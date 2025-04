Idle Heroes ?

Gra wymaga pobrania emulatora systemu Android - BlueStacks!









Dołącz do milionów graczy na całym świecie i poprowadź zespół bohaterów do starożytnych ruin, by pokonać siły ciemności.





Do Twojej dyspozycji jest ponad 200 bohaterów z odrębnych frakcji, posiadających różnorakie umiejętności. Trenuj ich i przygotuj do zwycięstwa. Najlepszych wystawiaj do bitew na arenie, aby zyskać atrakcyjne nagrody.





Walcz ze znajomymi i graczami z całego świata w wojnie o kontrolę nad kontynentem, wyruszaj do bitwy z sojusznikami ze swojej gildii i pokaż do kogo należy panowanie!