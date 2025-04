Glorious Saga est un jeu gratuit par navigateur dont le rôle principal jouent les héros de la série de jeux vidéo Warcraft créée par le studio Blizzard.





Dans le jeu, vous pouvez choisir entre deux fractions : Horde et Alliance. Chaque fraction vous offre différents personnages. Les personnages différent au niveau de compétences, de statistiques et du rôle dans le combat. C’est pourquoi il est important de bien choisir vos compagnons et d'agrandir votre équipe. Chaque 10 niveaux de votre personnage, vous débloquez de nouvelles oubliettes où on peut trouver de nouveaux objets, runes, pets ou même montures. Vous pouvez rejoindre une guilde ou jouer solo, faire face aux autres joueurs ou ensemble essayer de combattre le boss qui renaît chaque jour et devient de plus en plus puissant avec chaque bataille.





N’attendez plus, jouez à Glorious Saga maintenant !