Heroes Origin ist ein Browser-Strategiespiel, das auf bekannten Serien von Heroes of Might and Magic basiert. Wenn die Welt von den Mächten des Bösen angegriffen wird, braucht man einen Helden. Nimm dein Schwert und kämpfe, um den Feind aufzuhalten und Ruhm zu erlangen. Der Kampf basiert auf einem rundenbasierten System und je weiter wir gehen, desto stärkere Gegner treffen wir auf unserem Weg. Es gibt auch eine Arena im Spiel, in der wir andere Spieler herausfordern und unsere strategischen Fähigkeiten testen können. Warte nicht länger - tritt Heroes Origin jetzt bei!