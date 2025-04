Heroes Origin to przeglądarkowa gra strategiczna oparta na każdemu dobrze znanej serii Heroes of Might and magic.





Gdy świat zostaje zaatakowany przez siły zła, potrzebny jest bohater. Chwyć więc za swój miecz i rusz do walki, aby powstrzymać wroga i zyskać chwałę. Walka oparta jest na systemie turowym, a im dalej idziemy tym silniejszych przeciwników spotkamy na swojej drodze. W grze dostępna jest również arena, na której możemy zmierzyć się z innymi graczami i sprawdzić swoje umiejętności strategiczne.





Nie czekaj dłużej - dołącz do Heroes Origin już teraz!