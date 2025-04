Information

Fiesta Online, to osadzona w kolorowym świecie fantasy gra rodzaju MMORPG. Jej błyskawiczny sukces w Stanach Zjednoczonych został szybko powtórzony też na rynku europejskim. Gra przewiduje ulokowanie bohatera w jednej z sześciu zróżnicowanych klas. Każda z nich posiada unikalne umiejętności (wspomagające, osłabiające, DOT-y czy też czary obszarowe). Stworzenie postaci nie jest skomplikowane i zajmuje tylko kilka minut, dzięki czemu grę można zacząć eksplorować prawie bezpośrednio po instalacji. Na fryzjera przyjdzie czas później. Oryginalność rozwiązań jest we Fieście kwestią sporną. Część użytkowników chwali je jako szczególnie ciekawe, inni wprost przeciwnie. Obie strony zgodnie jednak przyznają, że dopracowanie i ogromna swoboda działań prezentują poziom, który powinien zadowolić nawet najbardziej wymagających graczy. Charakterystyczne dla gier MMORPG atrakcje w połączeniu z możliwościami zaczerpniętymi z SL nie pozwalają się nudzić. Okazuje się bowiem, że oprócz penetrowania lochów, łączenia się w gildie, udziału w turniejach i prowadzenia spontanicznych walk PvP (na terenie praktycznie całego dostępnego świata gry) możemy… urządzić imprezę, na której potańczymy z przyjaciółmi. Ktoś z kim zaprzyjaźnimy się wyjątkowo mocno może następnie stać się naszym małżonkiem. Od tej chwili razem możecie wszczynać walkę w środku miasta, wypełniać questy lub dekorować swój mały, magiczny domek. System umiejętności jest przemyślany równie dobrze jak możliwości towarzyskie naszej postaci. Walka nie należy do łatwych, więc niezbędne jest stałe rozwijanie swojej postaci i jej ekwipunku. Zróżnicowanie poziomu postaci dodaje nutki niepewności, sprawiając że gra staje się jeszcze bardziej ekscytująca. Ogromna, stale powiększająca się społeczność świata Fiesty sprawia, że przestrzeń miejska w grze robi się odrobinę tłoczna. Zawsze można jednak uciec na pełną morskich żyjątek plażę i pozachwycać się dopracowanymi detalami kolorowej grafiki. Ze względu na styl charakterystyczny dla anime, gra zachwycać będzie przede wszystkim fanów japońskiej animacji. Fiesta Online to jednak potencjał nieustannie rozwijany przez jej twórców. Jest to więc darmowa i rewelacyjna rozrywka dla wszystkich rodzajów graczy.