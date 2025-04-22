Получи репутацию... скупщика! Да, в этой игре Ты сможешь стать известным, запустив свалку! Добудь машины, собери запчасти и ищи возможности продать их на авторынке. Построй свой автомобиль, создай настоящий шедевр, который удивит всех вокруг. Заработай богатство и славу своими знаниями о машинах, лодках, вертолётах, самолётах и даже танках, которые будут доставлены на вашу свалку. Чем популярнее станешь, тем лучше машины будут попадаться! Ну и так должно быть, правда? Как только посчитаешь, что Твой автомобиль - настоящий зверь, - принимай участие в гонках на арене. Может быть, у Тебя есть настоящий талант по ремонту автомобилей и Ты станешь победителем?

Проверь это! Присоединяйся к Garbage Garage, нечего ждать!



