer avec le jeu.





N'attendez plus et commencez à jouer au simulateur My Free Farm 2 dès maintenant, rencontrez d'autres agriculteurs et montez au classement pour devenir le meilleur fermier de la région !