MiraMagia, to gra której warto zaufać już opierając się na wiedzy o jej twórcach. Studio, które dało nam Traviana przedstawia farmerską grę osadzoną w magicznym świecie pełnym fantastycznych roślin i stworzeń. Do wyboru mamy cztery klasy: czarodziej, szaman, druid oraz mag, wszystkie w dwóch wariantach płciowych. Wybór nie ma większego wpływu na rozgrywkę, jednak rozwój postaci owszem. Do odblokowania jest ponad 200 osiągnięć. Im wyższa staje się nasza rang tym wyższe ceny za nasze towary będziemy mogli zyskać na rynku. Interface jest mocno rozbudowany, ale w jego poznaniu pomaga nam gin, który tłumaczy nam podstawy funkcjonalności przy okazji przydzielania nam zadań. Gra mocno przypomina inne znane nam tytuły tego typu jak Farmville czy Goodtime Big Farm, jednak jej osadzenie w świecie fantasy dodaje powiewu świeżości, wciągając nas w farmerkę na nowo. Świat gry jest szeroko rozbudowany, nasze zadania nie kończą się jedynie na naszej farmie ani wiosce. Możemy teleportować się w wiele innych miejsc, by rozwijać swój ogród i postać. MiraMagia, to też przede wszystkim platforma społecznościowa. Filarem gry są komunikacja między graczami i mocno rozwinięta ekonomia. Właśnie dlatego przydatny może okazać się zmysł taktyczny. Dodatkowo, dla wszystkich, którzy chcieliby poczuć się jak sławna Daenerys, oprócz uprawy barwnych roślin i nauki potężnych zaklęć, na farmie czeka na nas jajo smoka, który w zamian za opiekę pomoże nam w usuwaniu przeszkód z działki. Zresztą… kto nie chciałby własnego smoka, nawet gdyby ten do niczego się nie przydawał? Zmierzając ku końcowi, pomysł jest na tyle oryginalny a wykonanie stabilne, że gra zasługuje na ogromną sympatię nie tylko ze względu na dobrą sławę swojej starszej siostry.