Zdobądź prawdziwą reputację jako... złomiarz! Tak, w tej grze możesz zdobyć sławę poprzez prowadzenie złomowiska! Sprowadzaj pojazdy, zbieraj części i szukaj okazji nasprzedawanie ich na giełdzie. Podrasuj swoje auta, twórz prawdziwe maszyny, na których widok innym szczęki będą opadać na ziemię. Zdobądź bogactwo i sławę, które zawdzięczać będziesz mógł sobie oraz swojej wiedzy na temat samochodów,łodzi, helikopterów, samolotów czy nawet czołgów, które będą dostarczane na Twoje złomowisko. Im popularniejszy będziesz tym lepsze maszyny będą do Ciebie trafiać, a chyba nam tym Ci zależy, prawda? Gdy uznasz już, że Twój samochód jest prawdziwą bestią - weź udział w wyścigach na arenie. Może to właśnie Ty masz prawdziwą rękę do samochodów i zostaniesz zwycięzcą? Sprawdź się więc! Dołącz do Garbage Garage, nie czekaj dłużej!