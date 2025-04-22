Idle Heroes ?

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Присоединяйтесь к миллионам игроков по всему миру и ведите команду героев к древним руинам, чтобы победить силы тьмы.





В вашем распоряжении более 200 героев из различных фракций, обладающих различными навыками. Тренируйте их и приготовьтесь к победе. Отправьте лучших из них участвовать в битвах на арене, чтобы выиграть привлекательные призы.





Сражайтесь с друзьями и игроками со всего мира в войне за контроль над континентом, вступайте в битвы с союзниками вашей гильдии и покажите, кому принадлежит власть!