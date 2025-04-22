MiraMagia - это игра, которая заслуживающая доверия, так как она основанная на знаниях и умениях ее создателей. Студия, которая дала нам Travian, представляет фермерскую игру, установленную в волшебном мире, полном фантастических растений и существ. Есть четыре класса к выбору: волшебник, шаман, друид и маг, все в двух вариантах. Выбор не оказывает большого влияния на игру, но развитие персонажа - это да. Есть возможность отблокировать более 200 достижений. Чем выше наш ранг, тем выше цены на наши товары, которые мы сможем получить на рынке. Интерфейс сильно развит, но в его познании помогает нам джин, что объясняет основу функциональности при назначении нам задач. Игра очень похожа на другие известные титулы, такие как Farmville или Goodtime Big Farm, но ее внедрение в мир фантазий добавляет дыхания свежести, снова втягивая нас в ферму. Мир игры широк, наши задачи не заканчиваются только на нашем огороде или деревне. Мы можем телепортироваться во многие другие места, чтобы развивать наш сад и персонаж.

MiraMagia это прежде всего социальной платформой. Столпом игры является общение между игроками и хорошо развитая экономика. Вот почему тактический смысл может быть очень полезным. Кроме того, для тех, кто хотел бы чувствовать себя как Daenerys, помимо выращивания красочных растений и изучения мощных заклинаний, на ферме ждёт нас яйцо дракона, которое в своё время поможет нам устранить препятствия. Кстати, кто бы не хотел иметь собственного дракона, даже если он ничему не нужен? Идея настолько оригинальная, а исполнение стабильное, что игра заслуживает большой симпатии не только из-за хорошей репутации его старшей сестры.

