Glorious Saga to darmowa gra przeglądarkowa, w której główną rolę odgrywają bohaterowie z serii gier Warcraft od studia Blizzard.





W grze mamy do wyboru dwie frakcje: Hordę i Alliance, a w każdej z nich dostępni są inni bohaterowie. Każda postać ma inną rolę w walce, inne umiejętności i statystyki, dlatego powiększanie swojej drużyny, oraz odpowiedni dobór towarzyszy to droga do zwycięstwa. Co 10 poziomów naszej postaci odblokowujemy nowe lochy, w których zdobyć możemy lepsze przedmioty, runy, pety, a nawet mounty. Możemy dołączyć do gildii lub grać samotnie, mierzyć się z innymi graczami, albo wspólnymi siłami spróbować pokonać potężnego world bossa, który codziennie aktywuje się na nowo, a z każdym pokonaniem go staje się jeszcze silniejszy.





Nie czekaj dłużej, zagraj w Glorious Saga już dziś!